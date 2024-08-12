США направили на Ближний Восток атомную подлодку

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин приказал отправить на Ближний Восток американскую атомную подводную лодку USS Georgia, а также поторопить отправку на эту территорию боевого корабля Abraham Lincoln. Об этом информировали в штаб-квартире Министерства обороны США по итогам беседы Остина с главой израильского Министерства обороны Йоавом Галантом.
В здании штаб-квартиры Министерства обороны Соединённых Штатов, расположенном в округе Арлингтон, штате Вирджиния, проинформировали, что американский генерал армии и государственный деятель Остин отдал распоряжение отправить на территорию Ближнего Востока судно военно-морского флота Соединённых Штатов USS Georgia, названное в честь американского штата Джорджия. Как сообщается, оно снабжено управляемыми ракетами.
Кроме того, министр обороны Штатов отдал приказ ускорить отправку на данную территорию американского авианосца, пятого корабля типа "Нимиц" Abraham Lincoln с многофункциональными истребителями 5-го поколения F-35C. В Пентагоне также отметили, что американские авианосцы, четвёртые корабли типа "Нимиц" SS Theodore Roosevelt, названные в честь 26-го президента США Теодора Рузвельта, уже находятся в регионе.
Во время разговора по телефоне Ллойд Остин и Йоав Галант подняли тему усилий по достижению прекращения вооружённого конфликта в Газе и действий по защите Израиля.
Фото: commons. wikimedia. org / U.S. Navy photo (the image is in the public domain)
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