Лодка вышла в море — и не вернулась прежней: следствие восстанавливает путь жертв у берегов Эквадора

На побережье Эквадора расследуют жестокое преступление: на пляже в кантоне Пуэрто-Лопес провинции Манаби нашли пять человеческих голов. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa со ссылкой на отчёт Национальной полиции страны. Сигнал о находке поступил в службу экстренной помощи ECU 911, после чего на место направили оперативные группы.

Что обнаружили и как отработали службы

После сообщения в ECU 911 на пляж выехали подразделения полиции, криминалисты и сотрудники Управления по расследованию тяжких преступлений Dinased. Они подтвердили информацию о находке и зафиксировали обстоятельства на месте. По данным правоохранителей, головы были оставлены на деревянных конструкциях прямо на береговой линии.

Полиция установила, что жертвами стали пять мужчин в возрасте от 20 до 34 лет. На данном этапе речь идёт о предварительных данных и версии следствия, подчёркивают правоохранители. При этом сам факт обнаружения останков квалифицируется как эпизод, требующий отдельной проверки по линии организованной преступности.

Версия следствия о месте и времени убийства

Согласно предварительной версии, убийство могло произойти в открытом море. Правоохранители полагают, что мужчины вышли в море на лодке в начале недели. Там, по мнению полиции, их перехватили и убили члены преступной группы.

Дальнейшая логика версии сводится к тому, что останки доставили к берегу уже после расправы. В Еcuavisa отмечается, что речь идёт именно о предположениях следствия, основанных на первичных материалах. Сейчас проверяется возможная траектория передвижения лодки и обстоятельства, при которых мужчины могли оказаться в зоне риска.

Почему это связывают с давлением на рыбаков

В полиции допускают, что оставленные на берегу останки могли быть рассчитаны на психологический эффект. Следователи связывают этот эпизод с вымогательствами в отношении местных рыбаков. В качестве мотива рассматривается демонстрация силы и попытка запугивания через публичность преступления.

"Устрашающее послание", — предполагают в полиции.

Параллельно идут оперативно-розыскные мероприятия, однако поиски тел погибших пока не дали результата. Власти продолжают работу по установлению всех причастных и уточнению деталей произошедшего. Отдельное внимание уделяется возможным связям между преступной группой и эпизодами давления на прибрежные сообщества.