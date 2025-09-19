Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
землетрясение
землетрясение
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:08

Люстры смеялись над тишиной: в квартирах качалась мебель, пока жители Камчатки выбегали на улицу

МЧС предупредило об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,2 вблизи Петропавловска-Камчатского

Камчатка снова напомнила о своей сейсмической природе: утром 19 сентября здесь произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского и других населённых пунктов края. Несмотря на мощь сейсмособытия, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

"Эпицентр землетрясения находился в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания подземных толчков составила 123 километра", — сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

Где был эпицентр и как ощущались толчки

Очаг землетрясения располагался в точке с координатами 53,38° северной широты и 159,92° восточной долготы. Это примерно в сотне километров от главного города региона. По шкале MSK-64 сила колебаний вблизи эпицентра достигала 6-7 баллов — достаточно, чтобы раскачивались люстры, шатается мебель и люди испытывали панику.

Жители Петропавловска-Камчатского делились видео, где слышен гул и видна реакция людей: кто-то выбегал на улицу, кто-то снимал происходящее из дома. В аэропорту города камеры зафиксировали раскачивающиеся табло на стойках регистрации.

Возможность цунами

Главное управление МЧС по Камчатскому краю объявило о потенциальной угрозе цунами. В прибрежных поселениях Никольское и Усть-Камчатск волны могли достигнуть 0,5 метра. На мысе Лопатка ожидался подъём воды до 1,5 метров, в Петропавловске-Камчатском — до 10 сантиметров. К счастью, серьёзных волн отмечено не было, но предупреждение действовало до полной проверки обстановки.

Сравнение: сила землетрясений

Магнитуда Характеристика Примеры
4-5 Слабые, ощущаются в помещениях Частые толчки на Камчатке
6 Средние, возможны незначительные повреждения Курилы, Сахалин
7-7,5 Сильные, ощущаются на больших расстояниях, возможны разрушения Камчатка, Япония
8 и выше Катастрофические Суматра (2004), Чили (2010)

Советы шаг за шагом

  1. При первых толчках покиньте здание и выйдите на открытую площадку.
  2. Если вы дома и не можете выйти — спрячьтесь под прочный стол или в дверном проёме.
  3. Держите под рукой тревожный чемоданчик: вода, документы, аптечка, фонарик.
  4. После толчков проверьте сообщения МЧС о риске цунами.
  5. Не возвращайтесь в дом, пока не будет официального разрешения.

Ошибка, Последствие, Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать первые толчки.
    Последствие: риск оказаться под обломками или в зоне цунами.
    Альтернатива: сразу эвакуироваться в безопасное место.

  • Ошибка: пользоваться лифтом во время землетрясения.
    Последствие: застревание и угроза жизни.
    Альтернатива: использовать только лестницы.

  • Ошибка: возвращаться домой сразу после окончания толчков.
    Последствие: вероятность повторных афтершоков и обрушений.
    Альтернатива: ждать официальной информации от спасателей.

А что если…

А что если эпицентр был бы не на глубине 123 километра, а ближе к поверхности? Тогда последствия могли быть гораздо серьёзнее. При мелких очагах (10-20 км) толчки ощущаются сильнее, и вероятность разрушений и жертв значительно выше.

Плюсы и минусы глубоких землетрясений

Плюсы Минусы
Толчки менее разрушительны на поверхности Ощущаются на больших территориях
Риск жертв ниже Труднее прогнозировать
Волны энергии частично гасятся в земной коре Возможны многочисленные афтершоки

FAQ

Какую силу имело землетрясение?
Магнитуда составила 7,2, сила вблизи эпицентра — 6-7 баллов.

Есть ли пострадавшие?
Нет, разрушений и жертв не зарегистрировано.

Почему Камчатка подвержена землетрясениям?
Регион находится в зоне соприкосновения литосферных плит — Камчатский полуостров является частью Тихоокеанского "огненного кольца".

Как быстро узнают о риске цунами?
Системы мониторинга фиксируют сейсмособытия в реальном времени, и МЧС сразу выпускает предупреждения.

Мифы и правда

  • Миф: сильное землетрясение всегда приводит к цунами.
    Правда: только толчки с мелким очагом под морским дном могут вызвать большие волны.

  • Миф: если первый толчок слабый, опасности нет.
    Правда: афтершоки могут быть сильнее основного удара.

  • Миф: Камчатка привыкла к землетрясениям, значит, риска нет.
    Правда: регион сейсмоопасен, и подготовка населения критически важна.

Исторический контекст

  • 1737 год — одно из первых крупных землетрясений, зафиксированных на Камчатке.
  • 1952 год — катастрофическое событие магнитудой 9,0 вызвало цунами, погибло более 2 тысяч человек.
  • 2020-е годы — продолжается регулярная регистрация сильных толчков, но системы предупреждения работают эффективнее.

Три интересных факта

  1. Камчатка входит в число самых сейсмоопасных регионов планеты вместе с Японией и Чили.
  2. Магнитуда 7,2 — это высвобождение энергии, сопоставимой с миллионами тонн тротила.
  3. Современные смартфоны в Японии и США уже оснащены системами раннего предупреждения о землетрясениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Следственный комитет возбудил дело после гибели сотрудников горнодобывающей компании в Забайкалье 17.09.2025 в 5:32

Река стала ловушкой: вездеход с рабочими ушёл под воду, унеся пять жизней

В Забайкалье во время переправы затонул вездеход с рабочими горнодобывающей компании. Погибли пять человек, начато расследование.

Читать полностью » Следком Приморья сообщил о задержании семи подозреваемых в хищении земли 16.09.2025 в 14:38

Координаты меняли вручную: как группа из семи человек увела землю у муниципалитета

В Приморье возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землёй: семерых человек подозревают в хищении участка стоимостью свыше 25 миллионов рублей.

Читать полностью » Приморский край набирает популярность среди туристов благодаря чистому морю и доступным ценам 16.09.2025 в 12:38

Русские Мальдивы на карте: бухты Приморья поражают бирюзовым морем и белым песком

Живописные бухты, тёплое море и свежие морепродукты: Приморский край способен удивить даже искушённых путешественников. Чем он так уникален?

Читать полностью » В Приморье в местные парламенты прошли 11 участников специальной военной операции 16.09.2025 в 10:38

Ставка на фронтовиков: как выборы в Приморье меняют расклад местной власти

В Приморье подвели итоги Единого дня голосования: избрано почти 200 депутатов, среди которых есть участники СВО. Как распределились мандаты?

Читать полностью » Hyundai сменила стратегию в РФ и подала заявку на бренд в сфере услуг питания и гостиниц 16.09.2025 в 8:38

Машины сменили на котлеты: Hyundai готовится открыть столовые вместо автозаводов в России

Южнокорейский Hyundai подал заявку на регистрацию товарного знака в России, но в сферах, не связанных с машинами. В чем причина такого шага?

Читать полностью » МВД Якутии: задержан таксист, угрожавший студентке и отказавшийся её выпускать 16.09.2025 в 6:38

Такси за 500 рублей обошлось страхом и истерикой: студентка едва спаслась

В Якутске таксист угрожал студентке во время поездки. История попала в социальные сети и привлекла внимание полиции. Что известно о расследовании?

Читать полностью » Во Владивостоке мужчина убил бывшую жену после её жалоб в полицию — прокуратура 15.09.2025 в 22:26

Десять ножевых вместо защиты: как молчание полиции закончилось кровью

Во Владивостоке прокуратура проверяет полицию: женщина неоднократно жаловалась на мужа, но её обращения игнорировали — пока не случилась трагедия.

Читать полностью » Камчатские выборы губернатора: явка превысила 44% при сейсмической активности 14.09.2025 в 15:56

Выборы на дрожащей земле: как Камчатка побила прогнозы политологов

На фоне землетрясения Камчатка демонстрирует рекордную явку на выборах губернатора: явка превысила показатели 2021 года. Эксперты раскрывают, как сейсмическая активность повлияла на работу избирательных комиссий и политическую активность жителей.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Геморрой развивается из-за запоров, диареи и алкоголя
Садоводство

Болезнь столбур делает помидоры твёрдыми и белыми внутри — мнение специалистов
Авто и мото

General Motors остановила выпуск Chevrolet Colorado, GMC Canyon и фургонов в США из-за нехватки деталей
Еда

Сметанник с грецкими орехами получается пропитанным и хрустящим
Спорт и фитнес

Вратарь Георгиев проведёт восьмой сезон в НХЛ в составе "Баффало"
Технологии

Новая модель GreenOCR 2.0 снизила энергопотребление на 20% — Smart Engines
Наука

Археологи Румынии обнаружили расплавленное сокровище времён Римской империи в доме богатой семьи в Гистрии
Питомцы

Ветеринары назвали основные причины ожирения у собак и риски для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet