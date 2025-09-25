Парк будущего, готические руины и марсианская деревня: 7 киносъёмочных локаций в России

Путешествовать по России становится модным не только ради природы и архитектуры, но и чтобы увидеть знакомые пейзажи с экрана. Российские режиссёры всё чаще снимают фильмы и сериалы за пределами Москвы, находя уникальные декорации в регионах. Так зрители могут оказаться в футуристическом будущем, в советских дворах, в мистических лесах или на берегах Ладоги.

Мы собрали подборку мест, где снимались популярные проекты. Здесь можно совместить просмотр любимого шоу и настоящее путешествие.

Сравнение сериалов и локаций

Проект Локация Атмосфера Где снимали "Два холма" Утопия будущего Эко-город Парк Галицкого, Краснодар "Иные" Фэнтези, стимпанк Замок, ГЭС Карельский перешеек "Кибердеревня" Ретрофутуризм Русская глубинка Село Кисьва, Рязанская обл. "Беспринципные в деревне" Русская деревня Этнография Туркомплекс "Мандроги", Вологодская обл. "Слово пацана" Перестройка Казанские дворы Ярославль "Мир! Дружба! Жвачка!" 1990-е Заводы, дворы Тула "Триггер. Фильм" Русский север Скандинавский стиль Сортавала, Карелия

Советы шаг за шагом

Перед поездкой пересмотрите эпизоды — будет интереснее находить знакомые кадры. Если едете в Карелию, планируйте маршрут так, чтобы увидеть и природные достопримечательности: шхеры Ладоги, Рускеалу. Для "кибердеревни" в Кисьве нужен автомобиль с высоким клиренсом — дороги не всегда асфальтированы. В "Мандрогах" можно не просто погулять, а пожить в избе XIX века. В Ярославле и Туле лучше брать экскурсию по съёмочным местам — местные гиды знают нюансы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать в Краснодар на самолёте.

→ Последствие: аэропорт временно закрыт.

→ Альтернатива: поезд или авто по трассе М-4 "Дон".

Ошибка: поехать в Кисьву на легковушке.

→ Последствие: проблемы на грунтовке.

→ Альтернатива: внедорожник или такси из Пронска.

Ошибка: думать, что "Слово пацана" снимали в Казани.

→ Последствие: разочарование.

→ Альтернатива: сразу планировать поездку в Ярославль.

А что если…

А что если вы хотите устроить "кинопробег"? Можно собрать маршрут: Москва → Тула ("Мир! Дружба! Жвачка!") → Ярославль ("Слово пацана") → Санкт-Петербург и Карелия ("Иные" и "Триггер. Фильм"). Получится насыщенный тур выходного дня или недельное путешествие.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Живые съёмочные локации, которые легко узнать Дороги в сёла могут быть плохими Возможность погрузиться в атмосферу любимых фильмов Не все места оборудованы для туризма Можно совместить с классическим отдыхом В популярных точках бывают толпы туристов

Мифы и правда

Миф: "Слово пацана" снимали в Казани.

Правда: все основные сцены отсняты в Ярославле.

Миф: "Кибердеревня" создавалась в павильонах.

Правда: реальные кадры — из села Кисьва.

Миф: в "Двух холмах" показана компьютерная графика парков.

Правда: это реальный парк Галицкого в Краснодаре.

Путешествуя по России, можно не только увидеть природные и архитектурные красоты, но и буквально попасть в кадр любимых фильмов и сериалов. Такие поездки позволяют взглянуть на привычные локации глазами режиссёров, открыть новые маршруты и почувствовать себя частью кинематографической истории страны.