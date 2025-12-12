Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:44

Готовьте кошельки: эксперт заявил, что ставки по кредитам не вернутся к лучшим годам

Ставки по кредитам не опустятся ниже 15% в 2026 — аналитик Селезнев

Ожидания "дешевых денег" в 2026 году могут столкнуться с реальностью рынка, где стоимость кредита определяется не только ключевой ставкой, но и страхом невозвратов. Об этом сообщает "Газета.Ru": эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев считает, что ряд факторов не позволяет рассчитывать на снижение ставок по кредитам хотя бы до 15%. По его оценке, даже уровень 12-15%, который заемщики видели в "лучшие годы", в следующем году будет недостижим.

Почему ставка не возвращается к "лучшим годам"

Селезнев описывает текущую ситуацию как отличающуюся от той, где кредитный рынок работает "ровно" и предсказуемо. Он констатировал, что речь не о периоде, когда должники вовремя гасят кредиты, банки не перекладывают просрочки на других заемщиков, а средняя ставка по займам не сильно отрывается от ключевой ставки и уровня инфляции. В таком сценарии стоимость кредита обычно снижается вслед за общим удешевлением денег, а разница между разными категориями заемщиков остается умеренной.

По словам эксперта, сейчас эти условия не соблюдаются, и именно это мешает рассчитывать на быстрый откат ставок. Рынок, как следует из его оценки, живет в режиме повышенной осторожности, где цена кредита включает "надбавку" за риск. Поэтому ожидания, что ставки в 2026 году опустятся хотя бы до 15%, он считает необоснованными.

Риски неплатежей и инфляция "для людей"

Ключевым ограничением Селезнев называет рост рисков неплатежей и личных банкротств. По его словам, эти риски сегодня "чересчур высоки", и банки вынуждены закладывать их в стоимость займов. В результате ставка формируется не только вокруг ключевого ориентира, но и вокруг вероятности, что часть портфеля уйдет в просрочку.

Еще один аргумент касается инфляции и того, как она отражает расходы домохозяйств. Эксперт заявил, что официальная инфляция слабо отражает динамику расходов реального населения. В такой картине даже ставка, кажущаяся "умеренной" на бумаге, может не соответствовать фактическим финансовым условиям.

"Это означает, что даже 12-15-процентная ставка, по которой жители страны платили по займам в лучшие годы, в 2026 году окажется недостижимой", — предупредил эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев .

Что следует из этого прогноза

В логике Селезнева рынок кредитования в 2026 году будет продолжать жить в условиях повышенной неопределенности. Даже при желании увидеть "красивую цифру" в районе 15% этому мешают базовые параметры — качество заемщиков и оценка риска, а также разрыв между официальными показателями и ощущаемыми расходами. Поэтому сам прогноз выглядит не как спор о десятых долях процента, а как оценка того, что "дешевый кредит" в ближайшей перспективе не станет нормой.

При этом эксперт говорит именно о невозможности опуститься "хотя бы" до 15%, то есть указывает на нижнюю границу ожиданий, а не на конкретный прогнозный диапазон. Его тезис сводится к тому, что даже знакомые по прошлым годам ставки 12-15% не выглядят достижимыми в 2026-м. И это, по его словам, связано не с единичным фактором, а с общим состоянием рисков в кредитной системе.

