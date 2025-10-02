Мышь, которая вибрирует, когда надо: Logitech добавила тактильность в рабочие будни

Компания Logitech выпустила новое поколение своей флагманской линейки — мышь MX Master 4. Устройство стало эволюцией популярной модели MX Master S3 и получило ряд доработок, включая поддержку тактильной обратной связи. Новинка сохранила узнаваемый дизайн, но заметно улучшила эргономику и добавила новые возможности для работы.

Что изменилось в дизайне

MX Master 4 сохранила фирменную форму, удобную для длительной работы за компьютером, но получила несколько отличий:

кнопки стали матовыми и аккуратнее оформленными;

нижняя часть стала более минималистичной;

поверхность выполнена из гладкого пластика вместо ребристой отделки;

зона под большой палец и правая сторона корпуса сделаны мягче, что повышает комфорт при многочасовом использовании.

Ключевая инновация: тактильная обратная связь

Главным новшеством стала интеграция тактильных откликов. Теперь при прокрутке, навигации и выборе элементов пользователь ощущает лёгкую вибрацию в зоне большого пальца.

Отдельная кнопка открывает "кольцо действий" — набор жестов, которые можно настраивать в приложении Logitech Options+. Вибрация используется не только для удобства, но и для уведомлений: мышь сигнализирует о низком заряде батареи и при подключении по Bluetooth.

Технические доработки

Компания также улучшила общие тактильные и эксплуатационные характеристики:

щелчки стали тише и точнее;

стабильность соединения выросла вдвое;

колесо MagSpeed теперь обеспечивает более плавный переход между пошаговым и свободным скроллингом.

Среди других обновлений:

новый приёмник USB-C Bolt для более стабильного и безопасного соединения с минимальной задержкой;

поддержка Bluetooth с возможностью подключения к нескольким устройствам одновременно.

Автономность и зарядка

Logitech заявляет, что MX Master 4 может работать до 70 дней от одного заряда. Поддерживается быстрая зарядка: всего одна минута питания через USB-C обеспечивает до трёх часов работы.

"Модель MX Master 4 получила ряд конструктивных доработок и поддержку тактильной обратной связи", — сообщает 9to5Toys.

Сравнение поколений MX Master

Модель Основные отличия Время работы Подключение MX Master S3 Ребристая отделка, стандартные щелчки, MagSpeed До 70 дней Bluetooth, USB-приёмник MX Master 4 Тактильная обратная связь, тихие щелчки, новый USB-C Bolt До 70 дней, быстрая зарядка Bluetooth (мультидевайс), USB-C Bolt

Советы шаг за шагом: как использовать MX Master 4 эффективно

Настройте жесты в Logitech Options+ для быстрой работы с вкладками и приложениями. Включите уведомления о батарее, чтобы не пропустить момент подзарядки. Используйте колесо MagSpeed для переключения между постраничным и быстрым скроллингом. Подключите мышь сразу к нескольким устройствам (ПК, ноутбук, планшет) для удобного переключения. Заряжайте мышь короткими сессиями: одной минуты достаточно для экстренной работы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не использовать "кольцо действий".

Последствие: потеря времени на переключение между окнами.

Альтернатива: назначить жесты под свои задачи (например, быстрый вызов приложений).

Ошибка: подключать мышь только через Bluetooth.

Последствие: возможные задержки при работе.

Альтернатива: использовать USB-C Bolt для стабильности.

Ошибка: доводить батарею до нуля.

Последствие: неожиданные отключения мыши в процессе работы.

Альтернатива: активировать напоминания о зарядке и использовать быструю подзарядку.

А что если оставить старую модель?

MX Master S3 по-прежнему остаётся хорошим вариантом, особенно если тактильная обратная связь не критична. Но MX Master 4 предлагает больший комфорт при работе и более современный функционал.

Плюсы и минусы MX Master 4

Плюсы Минусы Тактильная обратная связь Цена $120 (около 9,9 тыс. руб.) Улучшенная эргономика Не всем нужен виброотклик Новый приёмник USB-C Bolt Внешне мало отличается от S3 Быстрая зарядка через USB-C Всё ещё довольно тяжёлая для игр Поддержка нескольких устройств Нет кардинальных изменений в дизайне

FAQ

Сколько стоит MX Master 4?

Цена составляет $120 (около 9,9 тыс. руб.).

Можно ли подключить её к нескольким устройствам?

Да, мышь поддерживает одновременную работу с разными гаджетами через Bluetooth.

Чем MX Master 4 лучше MX Master S3?

Она тише, имеет тактильный отклик и новый приёмник USB-C Bolt.

Сколько держит батарея?

До 70 дней без подзарядки.

Мифы и правда

Миф: MX Master 4 сильно отличается от MX Master S3 по дизайну.

Правда: внешние изменения минимальны, основное — в эргономике и материалах.

Миф: виброотклик будет мешать.

Правда: его можно отключить или настроить под себя.

Миф: это игровая мышь.

Правда: MX Master 4 ориентирована на работу и продуктивность, а не на киберспорт.

Три интересных факта

Это первое устройство серии MX Master с тактильной обратной связью. Быстрая зарядка на одну минуту даёт три часа работы — рекорд для линейки. Новый приёмник USB-C Bolt стал ответом Logitech на растущие требования к безопасности беспроводных устройств.

Исторический контекст