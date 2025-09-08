От нефти к картошке: Сургутский район показал другой ресурс Югры
Девять предпринимателей и фермерских хозяйств из Сургутского района представили свою продукцию на крупнейшей выставке-ярмарке "Товары земли Югорской". Павильоны участников посетили губернатор ХМАО Руслан Кухарук и глава района Андрей Трубецкой.
Что представили производители
На ярмарке жители и гости Сургута могли попробовать и приобрести:
-
мясную и молочную продукцию;
-
картофель из отдалённого поселения Тундрино;
-
меховые изделия;
-
рыбу и птицу от местных хозяйств.
Особой популярностью пользовались:
-
молоко и мясо фермы Герусовых (Уль-Ягун);
-
продукция КФХ Капсамун (Белый Яр);
-
картофель предпринимателя Иванова (Тундрино);
-
изделия модного дома "Меховщиковъ" (Белый Яр);
-
птица от ООО "Обь-регион".
Сельхозпотенциал района
По словам главы района Андрея Трубецкого, Сургутский район обеспечивает не только 40% нефти Югры, но и треть сельхозпродукции округа. В 2024 году здесь произведено:
-
8 тыс. тонн мяса,
-
6 млн яиц,
-
2 тыс. тонн молока,
-
переработано почти 700 тонн рыбы.
Поддержка фермеров
Директор департамента экономического развития района Вениамин Матаев отметил, что в 2025 году на поддержку местных производителей выделено 345 млн рублей. Эти средства идут на возмещение затрат и помогают сохранять качество продукции.
"Они дают нам средства на возмещение расходов. Это нам очень необходимо", — подчеркнула предприниматель Марзият Даитбекова, реализующая рыбную продукцию.
Итоги ярмарки
Мероприятие вызвало большой интерес у жителей: только в первый день его посетили около 40 тысяч человек. Губернатор Руслан Кухарук ушёл с ярмарки с покупками — он взял паштет и пакет тундринского картофеля, пообещав пожарить его с белыми грибами.
