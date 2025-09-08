Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свежевыкопанный картофель на земле
Свежевыкопанный картофель на земле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

От нефти к картошке: Сургутский район показал другой ресурс Югры

В Югре прошла крупнейшая ярмарка местных товаров с участием фермеров

Девять предпринимателей и фермерских хозяйств из Сургутского района представили свою продукцию на крупнейшей выставке-ярмарке "Товары земли Югорской". Павильоны участников посетили губернатор ХМАО Руслан Кухарук и глава района Андрей Трубецкой.

Что представили производители

На ярмарке жители и гости Сургута могли попробовать и приобрести:

  • мясную и молочную продукцию;

  • картофель из отдалённого поселения Тундрино;

  • меховые изделия;

  • рыбу и птицу от местных хозяйств.

Особой популярностью пользовались:

  • молоко и мясо фермы Герусовых (Уль-Ягун);

  • продукция КФХ Капсамун (Белый Яр);

  • картофель предпринимателя Иванова (Тундрино);

  • изделия модного дома "Меховщиковъ" (Белый Яр);

  • птица от ООО "Обь-регион".

Сельхозпотенциал района

По словам главы района Андрея Трубецкого, Сургутский район обеспечивает не только 40% нефти Югры, но и треть сельхозпродукции округа. В 2024 году здесь произведено:

  • 8 тыс. тонн мяса,

  • 6 млн яиц,

  • 2 тыс. тонн молока,

  • переработано почти 700 тонн рыбы.

Поддержка фермеров

Директор департамента экономического развития района Вениамин Матаев отметил, что в 2025 году на поддержку местных производителей выделено 345 млн рублей. Эти средства идут на возмещение затрат и помогают сохранять качество продукции.

"Они дают нам средства на возмещение расходов. Это нам очень необходимо", — подчеркнула предприниматель Марзият Даитбекова, реализующая рыбную продукцию.

Итоги ярмарки

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей: только в первый день его посетили около 40 тысяч человек. Губернатор Руслан Кухарук ушёл с ярмарки с покупками — он взял паштет и пакет тундринского картофеля, пообещав пожарить его с белыми грибами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени появилось предупреждение от Стетхема: сегодня в 13:29

В Тюмени Джейсон Стетхем стал "охранником" тыкв возле бара

У бара в Тюмени на клумбе с тыквами появился Джейсон Стетхем. Грозная табличка должна остановить тех, кто срывает овощи «на сувенир».

Читать полностью » Перечень получателей выплат инвалидам боевых действий расширен решением правительства региона 06.09.2025 в 18:16

Из списка исключённых в число получателей: кого добавили к льготникам

В Тюменской области пособие в 5 000 рублей теперь будут получать и инвалиды, защищавшие границы России. Какие условия предусмотрены для выплат?

Читать полностью » Яндекс Лавка: в Тюмени студенты чаще всего заказывают пельмени, сосиски и чебупиццы 06.09.2025 в 17:24

ТюмГУ выбирает борщ, ТИУ — вок: как еда студентов зависит от вуза

Студенты тюменских вузов выбирают пельмени, лапшу и рамен, а перед сессией налегают на сладости. Какие блюда оказались самыми популярными в общагах?

Читать полностью » РБК: почти треть гостиничного бизнеса Тюменской области рискует попасть под ограничения 06.09.2025 в 16:16

Из рекламы — в тень: что ждет базы отдыха и глэмпинги без реестра

С сентября 2025 года гостиницы обязаны быть внесены в единый реестр. В Тюмени часть объектов рискует штрафами из-за задержек с самооценкой.

Читать полностью » URA.RU: в Тюменской области пошёл сезон белых грибов, рыжиков и груздей 06.09.2025 в 15:17

Корзины полны, но опята ещё ждут: где искать грибы в сентябре в Тюменской области

В Тюменской области уже находят белые, рыжики и грузди, а опытные грибники делятся точками для «тихой охоты». Где искать самые богатые места?

Читать полностью » В Кемерово мужчина ударил подростка мачете из-за ссоры о мопеде — СК 05.09.2025 в 12:39

Дворовые конфликты становятся смертельно опасными: очередной случай в Кемерово

В Кемерово бытовой конфликт вокруг мопеда закончился шокирующим нападением с мачете на подростка. Чем обернулся спор и что грозит нападавшему?

Читать полностью » В Алтае хотят ввести льготы на проживание для работников сельского хозяйства 03.09.2025 в 15:19

Ленин в номере и скидки для аграриев: неожиданный проект для Алтая

Алтайский депутат предложил возродить советский формат «домов колхозников»: льготы для аграриев, а для туристов — культурная программа и полная цена.

Читать полностью » Житель Сургута лишился прав из-за поддельного удостоверения и не получил компенсацию за такси — суд 02.09.2025 в 16:16

Три года без вины виноватый: жителя ХМАО лишили прав из-за чужой ошибки

Житель ХМАО три года добивался справедливости после того, как его лишили прав из-за поддельных документов. Компенсацию за такси ему отказали выплатить.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Визовые агенты: отказы Италии чаще связаны с фиктивными бронями и ошибками заявителей
Наука и технологии

По данным спутниковых наблюдений, биопродуктивность океанов падает
Наука и технологии

Время приёма пищи влияет на риск ожирения — исследование Университета Хельсинки
Авто и мото

Страховые компании: выплаты за предметы, упавшие на машины в России, превысили 600 млн рублей
Наука и технологии

Цикады синхронизируют предрассветное стрекотание в Индии — исследование биологов
Культура и шоу-бизнес

Acorn TV продлил ирландский сериал "Ирландская кровь" с Алисией Сильверстоун на второй сезон
Наука и технологии

Учёные показали влияние альбинизма на зрение тростниковых жаб
Дом

Полотенца становятся жёсткими из-за жёсткой воды и избытка порошка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet