Парк будущего, готические руины и марсианская деревня: 7 киносъёмочных локаций в России
Путешествовать по России становится модным не только ради природы и архитектуры, но и чтобы увидеть знакомые пейзажи с экрана. Российские режиссёры всё чаще снимают фильмы и сериалы за пределами Москвы, находя уникальные декорации в регионах. Так зрители могут оказаться в футуристическом будущем, в советских дворах, в мистических лесах или на берегах Ладоги.
Мы собрали подборку мест, где снимались популярные проекты. Здесь можно совместить просмотр любимого шоу и настоящее путешествие.
Сравнение сериалов и локаций
|Проект
|Локация
|Атмосфера
|Где снимали
|"Два холма"
|Утопия будущего
|Эко-город
|Парк Галицкого, Краснодар
|"Иные"
|Фэнтези, стимпанк
|Замок, ГЭС
|Карельский перешеек
|"Кибердеревня"
|Ретрофутуризм
|Русская глубинка
|Село Кисьва, Рязанская обл.
|"Беспринципные в деревне"
|Русская деревня
|Этнография
|Туркомплекс "Мандроги", Вологодская обл.
|"Слово пацана"
|Перестройка
|Казанские дворы
|Ярославль
|"Мир! Дружба! Жвачка!"
|1990-е
|Заводы, дворы
|Тула
|"Триггер. Фильм"
|Русский север
|Скандинавский стиль
|Сортавала, Карелия
Советы шаг за шагом
- Перед поездкой пересмотрите эпизоды — будет интереснее находить знакомые кадры.
- Если едете в Карелию, планируйте маршрут так, чтобы увидеть и природные достопримечательности: шхеры Ладоги, Рускеалу.
- Для "кибердеревни" в Кисьве нужен автомобиль с высоким клиренсом — дороги не всегда асфальтированы.
- В "Мандрогах" можно не просто погулять, а пожить в избе XIX века.
- В Ярославле и Туле лучше брать экскурсию по съёмочным местам — местные гиды знают нюансы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ехать в Краснодар на самолёте.
→ Последствие: аэропорт временно закрыт.
→ Альтернатива: поезд или авто по трассе М-4 "Дон".
-
Ошибка: поехать в Кисьву на легковушке.
→ Последствие: проблемы на грунтовке.
→ Альтернатива: внедорожник или такси из Пронска.
-
Ошибка: думать, что "Слово пацана" снимали в Казани.
→ Последствие: разочарование.
→ Альтернатива: сразу планировать поездку в Ярославль.
А что если…
А что если вы хотите устроить "кинопробег"? Можно собрать маршрут: Москва → Тула ("Мир! Дружба! Жвачка!") → Ярославль ("Слово пацана") → Санкт-Петербург и Карелия ("Иные" и "Триггер. Фильм"). Получится насыщенный тур выходного дня или недельное путешествие.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Живые съёмочные локации, которые легко узнать
|Дороги в сёла могут быть плохими
|Возможность погрузиться в атмосферу любимых фильмов
|Не все места оборудованы для туризма
|Можно совместить с классическим отдыхом
|В популярных точках бывают толпы туристов
Мифы и правда
- Миф: "Слово пацана" снимали в Казани.
Правда: все основные сцены отсняты в Ярославле.
- Миф: "Кибердеревня" создавалась в павильонах.
Правда: реальные кадры — из села Кисьва.
- Миф: в "Двух холмах" показана компьютерная графика парков.
Правда: это реальный парк Галицкого в Краснодаре.
Путешествуя по России, можно не только увидеть природные и архитектурные красоты, но и буквально попасть в кадр любимых фильмов и сериалов. Такие поездки позволяют взглянуть на привычные локации глазами режиссёров, открыть новые маршруты и почувствовать себя частью кинематографической истории страны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru