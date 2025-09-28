Железнодорожники снова на ходу: победа вывела "Локо" в лидеры РПЛ

Футбольные болельщики в Москве стали свидетелями напряжённого поединка десятого тура Российской премьер-лиги. На "РЖД Арене" столичный "Локомотив" встретился с казанским "Рубином" и сумел вырвать минимальную победу.

Решающий момент наступил на 78-й минуте, когда полузащитник Дмитрий Баринов отправил мяч в ворота гостей. Этот гол стал единственным в матче и принес "железнодорожникам" три очка.

Турнирное положение команд

После этого успеха "Локомотив" возглавил таблицу чемпионата, набрав 20 очков за десять игр. Казанский "Рубин" остался на девятом месте с 15 очками.

Таблица: позиции после 10 туров