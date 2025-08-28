Баллы теперь решают меньше: почему требования по локализации авто стали проще

В российской автопроме назревают перемены: Минпромторг упростил правила игры для производителей, снизив требования к уровню локализации. И это решение особенно важно для новых игроков — прежде всего китайских компаний, которые активно занимают освободившиеся ниши.

Новые условия инвестрежима

Минпромторг пересмотрел параметры инвестиционного режима для автосборочных компаний, работающих в России. Как отмечает издание "Ведомости", главное новшество коснулось балльной системы локализации. Теперь для получения субсидий и компенсации утилизационного сбора производителям нужно набрать меньше очков.

"Ключевая задача обновленных параметров — это соблюдение баланса, который позволит новым игрокам, действующим на оставленных ушедшими зарубежными автоконцернами промплощадках, запустить процесс локализации производства и ее поэтапного углубления", — пояснил представитель Минпромторга.

Снижение планки почти вдвое

Если раньше для полной компенсации утилизационного сбора требовалось более 3 тысяч баллов, то теперь планка снизилась более чем в два раза — до 1,5 тысячи. Это серьёзное послабление для автопроизводителей, позволяющее быстрее выйти на рынок и постепенно наращивать локализацию.

При этом ведомство включило в систему расчёта новые критерии. Баллы теперь будут начисляться и за проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), что даёт шанс компаниям получать дополнительные бонусы за инновации.

Упрощение условий для СПИК

Изменения затронули и специальные инвестиционные контракты (СПИК). Если ранее автопроизводитель должен был набрать 7 тысяч баллов для выполнения обязательств, то сейчас этот порог снижен до 5,4 тысячи. Это позволяет гибче строить планы и уменьшает нагрузку на участников рынка.