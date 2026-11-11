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Квадрокоптер зависает перед фасадом высотного здания во время технического обследования
Квадрокоптер зависает перед фасадом высотного здания во время технического обследования
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 2:11

Больше никаких дешевых дронов: Lockheed Martin готовит тяжелую замену привычным концепциям авиации

Компания Lockheed Martin вкладывает собственные средства в разработку беспилотного боевого самолёта Vectis и рассчитывает предложить его ВВС США по программе беспилотных ведомых (Collaborative Combat Aircraft, CCA). По словам генерального директора компании Джима Тайклета, Vectis будет крупнее нынешних опытных образцов, понесёт больше вооружения, получит большую дальность и будет лучше защищён.

Беспилотники первого этапа программы, созданные Anduril Industries и General Atomics, делались дешёвыми и пригодными для массового выпуска и предназначены только для воздушного боя. Vectis же сможет как вести воздушный бой, так и наносить удары по наземным целям. Аппарат относится к самой тяжёлой, пятой группе беспилотников по классификации Минобороны США. Его длина — 10,3 м, размах крыла — 11,5 м. Он выполнен по бесхвостой схеме и получит внутренний отсек вооружения.

  • Финансирование. До публикации официальных требований заказчика разработка ведётся на средства компании.
  • Опытные образцы. Подразделение Skunk Works планирует построить пять прототипов.
  • Сроки. Первый полёт ожидается до конца 2027 года.
  • Заказчики. Lockheed Martin рассчитывает участвовать в конкурсе второго этапа программы CCA для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также предлагать аппарат союзникам.

Модернизация F-22 и F-35

Одновременно с Vectis компания занимается модернизацией истребителей пятого поколения. F-22 планируется довести до уровня "поколения 5+": самолёт получит новые датчики, распределённую апертурную систему и средства связи. На F-35 планируется внедрить технологии шестого поколения. По словам Тайклета, это позволит получить 80% возможностей истребителя шестого поколения за 50% его стоимости.

Кроме того, Lockheed Martin заключила с Пентагоном десятилетнее рамочное соглашение, которое охватывает выпуск не менее 850 истребителей F-35 для вооружённых сил США и будущие зарубежные заказы.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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