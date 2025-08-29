Новые правила игры: как банки решают, кому дать кредит, а кому отказать

сегодня в 3:16

Семейная жизнь превращается в контракт: неверность начнут оценивать в рублях

В России предложили штрафовать за супружескую неверность и брошенных детей. Какую ответственность хотят ввести и на что ссылаются авторы идеи?

26.08.2025 в 13:01

Отцы требуют справедливости: "материнский капитал" предлагают заменить

Движение «Отцы рядом» требует отменить понятие «материнский капитал». Но изменится ли что-то для семей, если деньги назовут иначе?

26.08.2025 в 12:19

Не форма, а спецодежда: россиянам предлагают новые варианты военной службы

Список профессий для альтернативной службы снова хотят расширить. Но зачем туда добавляют такие редкие специальности, как парашютист-пожарный?

26.08.2025 в 11:59

Меньше английского — больше баланса? Минпросвещения объяснило реформу

Сентябрь принесёт школьникам меньше английского. Но что скрывается за словами об «оптимальном балансе» в расписании?

26.08.2025 в 11:53

Российские школьники получат новый предмет о ценностях и выборе: подробности

Скоро школьное расписание изменится: в классах появится предмет, где уроки будут не про формулы и даты, а про то, что сложнее измерить.

05.08.2025 в 9:41

Август кажется благоприятным для Львов, но Водолеям и Скорпионам придется столкнуться с усталостью и проблемами. Советы астролога по преодолению трудностей.

05.08.2025 в 1:31

Астролог Виктор Богданов предупреждает о возможных землетрясениях, падениях самолетов и политической нестабильности до 20 августа из-за ретроградного Меркурия.

04.08.2025 в 19:54

Астролог Виктор Богданов предостерегает: август — неблагоприятный месяц для смены работы и начинаний. Никаким знакам зодиака не стоит рисковать карьерой.

