От нефти к картошке: Сургутский район показал другой ресурс Югры

Девять предпринимателей и фермерских хозяйств из Сургутского района представили свою продукцию на крупнейшей выставке-ярмарке "Товары земли Югорской". Павильоны участников посетили губернатор ХМАО Руслан Кухарук и глава района Андрей Трубецкой.

Что представили производители

На ярмарке жители и гости Сургута могли попробовать и приобрести:

мясную и молочную продукцию;

картофель из отдалённого поселения Тундрино;

меховые изделия;

рыбу и птицу от местных хозяйств.

Особой популярностью пользовались:

молоко и мясо фермы Герусовых (Уль-Ягун);

продукция КФХ Капсамун (Белый Яр);

картофель предпринимателя Иванова (Тундрино);

изделия модного дома "Меховщиковъ" (Белый Яр);

птица от ООО "Обь-регион".

Сельхозпотенциал района

По словам главы района Андрея Трубецкого, Сургутский район обеспечивает не только 40% нефти Югры, но и треть сельхозпродукции округа. В 2024 году здесь произведено:

8 тыс. тонн мяса,

6 млн яиц,

2 тыс. тонн молока,

переработано почти 700 тонн рыбы.

Поддержка фермеров

Директор департамента экономического развития района Вениамин Матаев отметил, что в 2025 году на поддержку местных производителей выделено 345 млн рублей. Эти средства идут на возмещение затрат и помогают сохранять качество продукции.

"Они дают нам средства на возмещение расходов. Это нам очень необходимо", — подчеркнула предприниматель Марзият Даитбекова, реализующая рыбную продукцию.

Итоги ярмарки

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей: только в первый день его посетили около 40 тысяч человек. Губернатор Руслан Кухарук ушёл с ярмарки с покупками — он взял паштет и пакет тундринского картофеля, пообещав пожарить его с белыми грибами.