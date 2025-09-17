Когда весь вагон слушает один трек: как Лондон борется с шумом через плакаты

Лондонский транспортный департамент TfL запустил новую социальную кампанию, призванную сделать поездки в метро, автобусах и трамваях более комфортными. Причина проста: после внедрения 4G и 5G в подземке многие пассажиры стали активно смотреть видео и слушать музыку, но далеко не все делают это в наушниках. В результате уровень шума вырос, и, по данным TfL, 70% пассажиров жалуются на громкие звуки из телефонов.

Суть инициативы

В рамках кампании в метро появились плакаты с надписью "В наушниках" (In headphones), которые напоминают: музыка и звонки через динамики мешают другим. С октября такие же плакаты разместят в автобусах, трамваях и на линиях легкорельсового транспорта.

"Большинство лондонцев уже использует наушники, но небольшая часть людей создаёт неудобства. Кампания призвана побудить пассажиров быть внимательнее к окружающим", — сказал заместитель мэра Лондона по транспорту Себ Дэнс.

Связь с #TravelKind

Акция стала частью широкой кампании #TravelKind, которая учит пассажиров элементарным правилам уважения:

уступать места тем, кто в них нуждается;

помогать людям с колясками или багажом;

быть вежливыми и внимательными;

снижать уровень шума.

TfL активно использует социальные сети, чтобы донести до жителей и гостей города мысль: комфортный транспорт зависит от каждого.

Почему это важно

Снижение уровня стресса : шум — одна из главных жалоб пассажиров метро и автобусов.

Формирование культуры : TfL стремится закрепить привычку к "тихим поездкам".

Инклюзивность: внимание к тем, кому громкие звуки особенно мешают — пожилым, людям с сенсорной чувствительностью или усталым пассажирам.

Плюсы и минусы кампании

Плюсы Минусы Снижает шум и раздражение Требует времени, чтобы прижиться Простая и понятная идея Зависит от сознательности людей Часть комплексной стратегии #TravelKind Нет штрафов, только напоминания Поддерживается большинством пассажиров Возможны конфликты при игнорировании правил

Сравнение с другими городами

Город Меры против шума в транспорте Лондон Кампания "В наушниках", #TravelKind Токио Соцреклама, предупреждающие объявления Нью-Йорк Просьбы в метро использовать наушники Париж Плакаты и аудиообъявления с напоминаниями

А что если…

Лондон действительно сможет снизить уровень шума в транспорте? Тогда столица станет примером того, как мягкая социальная кампания может работать эффективнее, чем штрафы и запреты.

Интересные факты