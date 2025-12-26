Австралия осталась за бортом: китайский рынок газа переживает тихую смену лидеров

Рост поставок российского сжиженного природного газа в Китай стал одним из заметных событий на азиатском энергетическом рынке в конце года. Изменение расстановки сил произошло на фоне ценовой конкуренции и перестройки экспортных потоков, вызванной внешними ограничениями. Об этом сообщает издание Rusamara.

Россия выходит на второе место среди поставщиков СПГ

Китайская Народная Республика значительно увеличила закупки СПГ из России. Согласно данным китайской таможни, в ноябре текущего года Пекин приобрел у Москвы 1,6 млн тонн сжиженного природного газа. Этот объем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Резкий рост позволил России обойти Австралию и занять второе место среди поставщиков СПГ на китайский рынок, уступая только Катару. Доля российского газа достигла 23,5%, тогда как годом ранее она составляла 11%. Таким образом, позиции Москвы в КНР усилились за относительно короткий срок.

Ценовая политика и логистика

Одним из ключевых факторов роста стала гибкая ценовая политика. Российские компании предложили СПГ примерно на 10% дешевле средней рыночной стоимости, что сделало поставки более привлекательными для китайских импортеров. Это позволило частично компенсировать сложности, возникшие на европейском направлении.

Эксперты отмечают, что в текущих условиях приоритетом становится не столько высокая маржинальность, сколько сохранение объемов экспорта и отладка логистических маршрутов. Особое значение придается Северному морскому пути, который рассматривается как стратегический коридор для поставок в Азию.

Роль Арктик СПГ-2 и перспективы

Существенный вклад в увеличение экспорта внес завод "Арктик СПГ-2", возобновивший работу в июне после длительного перерыва. С этого предприятия в Китай было отправлено 16 танкеров со сжиженным газом. Поставки направляются на терминал Бэйхай в южной части страны, который стал ключевой точкой приема.

Аналитики указывают, что Китай придерживается прагматичного подхода и рассматривает энергосотрудничество как ресурс для экономического и технологического развития. В этом контексте обсуждаются и долгосрочные проекты, включая газопровод "Сила Сибири-2", рассчитанный на поставку до 50 млрд кубометров газа в год через территорию Монголии.