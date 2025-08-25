Когда комар становится опаснее самолёта: редкий случай заражения через безобидный укус
Власти Нью-Джерси расследуют случай заражения малярией у местного жителя, который в последнее время не покидал пределы США. Это первый подобный эпизод в штате за более чем 30 лет: последний случай местной передачи малярии был зарегистрирован в 1991 году.
Что известно о заболевании
Малярия — это инфекция, которую переносят комары рода Anopheles. Обычно болезнь встречается в тропических и субтропических странах.
Симптомы:
- лихорадка и озноб,
- головная и мышечная боль,
- сильная усталость,
- тошнота, рвота и диарея.
Признаки обычно проявляются в течение 1-4 недель после заражения.
Как возможна местная передача
По словам экспертов, местные случаи малярии возникают редко. Это происходит, если комар кусает человека, привезшего паразита из другой страны, а затем заражает другого жителя.
Хотя переносчики малярии обитают в Нью-Джерси, риск распространения заболевания в штате оценивается как очень низкий.
Что советуют власти
Исполняющий обязанности комиссара по вопросам здравоохранения Джефф Браун напомнил о мерах предосторожности:
"Самые эффективные способы защиты — это предотвращение укусов комаров и ранняя диагностика и лечение у путешественников, вернувшихся из эндемичных стран".
Всем, кто планирует поездки в регионы с распространённой малярией, рекомендуется принимать профилактические препараты и следить за симптомами после возвращения.
Можно ли вылечить малярию?
Да. Болезнь лечится рецептными препаратами, но без своевременной терапии она может привести к серьёзным осложнениям и даже смерти.
