Новое британское правительство лейбористов изменило позицию своих предшественников-консерваторов по вопросу юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в деле о возможном аресте израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщила официальный представитель британского премьера, слова которой приводит газета Guardian.

Представитель пояснила, что предложение оспорить юрисдикцию МУС было инициативой предыдущего кабинета министров, однако соответствующее обращение не было подано до парламентских выборов 4 июля. Новое правительство решило не продолжать эту линию, придерживаясь своей давней позиции о том, что решение данного вопроса находится в компетенции суда.

Ранее New York Times, ссылаясь на источники, сообщала о возможном отказе премьер-министра Великобритании Кира Стармера от возражений предыдущего правительства против требования прокурора МУС Карима Хана выдать ордер на арест Нетаньяху.

В июне Jerusalem Post информировала, что досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" против юрисдикции МУС по этому вопросу.

В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил о подаче заявлений на получение ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине. По данным офиса Хана, ряд высокопоставленных израильских и палестинских лидеров подозреваются в ответственности за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)