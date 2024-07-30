Согласно мнению ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, климатические изменения в тропических регионах происходят с крайне низкой интенсивностью. Это позволяет предположить, что в обозримом будущем Западная Африка и Южная Азия сохранят свою пригодность для проживания.
Эксперт прокомментировал недавнее заявление ученых из американского университета Пердью, которые в интервью CNN высказали опасения о том, что уже через несколько лет эти регионы могут стать опасными для человека из-за роста температуры и влажности.
Локощенко подчеркнул, что маловероятно, чтобы в ближайшем будущем целые регионы планеты стали непригодными для жизни. Он объяснил это тем, что процесс потепления в тропиках протекает чрезвычайно медленно.
По словам специалиста, наиболее заметные климатические изменения наблюдаются в высоких и средних широтах. В то же время, в тропических зонах, особенно вблизи экватора, потепление проявляется крайне слабо.
Ученый призвал к взвешенному подходу в изучении климата и его изменений, рекомендуя избегать излишней паники и эмоциональных реакций. Он подчеркнул важность трезвой и спокойной оценки ситуации на основе научных данных.
Фото: www. flickr.com/Mohd Nor Azmil Abdul Rahman (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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