Железнодорожники снова на ходу: победа вывела "Локо" в лидеры РПЛ
Футбольные болельщики в Москве стали свидетелями напряжённого поединка десятого тура Российской премьер-лиги. На "РЖД Арене" столичный "Локомотив" встретился с казанским "Рубином" и сумел вырвать минимальную победу.
Решающий момент наступил на 78-й минуте, когда полузащитник Дмитрий Баринов отправил мяч в ворота гостей. Этот гол стал единственным в матче и принес "железнодорожникам" три очка.
Турнирное положение команд
После этого успеха "Локомотив" возглавил таблицу чемпионата, набрав 20 очков за десять игр. Казанский "Рубин" остался на девятом месте с 15 очками.
Таблица: позиции после 10 туров
|Команда
|Очки
|Место
|Локомотив
|20
|1
|Рубин
|15
|9
Ключевые моменты матча
-
Единственный гол забил Баринов на 78-й минуте.
-
Вратарь «Локомотива» несколько раз выручил команду, сохранив «сухие» ворота.
-
«Рубин» активно атаковал в концовке, но реализовать моменты так и не смог.
