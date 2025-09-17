Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тауэрский мост, Лондон, Англия
Тауэрский мост, Лондон, Англия
© commons.wikimedia.org by Shawn M. Kent is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:19

Когда весь вагон слушает один трек: как Лондон борется с шумом через плакаты

Лондон борется с шумом в метро и автобусах через социальную кампанию

Лондонский транспортный департамент TfL запустил новую социальную кампанию, призванную сделать поездки в метро, автобусах и трамваях более комфортными. Причина проста: после внедрения 4G и 5G в подземке многие пассажиры стали активно смотреть видео и слушать музыку, но далеко не все делают это в наушниках. В результате уровень шума вырос, и, по данным TfL, 70% пассажиров жалуются на громкие звуки из телефонов.

Суть инициативы

В рамках кампании в метро появились плакаты с надписью "В наушниках" (In headphones), которые напоминают: музыка и звонки через динамики мешают другим. С октября такие же плакаты разместят в автобусах, трамваях и на линиях легкорельсового транспорта.

"Большинство лондонцев уже использует наушники, но небольшая часть людей создаёт неудобства. Кампания призвана побудить пассажиров быть внимательнее к окружающим", — сказал заместитель мэра Лондона по транспорту Себ Дэнс.

Связь с #TravelKind

Акция стала частью широкой кампании #TravelKind, которая учит пассажиров элементарным правилам уважения:

  • уступать места тем, кто в них нуждается;

  • помогать людям с колясками или багажом;

  • быть вежливыми и внимательными;

  • снижать уровень шума.

TfL активно использует социальные сети, чтобы донести до жителей и гостей города мысль: комфортный транспорт зависит от каждого.

Почему это важно

  • Снижение уровня стресса: шум — одна из главных жалоб пассажиров метро и автобусов.

  • Формирование культуры: TfL стремится закрепить привычку к "тихим поездкам".

  • Инклюзивность: внимание к тем, кому громкие звуки особенно мешают — пожилым, людям с сенсорной чувствительностью или усталым пассажирам.

Плюсы и минусы кампании

Плюсы Минусы
Снижает шум и раздражение Требует времени, чтобы прижиться
Простая и понятная идея Зависит от сознательности людей
Часть комплексной стратегии #TravelKind Нет штрафов, только напоминания
Поддерживается большинством пассажиров Возможны конфликты при игнорировании правил

Сравнение с другими городами

Город Меры против шума в транспорте
Лондон Кампания "В наушниках", #TravelKind
Токио Соцреклама, предупреждающие объявления
Нью-Йорк Просьбы в метро использовать наушники
Париж Плакаты и аудиообъявления с напоминаниями

А что если…

Лондон действительно сможет снизить уровень шума в транспорте? Тогда столица станет примером того, как мягкая социальная кампания может работать эффективнее, чем штрафы и запреты.

Интересные факты

  1. TfL впервые запустило #TravelKind ещё в 2020 году как кампанию "уважительного передвижения" после пандемии.

  2. В токийском метро ещё с 1970-х годов висят плакаты, призывающие к тишине и уважению.

  3. По данным опросов, больше половины пассажиров считают тишину важнее, чем наличие свободного Wi-Fi.

