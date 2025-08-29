Новые правила игры: как банки решают, кому дать кредит, а кому отказать
В России резко снизилась доля одобренных кредитных заявок. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом месяце положительное решение получили лишь 21,4% клиентов - минимум за последние годы, пишет "Известия".
Где чаще всего отказывают
-
Автокредиты и потребительские займы - одобряется только каждая 4-5-я заявка.
-
Ипотека - отказ получают до 60% заемщиков.
Почему банки ужесточают условия
Руководитель экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова пояснила:
-
если человек тратит на обслуживание долгов более 80% дохода, шансов на кредит нет;
-
даже при долговой нагрузке в 50% вероятность отказа остаётся высокой.
Экономист Алексей Бархота добавил, что причина жёстких решений — высокая закредитованность населения: к концу прошлого года общий объём долгов россиян приблизился к 37 триллионам рублей.
