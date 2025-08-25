Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:51

Когда комар становится опаснее самолёта: редкий случай заражения через безобидный укус

В Нью-Джерси зафиксирован первый за 30 лет местный случай малярии — власти штата

Власти Нью-Джерси расследуют случай заражения малярией у местного жителя, который в последнее время не покидал пределы США. Это первый подобный эпизод в штате за более чем 30 лет: последний случай местной передачи малярии был зарегистрирован в 1991 году.

Что известно о заболевании
Малярия — это инфекция, которую переносят комары рода Anopheles. Обычно болезнь встречается в тропических и субтропических странах.

Симптомы:

  • лихорадка и озноб,
  • головная и мышечная боль,
  • сильная усталость,
  • тошнота, рвота и диарея.

Признаки обычно проявляются в течение 1-4 недель после заражения.

Как возможна местная передача
По словам экспертов, местные случаи малярии возникают редко. Это происходит, если комар кусает человека, привезшего паразита из другой страны, а затем заражает другого жителя.

Хотя переносчики малярии обитают в Нью-Джерси, риск распространения заболевания в штате оценивается как очень низкий.

Что советуют власти
Исполняющий обязанности комиссара по вопросам здравоохранения Джефф Браун напомнил о мерах предосторожности:

"Самые эффективные способы защиты — это предотвращение укусов комаров и ранняя диагностика и лечение у путешественников, вернувшихся из эндемичных стран".

Всем, кто планирует поездки в регионы с распространённой малярией, рекомендуется принимать профилактические препараты и следить за симптомами после возвращения.

Можно ли вылечить малярию?
Да. Болезнь лечится рецептными препаратами, но без своевременной терапии она может привести к серьёзным осложнениям и даже смерти.

