Когда комар становится опаснее самолёта: редкий случай заражения через безобидный укус

Власти Нью-Джерси расследуют случай заражения малярией у местного жителя, который в последнее время не покидал пределы США. Это первый подобный эпизод в штате за более чем 30 лет: последний случай местной передачи малярии был зарегистрирован в 1991 году.

Что известно о заболевании

Малярия — это инфекция, которую переносят комары рода Anopheles. Обычно болезнь встречается в тропических и субтропических странах.

Симптомы:

лихорадка и озноб,

головная и мышечная боль,

сильная усталость,

тошнота, рвота и диарея.

Признаки обычно проявляются в течение 1-4 недель после заражения.

Как возможна местная передача

По словам экспертов, местные случаи малярии возникают редко. Это происходит, если комар кусает человека, привезшего паразита из другой страны, а затем заражает другого жителя.

Хотя переносчики малярии обитают в Нью-Джерси, риск распространения заболевания в штате оценивается как очень низкий.

Что советуют власти

Исполняющий обязанности комиссара по вопросам здравоохранения Джефф Браун напомнил о мерах предосторожности:

"Самые эффективные способы защиты — это предотвращение укусов комаров и ранняя диагностика и лечение у путешественников, вернувшихся из эндемичных стран".

Всем, кто планирует поездки в регионы с распространённой малярией, рекомендуется принимать профилактические препараты и следить за симптомами после возвращения.

Можно ли вылечить малярию?

Да. Болезнь лечится рецептными препаратами, но без своевременной терапии она может привести к серьёзным осложнениям и даже смерти.