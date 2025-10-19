Дроны-"камикадзе" на подходе: США готовятся догонять Россию в массовке

Командующий 25-й пехотной дивизии армии США на Гавайях генерал-майор Джеймс Бартоломес заявил, что Соединённые Штаты могут быстро догнать Россию в массовом производстве недорогих ударных беспилотников типа "камикадзе" — тех самых "Гераней", которые заметно проявили себя в российской спецоперации. Высокая доступность и простота сборки таких аппаратов, по мнению генерала, делают их важным элементом будущих операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Базовые утверждения и важные детали

Американский офицер подчеркнул практическую ценность "Гераней" — их низкая себестоимость, относительная простота изготовления и возможность масштабного производства. В интервью он отметил, что Штатам "абсолютно необходимо быстро создать этот потенциал" и опробовать его в своём регионе, а также работать с союзниками и партнёрами для наращивания подобных возможностей.

"Думаю, мы сможем очень быстро наверстать упущенное", — сказал генерал-майор армии США Джеймс Бартоломес.

"Соединенным Штатам 'абсолютно необходимо быстро создать этот потенциал'", — подчеркнул генерал-майор армии США Джеймс Бартоломес.

"Нужно опробовать его в нашем регионе; нам также нужно работать с нашими союзниками и партнёрами, чтобы сделать то же самое", — добавил генерал-майор армии США Джеймс Бартоломес.

Главная мысль — армия видит в недорогих взрывных БПЛА инструмент, который можно быстро развернуть и который имеет смысл интегрировать в региональные концепции сдерживания и обороны.

Сравнение: российские "Герани" и возможные американские аналоги

Параметр Российские "Герани" (референс) Что хотят США (в общем виде) Стоимость единицы Низкая Низкая — приоритет для массовости Сложность производства Относительно простая Простая, с учётом локальных цепочек поставок Роль на поле боя Удар по точкам, подавление ПВО/инфраструктуры Аналогичная — локальные удары и перегрузка обороны Масштаб применения Массовый Планируют массовый, с интеграцией с союзниками Политические риски Высоки (эскалация) Высоки — требуют правовой/политической оценки

Советы шаг за шагом (HowTo) — что могут сделать военные и партнёры (без технических деталей)

Оценить концепцию применения. Подготовить сценарии использования недорогих ударных БПЛА в оборонительных и наступательных миссиях с учётом международного права. Провести юридическую проверку. Юридические отделы и министерства обороны должны оценить риски эскалации и соответствие нормам вооружённого конфликта. Работать с союзниками. Создать рамочные соглашения по совместным учениям и совместимости логистики (NATO/ки, региональные альянсы). Развернуть пилотные программы. Запустить испытания в контролируемых условиях на полигонах с участием союзников, фиксируя тактико-технические результаты. Интегрировать в учения. Включить массовое применение недорогих БПЛА в регулярные учения и отработать противодействие им. Разработать контрмеры. Параллельно инвестировать в системы обнаружения и нейтрализации малых БПЛА, а также тактики уменьшения уязвимости критической инфраструктуры. Обеспечить прозрачность перед обществом. Подготовить открытые доклады о целях, правилах применения и мерах по предотвращению гражданских жертв.

(Важное ограничение: это не инструкция по созданию вооружений и не техническое руководство.)

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: массовое развёртывание дешёвых ударных БПЛА без учёта политических последствий.

Последствие: эскалация конфликта и международная критика; рост риска ответных мер.

Альтернатива: постепенная интеграция с правовой и дипломатической поддержкой, ограниченные пилотные операции.

Ошибка: ставка только на производство, игнорируя противодействие.

Последствие: уязвимость критической инфраструктуры и потери при оборонительных сценариях.

Альтернатива: параллельное развитие контр-БПЛА и пассивных мер защиты.

Ошибка: односторонние закупки без координации с союзниками.

Последствие: логистические и совместные проблемы в операциях.

Альтернатива: кооперация и унификация стандартов с региональными партнёрами.

А что если… (варианты развития событий)

…США быстро создадут массовый потенциал? Тогда в регионе возрастёт плотность малых ударных средств, что повысит цену любого локального конфликта и заставит противников менять доктрину.

…партнёры откажутся от сотрудничества? США придётся действовать самостоятельно, что увеличит стоимость и политический риск программ.

…развитие контр-БПЛА опередит производство "камикадзе"? Массовые дешёвые дроны утратят тактическую эффективность, и акцент сместится на более сложные платформы.

Плюсы и минусы массовых дешёвых ударных БПЛА

Плюсы Минусы Низкая цена за единицу, возможность массового применения Риск эскалации и политической критики Простота логистики и быстрота наращивания производств Ограниченная точность и высокий риск побочных ущербов Инструмент для перегрузки средств ПВО противника Этические и юридические вопросы применения Возможность передачи союзникам и партнёрам Вызовет гонку средств контр-БПЛА

FAQ

— Что такое "дроны-камикадзе" и почему они востребованы?

Это малые ударные БПЛА с одноразовой боевой нагрузкой. Их ценят за простоту массового производства и возможность наносить удары по локальным целям.

— Насколько быстро США смогут "догнать" Россию?

По оценке генерала, технически и промышленно это выполнимо в короткие сроки, но политические и юридические ограничения могут замедлить процесс.

— Какие риски несёт массовое применение таких дронов?

Эскалация конфликтов, гражданские жертвы при ошибках наведения, дипломатические последствия и стимулирование ответных мер.

Мифы и правда

• Миф: дешёвые дроны решают все тактические задачи.

Правда: они эффективны в отдельных задачах, но не заменяют высокоточные системы и не решают стратегические проблемы.

• Миф: массовое производство не вызывает международной реакции.

Правда: массовое применение часто сопровождается политическими ответами и усилением контроля над экспортом технологий.

• Миф: это только технология "низкой сложности".

Правда: массовое применение требует сложной логистики, тактики и политического сопровождения.

3 интересных факта

Дешёвые ударные БПЛА стали элементом современной тактики перегрузки обороны — их массовость заставляет расходовать дорогостоящие средства ПВО. Производство мелких беспилотников легко масштабируется при наличии налаженных цепочек поставок электронных компонентов. В некоторых конфликтах применение "камикадзе" резко изменило соотношение сил в локальных операциях за счёт тактической гибкости.

Исторический контекст

Идея "одноразовых" летательных аппаратов далеко не нова — от авиационных камикадзе XX века до современных автономных БПЛА. С развитием электроники и массового производства их тактическая привлекательность возросла: недорогие датчики и двигатели сделали возможным массовое применение при относительно малых затратах. Современные военные доктрины учитывают и преимущества, и риски такого инструмента.