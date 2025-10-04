Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:43

Длиннотелые собаки: от охотника до компаньона — всё, что нужно знать перед покупкой

Порода древер сочетает охотничьи качества и дружелюбие

Собаки с удлинённым телом — это не только таксы и корги. В мире есть и другие породы с похожим экстерьером, каждая из которых обладает своим характером и историей.

1. Древер

Родом из Швеции. Эти собаки ценятся за охотничьи качества и дружелюбие. Древер послушный, энергичный и легко обучаемый, поэтому может стать отличным компаньоном для активных людей.

Особенности:

  • весёлый характер;

  • требует регулярных прогулок;

  • подходит для охоты и спорта.

2. Денди-димонт-терьер

Шотландский терьер с длинным телом и выразительной внешностью. Весит до 11 кг. Активный охотник на грызунов, нуждается в твёрдой руке и авторитетном хозяине.

Особенности:

  • живой темперамент;

  • требует дрессировки;

  • подходит для опытных владельцев.

3. Суссекс-спаниель

Коренастая и добродушная собака с густой шерстью. Отлично ладит с детьми и быстро становится любимцем семьи. При этом требует воспитания — хотя бы базового курса послушания.

Особенности:

  • спокойный нрав;

  • дружелюбие;

  • нуждается в регулярном уходе за шерстью.

4. Чешский терьер

Относительно молодая и редкая порода. Эти собаки умны, крепки и энергичны. Иногда проявляют упрямство, но в целом дружелюбные и понимающие питомцы.

Особенности:

  • отличный партнёр для охоты;

  • понимает команды с полуслова;

  • требует терпеливого воспитания.

5. Австралийский терьер

Первая официально признанная австралийская порода. Весёлый, энергичный, но своенравный. С другими животными в доме может не поладить: воспринимает мелких питомцев как добычу, а с собаками — как соперников.

Особенности:

  • преданный хозяину;

  • драчливый по характеру;

  • лучше подходит для единственного питомца в семье.

Сравнение длинных пород собак

Порода Страна происхождения Характер Подходит для семьи Требует дрессировки
Древер Швеция Дружелюбный Да Средне
Денди-димонт-терьер Шотландия Активный, упрямый Скорее нет Обязательно
Суссекс-спаниель Великобритания Добродушный Да Базовый курс
Чешский терьер Чехия Энергичный Да Да
Австралийский терьер Австралия Весёлый, драчливый Нет, если есть другие животные Да

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать дрессировку → упрямство и непослушание → занятия с кинологом.

  • Заводить терьеров при наличии других мелких питомцев → конфликты → выбирать спаниеля или древера.

  • Недостаток активности → скука и деструктивное поведение → регулярные прогулки и игры.

А что если…

А что если вы ищете собаку для семьи с детьми? Тогда лучше выбрать суссекс-спаниеля или древера: они спокойные и терпеливые.

Плюсы и минусы длинных пород

Плюсы Минусы
Оригинальная внешность Склонность к упрямству у терьеров
Часто дружелюбны и преданы Требуют ухода и активности
Подходят для охоты и игр Возможны проблемы с позвоночником

FAQ

Какая длинная порода лучше для квартиры?
Чешский терьер или денди-димонт-терьер: компактные и не слишком шумные.

Сложно ли ухаживать за шерстью?
У спаниелей уход более трудоёмкий, у терьеров проще, но нужен тримминг.

Есть ли проблемы со здоровьем у длинных собак?
Иногда встречаются заболевания позвоночника, поэтому важна умеренная нагрузка.

Мифы и правда

  • Миф: длинные собаки — это только таксы.
    Правда: существует десятки пород с удлинённым телом.

  • Миф: все длинные собаки проблемные по здоровью.
    Правда: многое зависит от ухода и активности.

  • Миф: такие собаки всегда мелкие.
    Правда: среди них встречаются и средние породы, как суссекс-спаниель.

3 интересных факта

  1. Австралийский терьер был признан как отдельная порода в XIX веке.

  2. Чешский терьер — результат планомерной селекции в 1950-х годах.

  3. Суссекс-спаниели известны своим низким, грудным лаем, отличающим их от других спаниелей.

Исторический контекст

Удлинённые собаки ценились охотниками за способность проникать в норы и подлесок. В Европе терьеры и спаниели выводились именно для практических задач — охоты на грызунов, птицу и мелкую дичь. Сегодня они чаще становятся компаньонами, сохраняя активность и любознательность.

