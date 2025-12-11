Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:58

Поручитель — не формальность: одна подпись может превратить чужой кредит в ваш личный кошмар

Банки привлекают поручителей к выплате долга при риске просрочки — Медведев

Гарантии по кредитам часто воспринимают как формальность, однако, как сообщает MoneyTimes, поручители нередко сталкиваются с необходимостью выплачивать долг вместо заемщика. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев подчёркивает, что риски этого механизма заложены напрямую в условиях договора и могут проявиться в самый неожиданный момент.

Как работает ответственность поручителя

Эксперт объясняет, что банки внимательно следят за платежной дисциплиной клиентов и при первых признаках возможной просрочки могут переориентировать своё внимание на поручителя. Эта практика применяется тогда, когда основного заемщика приходится постоянно побуждать к оплате или когда есть опасения, что он не сможет исполнить обязательства.

"Банки довольно ловко используют эту запись, когда они понимают, что основной плательщик требует к себе большого внимания, чтобы он заплатил, и тогда банки переносят своё внимание к поручителям. Это не то чтобы частая история, но совершенно регулярная", — отметил Медведев.

Его слова подчёркивают, что поручительство — механизм с чётко прописанной солидарной ответственностью, которая может быть задействована в любой момент.

Можно ли заранее предотвратить проблемы

По словам омбудсмена, поручительство — вопрос личных отношений и уровня доверия, поэтому универсальных рекомендаций здесь быть не может. Каждый случай требует индивидуальной оценки: насколько добросовестен заемщик, насколько своевременно он выполняет свои обязательства и способен ли реально обслуживать кредит. Даже при поверхностной уверенности предугадать будущее финансовое состояние другого человека сложно.

"Нельзя таких советов людям давать. Это зависит от отношений между людьми, от степени доверия, от критичности ситуации. Но совершенно определённый риск есть и он регулярно реализуется. Всё-таки пока реальные выплаты в основном совершают люди, которые взяли кредит", — пояснил Медведев.

Он подчёркивает, что решение стать поручителем должно приниматься взвешенно и с пониманием возможных последствий.

Какие факторы важно учитывать поручителю

Медведев отмечает, że главная задача поручителя — заранее оценить собственные возможности по выплате долга в случае, если обязательства перейдут на него. Финансовая нагрузка может оказаться слишком тяжёлой, особенно в условиях нестабильной экономики, когда доходы и расходы непредсказуемо меняются. Оценить риски в полной мере, по словам эксперта, бывает крайне сложно.

"Нужно понимать, насколько добросовестный человек, за которого вы собираетесь поручиться. Надо понять, насколько он правильно оценивает своё финансовое положение. Первую оценку трудно произвести, а вторую почти невозможно. Учесть все возможные риски практически невозможно из-за стремительно меняющихся экономических условий", — полагает специалист.

Такой анализ помогает уменьшить вероятность непредвиденной ответственности, но не исключает её полностью.

