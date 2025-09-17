Когда весь вагон слушает один трек: как Лондон борется с шумом через плакаты
Лондонский транспортный департамент TfL запустил новую социальную кампанию, призванную сделать поездки в метро, автобусах и трамваях более комфортными. Причина проста: после внедрения 4G и 5G в подземке многие пассажиры стали активно смотреть видео и слушать музыку, но далеко не все делают это в наушниках. В результате уровень шума вырос, и, по данным TfL, 70% пассажиров жалуются на громкие звуки из телефонов.
Суть инициативы
В рамках кампании в метро появились плакаты с надписью "В наушниках" (In headphones), которые напоминают: музыка и звонки через динамики мешают другим. С октября такие же плакаты разместят в автобусах, трамваях и на линиях легкорельсового транспорта.
"Большинство лондонцев уже использует наушники, но небольшая часть людей создаёт неудобства. Кампания призвана побудить пассажиров быть внимательнее к окружающим", — сказал заместитель мэра Лондона по транспорту Себ Дэнс.
Связь с #TravelKind
Акция стала частью широкой кампании #TravelKind, которая учит пассажиров элементарным правилам уважения:
-
уступать места тем, кто в них нуждается;
-
помогать людям с колясками или багажом;
-
быть вежливыми и внимательными;
-
снижать уровень шума.
TfL активно использует социальные сети, чтобы донести до жителей и гостей города мысль: комфортный транспорт зависит от каждого.
Почему это важно
-
Снижение уровня стресса: шум — одна из главных жалоб пассажиров метро и автобусов.
-
Формирование культуры: TfL стремится закрепить привычку к "тихим поездкам".
-
Инклюзивность: внимание к тем, кому громкие звуки особенно мешают — пожилым, людям с сенсорной чувствительностью или усталым пассажирам.
Плюсы и минусы кампании
|Плюсы
|Минусы
|Снижает шум и раздражение
|Требует времени, чтобы прижиться
|Простая и понятная идея
|Зависит от сознательности людей
|Часть комплексной стратегии #TravelKind
|Нет штрафов, только напоминания
|Поддерживается большинством пассажиров
|Возможны конфликты при игнорировании правил
Сравнение с другими городами
|Город
|Меры против шума в транспорте
|Лондон
|Кампания "В наушниках", #TravelKind
|Токио
|Соцреклама, предупреждающие объявления
|Нью-Йорк
|Просьбы в метро использовать наушники
|Париж
|Плакаты и аудиообъявления с напоминаниями
А что если…
Лондон действительно сможет снизить уровень шума в транспорте? Тогда столица станет примером того, как мягкая социальная кампания может работать эффективнее, чем штрафы и запреты.
Интересные факты
-
TfL впервые запустило #TravelKind ещё в 2020 году как кампанию "уважительного передвижения" после пандемии.
-
В токийском метро ещё с 1970-х годов висят плакаты, призывающие к тишине и уважению.
-
По данным опросов, больше половины пассажиров считают тишину важнее, чем наличие свободного Wi-Fi.
