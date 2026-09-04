Местный интернет может стать редкостью: новая реформа поставила провайдеров перед выбором

Малые игроки рынка могут не выдержать финансовой и административной нагрузки, связанной с новой реформой связи, уверен координатор Центра Безопасного интернета Урван Парфентьев. В комментарии NewsInfo эксперт предупредил о возможном исчезновении локальных провайдеров из-за ужесточения нормативных требований.

Ранее экспертное сообщество подсчитало, что реализация новых правил потребует от операторов наличия лицензии стоимостью около десяти миллионов рублей и собственных средств в размере не менее ста миллионов рублей. Для небольших компаний, работающих на локальном уровне, такие условия могут оказаться неподъемными.

Основной удар придется на сегмент проводного широкополосного доступа, говорит эксперт. Парфентьев отметил, что мобильный сегмент уже давно поделен между федеральными игроками. При этом в отрасли продолжается модернизация инфраструктуры, связанная с переходом на более современные стандарты передачи данных.

Внедрение жестких критериев безопасности ставит мелких провайдеров перед выбором: прекратить работу или пытаться обойти проверки. В то же время крупные федеральные холдинги не всегда готовы заходить в малые населенные пункты, так как это требует значительных затрат, отметил специалист. Параллельно с этим государство прорабатывает новые механизмы мониторинга трафика для защиты абонентов.

"Речь идет о целом комплексе дополнительных требований, которые должны внедряться, в частности, по обеспечению безопасности. Высказывались опасения, что необходимость соответствия этим требованиям отразится на местных провайдерах. Они окажутся перед необходимостью либо прятаться от проверяющих органов, либо уйти", — рассказал Парфентьев.

Судьба интернета в небольших городах будет зависеть от экономической привлекательности конкретных территорий для "большой четверки".

"Захочет ли их заменить некий крупный оператор проводной связи? Он будет принимать решения исходя из экономической целесообразности. Есть ли смысл ему идти в это конкретное место, расширять свою техническую инфраструктуру — мы знаем, что сейчас этот процесс стал несколько более сложным экономически. Многое будет зависеть от того, придет ли туда крупный провайдер и какую цену за свои услуги он предложит", — пояснил эксперт.

Тем не менее, власти продолжают искать способы покрытия удаленных зон качественным сигналом. Специалисты также обращают внимание, что стабильность соединения зависит не только от провайдера, но и от настроек абонентского оборудования.

Помимо финансовых барьеров, пользователи сталкиваются и с новыми формами верификации в сети. В частности, законодатели обсуждают единые стандарты авторизации на цифровых платформах, что также меняет ландшафт рынка телекоммуникаций.

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