Мышь, которая вибрирует, когда надо: Logitech добавила тактильность в рабочие будни
Компания Logitech выпустила новое поколение своей флагманской линейки — мышь MX Master 4. Устройство стало эволюцией популярной модели MX Master S3 и получило ряд доработок, включая поддержку тактильной обратной связи. Новинка сохранила узнаваемый дизайн, но заметно улучшила эргономику и добавила новые возможности для работы.
Что изменилось в дизайне
MX Master 4 сохранила фирменную форму, удобную для длительной работы за компьютером, но получила несколько отличий:
-
кнопки стали матовыми и аккуратнее оформленными;
-
нижняя часть стала более минималистичной;
-
поверхность выполнена из гладкого пластика вместо ребристой отделки;
-
зона под большой палец и правая сторона корпуса сделаны мягче, что повышает комфорт при многочасовом использовании.
Ключевая инновация: тактильная обратная связь
Главным новшеством стала интеграция тактильных откликов. Теперь при прокрутке, навигации и выборе элементов пользователь ощущает лёгкую вибрацию в зоне большого пальца.
Отдельная кнопка открывает "кольцо действий" — набор жестов, которые можно настраивать в приложении Logitech Options+. Вибрация используется не только для удобства, но и для уведомлений: мышь сигнализирует о низком заряде батареи и при подключении по Bluetooth.
Технические доработки
Компания также улучшила общие тактильные и эксплуатационные характеристики:
-
щелчки стали тише и точнее;
-
стабильность соединения выросла вдвое;
-
колесо MagSpeed теперь обеспечивает более плавный переход между пошаговым и свободным скроллингом.
Среди других обновлений:
-
новый приёмник USB-C Bolt для более стабильного и безопасного соединения с минимальной задержкой;
-
поддержка Bluetooth с возможностью подключения к нескольким устройствам одновременно.
Автономность и зарядка
Logitech заявляет, что MX Master 4 может работать до 70 дней от одного заряда. Поддерживается быстрая зарядка: всего одна минута питания через USB-C обеспечивает до трёх часов работы.
"Модель MX Master 4 получила ряд конструктивных доработок и поддержку тактильной обратной связи", — сообщает 9to5Toys.
Сравнение поколений MX Master
|Модель
|Основные отличия
|Время работы
|Подключение
|MX Master S3
|Ребристая отделка, стандартные щелчки, MagSpeed
|До 70 дней
|Bluetooth, USB-приёмник
|MX Master 4
|Тактильная обратная связь, тихие щелчки, новый USB-C Bolt
|До 70 дней, быстрая зарядка
|Bluetooth (мультидевайс), USB-C Bolt
Советы шаг за шагом: как использовать MX Master 4 эффективно
-
Настройте жесты в Logitech Options+ для быстрой работы с вкладками и приложениями.
-
Включите уведомления о батарее, чтобы не пропустить момент подзарядки.
-
Используйте колесо MagSpeed для переключения между постраничным и быстрым скроллингом.
-
Подключите мышь сразу к нескольким устройствам (ПК, ноутбук, планшет) для удобного переключения.
-
Заряжайте мышь короткими сессиями: одной минуты достаточно для экстренной работы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не использовать "кольцо действий".
Последствие: потеря времени на переключение между окнами.
Альтернатива: назначить жесты под свои задачи (например, быстрый вызов приложений).
-
Ошибка: подключать мышь только через Bluetooth.
Последствие: возможные задержки при работе.
Альтернатива: использовать USB-C Bolt для стабильности.
-
Ошибка: доводить батарею до нуля.
Последствие: неожиданные отключения мыши в процессе работы.
Альтернатива: активировать напоминания о зарядке и использовать быструю подзарядку.
А что если оставить старую модель?
MX Master S3 по-прежнему остаётся хорошим вариантом, особенно если тактильная обратная связь не критична. Но MX Master 4 предлагает больший комфорт при работе и более современный функционал.
Плюсы и минусы MX Master 4
|Плюсы
|Минусы
|Тактильная обратная связь
|Цена $120 (около 9,9 тыс. руб.)
|Улучшенная эргономика
|Не всем нужен виброотклик
|Новый приёмник USB-C Bolt
|Внешне мало отличается от S3
|Быстрая зарядка через USB-C
|Всё ещё довольно тяжёлая для игр
|Поддержка нескольких устройств
|Нет кардинальных изменений в дизайне
FAQ
Сколько стоит MX Master 4?
Цена составляет $120 (около 9,9 тыс. руб.).
Можно ли подключить её к нескольким устройствам?
Да, мышь поддерживает одновременную работу с разными гаджетами через Bluetooth.
Чем MX Master 4 лучше MX Master S3?
Она тише, имеет тактильный отклик и новый приёмник USB-C Bolt.
Сколько держит батарея?
До 70 дней без подзарядки.
Мифы и правда
-
Миф: MX Master 4 сильно отличается от MX Master S3 по дизайну.
Правда: внешние изменения минимальны, основное — в эргономике и материалах.
-
Миф: виброотклик будет мешать.
Правда: его можно отключить или настроить под себя.
-
Миф: это игровая мышь.
Правда: MX Master 4 ориентирована на работу и продуктивность, а не на киберспорт.
Три интересных факта
-
Это первое устройство серии MX Master с тактильной обратной связью.
-
Быстрая зарядка на одну минуту даёт три часа работы — рекорд для линейки.
-
Новый приёмник USB-C Bolt стал ответом Logitech на растущие требования к безопасности беспроводных устройств.
Исторический контекст
-
2015: выход первой MX Master, задавшей стандарт для эргономичных мышей.
-
2017-2020: серия получила обновления с улучшенной автономностью и колесом MagSpeed.
-
2023: релиз MX Master S3 с минимальными изменениями в дизайне.
-
2025: появление MX Master 4 с тактильным откликом и новыми возможностями.
