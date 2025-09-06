Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина и фастфуд
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:25

Еда вместо любви: вот что одиночество делает с вашей фигурой – ужасающие последствия

Врачи раскрыли: как одиночество влияет на вес – 3 способа справиться с проблемой

Многие люди, сталкиваясь с проблемой лишнего веса, пытаются избавиться от него быстрыми методами: диетами, жёсткими ограничениями или модными трендами. Однако врачи отмечают, что причина ожирения может быть куда глубже, чем просто привычка к калорийной пище. Порой набор веса связан с психологическим состоянием человека и образом его жизни.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин обратил внимание на то, что одиночество способно провоцировать тягу к еде и, как следствие, набор лишних килограммов.

"Еда и интимная близость — два очень мощных стимулятора выработки эндорфинов, но один другого не заменяет", — отметил Шкитин.

По его словам, многие одинокие люди пытаются восполнить нехватку положительных эмоций с помощью сладкого или жирной пищи. Это создаёт иллюзию удовлетворённости, но в долгосрочной перспективе формирует своеобразную "эндорфиновую зависимость".

Почему сладкое не спасает от одиночества

Врач подчеркнул, что замена человеческих отношений едой — крайне ошибочная практика. Человек может получать кратковременное удовольствие от сахара, но это не решает внутреннюю проблему и постепенно приводит к перееданию.

При этом сам по себе сахар не вызывает зависимости, как наркотики или алкоголь. Специалист напомнил, что здоровый и рассудительный человек способен контролировать количество сладкого, если понимает истинную причину своей тяги.

Ожирение как скрытая проблема

По данным исследований, избыточный вес часто является следствием не только неправильного питания и недостатка движения, но и эмоциональных проблем. Люди, страдающие от стресса, тревожности или депрессии, чаще склонны к перееданию.

Особенно заметно это проявляется у тех, кто живёт один: чувство пустоты и нехватка близких отношений нередко компенсируются едой. Подобное поведение приводит к тому, что приём пищи перестаёт быть только способом насыщения, превращаясь в инструмент психологической разрядки.

Как разорвать порочный круг

Диетологи советуют при борьбе с лишним весом учитывать не только рацион, но и эмоциональное состояние. Полезно искать новые источники удовольствия и поддержки: спорт, хобби, общение с друзьями. Важно помнить, что еда не должна становиться заменой близости и эмоциональной связи с другими людьми.

Три интересных факта

  1. Учёные выяснили, что у одиноких людей уровень гормона кортизола — "гормона стресса" — выше, чем у тех, кто живёт в паре.
  2. Согласно данным ВОЗ, более 650 миллионов взрослых в мире страдают от ожирения.
  3. В Японии существует термин "кумарэру", означающий "заедать одиночество".

