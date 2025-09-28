Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ФК Локомотив
ФК Локомотив
© commons.wikimedia.org by Чивиста is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:39

Железнодорожники снова на ходу: победа вывела "Локо" в лидеры РПЛ

Баринов забил победный гол: "Локомотив" обыграл "Рубин" в РПЛ

Футбольные болельщики в Москве стали свидетелями напряжённого поединка десятого тура Российской премьер-лиги. На "РЖД Арене" столичный "Локомотив" встретился с казанским "Рубином" и сумел вырвать минимальную победу.

Решающий момент наступил на 78-й минуте, когда полузащитник Дмитрий Баринов отправил мяч в ворота гостей. Этот гол стал единственным в матче и принес "железнодорожникам" три очка.

Турнирное положение команд

После этого успеха "Локомотив" возглавил таблицу чемпионата, набрав 20 очков за десять игр. Казанский "Рубин" остался на девятом месте с 15 очками.

Таблица: позиции после 10 туров

Команда Очки Место
Локомотив 20 1
Рубин 15 9

Ключевые моменты матча

  • Единственный гол забил Баринов на 78-й минуте.

  • Вратарь «Локомотива» несколько раз выручил команду, сохранив «сухие» ворота.

  • «Рубин» активно атаковал в концовке, но реализовать моменты так и не смог.

