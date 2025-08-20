Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com/ by Logan Ingalls is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:14

От романтики до выживания: зачем нужны разные виды спичек

Какие бывают спички и чем отличаются бытовые, охотничьи и каминные

2 марта мир отмечает Международный день спички. Маленькая палочка с серной головкой выглядит неприметной, но именно она в нужный момент даёт то, что человеку нужно тысячелетиями — огонь.

От лучины до современной спички

Огонь добывали тернием и высеканием искр, позже — с помощью огнива. Но настоящий прорыв случился в XIX веке.

В 1805 году французский химик Шапсель показал первые самозажигающиеся спички. Правда, поджигались они каплей серной кислоты и были опасны.
В 1830-е начали использовать белый фосфор — удобный, но смертельно ядовитый.
В 1847 году немец Бетхер создал безопасные спички с красным фосфором и специальной зажигательной поверхностью. Именно они стали прототипом тех, что мы используем сегодня.
С тех пор спички не теряют актуальности. Да, есть зажигалки и электроподжиг на плитах, но коробок спичек в доме всегда выручает: электричество отключили — а огонь добыть всё равно нужно.

Виды спичек и их особенности

Бытовые

Классические деревянные палочки (чаще всего из осины). Дешёвые, лёгкие, удобные дома, но быстро тухнут на ветру и отсыревают. В поход их берут редко, только с защитой от влаги.

Охотничьи (штормовые)

Настоящая находка для туристов и рыболовов. Горят даже на ветру и под дождём, дают более высокую температуру. Отличаются длинным слоем зажигательной смеси — поэтому пламя держится дольше.

Каминные

Длинные и толстые лучины. Их удобно держать в руках, они не обжигают пальцы и позволяют спокойно разжигать печь, мангал или камин.

Сигарные

Используются для разжигания трубок и сигар. В них минимальное количество серы, чтобы не портить вкус табака. По размеру больше бытовых, но меньше каминных.

Свечи-спички

Самые "долгоиграющие". Горят 10 минут и больше, поэтому способны подсушить даже мокрые дрова. Сделаны из прессованных опилок, пропитанных парафином. Туристы знают их как "спички туриста" или "спички продолжительного горения".

Сигнальные

Незаменимы в экстремальных условиях: дают цветное пламя, с помощью которого можно подавать сигналы.

Какая дольше всех?

Самыми "выносливыми" считаются свечи-спички и охотничьи. Первые горят десятки минут, вторые уверенно держат пламя даже в непогоду. Но для дома или камина чаще всего выбирают каминные — удобные и безопасные.

Итог

От бытовых коробков за пару рублей до специальных "спичек-свечей" — выбор огромен. Всё зависит от условий: дома хватит обычных, на природе лучше штормовые, а в походе — свечи-спички.

