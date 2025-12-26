Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
танкер со сжиженным газом
танкер со сжиженным газом
© commons.wikimedia.org by kees torn is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Россия
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:33

Австралия осталась за бортом: китайский рынок газа переживает тихую смену лидеров

Россия обошла Австралию по поставкам СПГ в Китай — китайская таможня

Рост поставок российского сжиженного природного газа в Китай стал одним из заметных событий на азиатском энергетическом рынке в конце года. Изменение расстановки сил произошло на фоне ценовой конкуренции и перестройки экспортных потоков, вызванной внешними ограничениями. Об этом сообщает издание Rusamara.

Россия выходит на второе место среди поставщиков СПГ

Китайская Народная Республика значительно увеличила закупки СПГ из России. Согласно данным китайской таможни, в ноябре текущего года Пекин приобрел у Москвы 1,6 млн тонн сжиженного природного газа. Этот объем вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Резкий рост позволил России обойти Австралию и занять второе место среди поставщиков СПГ на китайский рынок, уступая только Катару. Доля российского газа достигла 23,5%, тогда как годом ранее она составляла 11%. Таким образом, позиции Москвы в КНР усилились за относительно короткий срок.

Ценовая политика и логистика

Одним из ключевых факторов роста стала гибкая ценовая политика. Российские компании предложили СПГ примерно на 10% дешевле средней рыночной стоимости, что сделало поставки более привлекательными для китайских импортеров. Это позволило частично компенсировать сложности, возникшие на европейском направлении.

Эксперты отмечают, что в текущих условиях приоритетом становится не столько высокая маржинальность, сколько сохранение объемов экспорта и отладка логистических маршрутов. Особое значение придается Северному морскому пути, который рассматривается как стратегический коридор для поставок в Азию.

Роль Арктик СПГ-2 и перспективы

Существенный вклад в увеличение экспорта внес завод "Арктик СПГ-2", возобновивший работу в июне после длительного перерыва. С этого предприятия в Китай было отправлено 16 танкеров со сжиженным газом. Поставки направляются на терминал Бэйхай в южной части страны, который стал ключевой точкой приема.

Аналитики указывают, что Китай придерживается прагматичного подхода и рассматривает энергосотрудничество как ресурс для экономического и технологического развития. В этом контексте обсуждаются и долгосрочные проекты, включая газопровод "Сила Сибири-2", рассчитанный на поставку до 50 млрд кубометров газа в год через территорию Монголии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жителя Хакасии осудили за использование рабского труда — МВД сегодня в 12:19
Людей ловили, возвращали и запирали: история рабского труда, о которой не принято говорить

В Хакасии вскрылась многолетняя история принудительного труда на ферме, которая закончилась реальным сроком и компенсацией жертвам.

Читать полностью » Проезд в метро и наземном транспорте сделают бесплатным в новогоднюю ночь — Собянин сегодня в 11:08
Праздник без такси и без очередей: Москва делает метро, МЦК и наземный транспорт бесплатными на ночь

Москва встретит Новый год с круглосуточным метро и бесплатным проездом на ключевых видах транспорта. График усилят и на Рождество.

Читать полностью » У берегов Камчатки за сутки зафиксировали шесть афтершоков — МЧС Камчатского края сегодня в 5:17
Землетрясение ушло в историю, афтершоки — нет: сейсмическая обстановка остаётся напряжённой

После мощного землетрясения у берегов Камчатки продолжаются афтершоки. За сутки зафиксированы новые подземные толчки, один из них ощущался жителями.

Читать полностью » В горных районах Камчатки объявили штормовое предупреждение — противолавинный центр сегодня в 5:17
Снег готов сорваться в любой момент: лавинная опасность накрывает почти всю Камчатку

В горных районах Камчатки объявлено штормовое предупреждение из-за высокой лавинной опасности — сход лавин возможен до конца декабря.

Читать полностью » ГИБДД Приморья сократила прием по регистрации авто в праздники — УМВД Приморья сегодня в 3:54
Каникулы для людей, но не для машин: регистрация транспорта в Приморье работает по особым правилам

В новогодние каникулы регистрация автомобилей в Приморье будет доступна всего три дня — автовладельцам советуют поторопиться.

Читать полностью » Во Владивостоке открыли новогодний городок на центральной площади — PrimaMedia сегодня в 3:54
Ёлка выросла, каток заработал, люди не разошлись: вечер, когда центр стал праздничным

Во Владивостоке открыли новогодний городок с катком, ярмаркой и арт-объектами. Центральная площадь уже стала местом зимних прогулок.

Читать полностью » Амурский тигр стал причиной аварии с четырьмя автомобилями — Госавтоинспекция Хабаровского района вчера в 15:46
Амурский тигр стал жертвой ДТП: как трагедия на дороге может обернуться для автомобилистов штрафами

Амурский тигр погиб в ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток. Водители, покинувшие место происшествия, могут понести административное наказание.

Читать полностью » Воробьёв предложил ввести информатику в школах с начальных классов вчера в 15:20
Информатика может прийти в начальную школу: Воробьёв предложил учить "цифровой азбуке" с первых классов

Андрей Воробьёв предложил начинать информатику с начальной школы: по его словам, инфраструктура готова, а цифровая жизнь детей начинается ещё в детсаду.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
BMW с откидными номерами заметили в Крыму
Еда
Еда правильного цвета помогает не переедать— диетолог Сюракшина
Садоводство
Доломитовая мука замедляет работу червей в компосте — садоводы
Наука
Физики запустят эксперимент для поиска очага солнечных вспышек — Владимир Махмутов
ЮФО
Антимонопольная служба выявляет нарушения закона о рекламе — УФАС
Общество
Январские пенсии зачислят на карты до 30 декабря с индексацией 7,6%
ЮФО
Снегопады в Крыму начинаются вечером пятницы — ФОБОС
Общество
В Госдуме не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю — Ярослав Нилов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet