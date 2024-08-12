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Глава Пентагона Остин отдал приказ направить на Ближний Восток атомную подлодку
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США направили на Ближний Восток атомную подлодку

Глава Пентагона Остин отдал приказ направить на Ближний Восток атомную подлодку

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин приказал отправить на Ближний Восток американскую атомную подводную лодку USS Georgia, а также поторопить отправку на эту территорию боевого корабля Abraham Lincoln. Об этом информировали в штаб-квартире Министерства обороны США по итогам беседы Остина с главой израильского Министерства обороны Йоавом Галантом.

В здании штаб-квартиры Министерства обороны Соединённых Штатов, расположенном в округе Арлингтон, штате Вирджиния, проинформировали, что американский генерал армии и государственный деятель Остин отдал распоряжение отправить на территорию Ближнего Востока судно военно-морского флота Соединённых Штатов USS Georgia, названное в честь американского штата Джорджия. Как сообщается, оно снабжено управляемыми ракетами.

Кроме того, министр обороны Штатов отдал приказ ускорить отправку на данную территорию американского авианосца, пятого корабля типа "Нимиц" Abraham Lincoln с многофункциональными истребителями 5-го поколения F-35C. В Пентагоне также отметили, что американские авианосцы, четвёртые корабли типа "Нимиц" SS Theodore Roosevelt, названные в честь 26-го президента США Теодора Рузвельта, уже находятся в регионе.

Во время разговора по телефоне Ллойд Остин и Йоав Галант подняли тему усилий по достижению прекращения вооружённого конфликта в Газе и действий по защите Израиля.

Фото: commons. wikimedia. org / U.S. Navy photo (the image is in the public domain)

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