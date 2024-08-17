Топ мировых столиц с заоблачными ценами на квартиры: Москва удивила

Лондон возглавил рейтинг столиц с самой дорогой арендой жилья

Лондон занял первое место в рейтинге столиц с самой высокой арендой однокомнатных квартир, составленным РИА Новости на основе открытых данных.

В центре Лондона аренда квартиры стоит $2,8 тыс., на окраине — $2,1 тыс. На втором месте — Вашингтон с арендной платой $2,5 тыс. в центре и $2 тыс. за его пределами. Третье место у Дублина: $2,2 тыс. и $1,9 тыс. соответственно.

В топ-5 также вошли Амстердам и Рейкьявик. Москва оказалась на 33-м месте со средней стоимостью аренды $682.

Самая дешевая аренда — в Каире ($209), Нью-Дели ($268) и Ханое ($339).

Фото: flickr.com/Daniel Chapman(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.)