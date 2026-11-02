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F-35
F-35
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Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 16:37

Небо на десять лет вперёд: Lockheed Martin и Пентагон договорились о выпуске 850 истребителей F-35

Lockheed Martin и Пентагон согласовали рамочное соглашение, фиксирующее производство не менее 850 истребителей F-35 в течение следующих десяти лет. Документ, анонсированный 22 октября, охватывает лоты 21–30 для Вооружённых сил США и предусматривает опции для международных заказчиков. Ключевым условием сделки является сохранение полного производственного темпа в 156 аппаратов ежегодно, что должно обеспечить стабильность поставок и цепочки поставок.

На текущий момент соглашения достигнуты на уровне рамочных принципов: точные цены и графики исполнения ещё не закреплены. Для вступления в силу условия потребуют официального заключения контракта со стороны Пентагона и одобрения Конгрессом полномочий на многолетнее согласование условий с Объединённым программным управлением F-35.

Структура обязательств и финансирование

В рамках десятилетнего соглашения Lockheed Martin обязуется выделить не менее 7 млрд долларов собственных средств компании для поддержки программы. Кроме того, договор включает поставку начального комплекта запасных частей, а также 10 лет поставки комплектов для модернизации и обеспечения службы. Эти меры направлены на повышение уровня готовности и доступности техники в составе глобального парка, численность которого насчитывает около 1 375 самолётов на момент начала соглашения.

Представители компании указывают, что возможность заключать долгосрочные контракты с поставщиками и фиксировать цены позволит сократить расходы налогоплательщиков в течение жизненного цикла самолёта. Глава подразделения Aeronautics OJ Sanchez отмечает, что инвестиции в глобальный пул запчастей и модернизационные комплекты напрямую влияют на показатели боеготовности и устойчивость логистической сети.

Подписанное рамочное соглашение рассматривается Пентагоном как инструмент стабилизации оборонной промышленной базы США, позволяющий планировать инвестиции с большей определённостью. Ожидается, что привязка финансовых стимулов к реальным показателям выполнения обязательств улучшит эффективность производства и поддержки боевой авиации.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.

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