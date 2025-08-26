Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Без логики знаний не будет: Вассерман о главном пробеле образования

Депутат Вассерман предложил вернуть уроки логики в школьную программу

В Госдуме считают, что школьная программа нуждается в доработке. Депутат Анатолий Вассерман заявил в интервью газете "Взгляд", что в первую очередь в неё нужно вернуть уроки логики.

Зачем нужна логика
По словам парламентария, этот предмет позволяет:

  • упорядочивать и систематизировать знания,
  • видеть за разрозненными фактами закономерности,
  • проще работать с полученными знаниями в дальнейшем.

"Я считаю, что важнее всего уроки логики, поскольку именно логика позволяет упорядочивать, систематизировать всевозможные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов, а как проявление закономерности", — отметил Вассерман.

Картина мира и дисциплины
Депутат подчеркнул, что именно совокупность закономерностей формирует целостное мировоззрение. Поэтому, по его мнению, начинать нужно именно с логики, а уже затем корректировать и другие предметы.

"Сначала нужно возвращать её, а потом уже перерабатывать и другие виды предметов", — добавил он.

