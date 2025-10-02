Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© РГО by Александр Заика is licensed under CC0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:25

Люди оставили метки на камнях вместо карт: зачем древние жители высекали верблюдов и фигуры людей

Археологи зафиксировали почти двести рисунков животных и людей в пустыне Нефуд — исследователи Nature Communications

Древняя Аравийская пустыня, которая сегодня кажется безжизненной и суровой, когда-то была ареной для создания монументальных произведений наскального искусства. Более 12 тысяч лет назад люди оставили на скалах изображения верблюдов, лошадей, газелей и даже человеческие фигуры. Эти рисунки не только поражают масштабом, но и раскрывают, каким был климат и образ жизни охотников-собирателей того времени.

Сравнение изображений

Объект Количество Размер Особенности
Верблюды в натуральную величину 90 До 3 м Самые масштабные, вероятно, указывали на важные места
Верблюды меньшего размера 15 <1 м Возможно, символические изображения
Отпечатки копыт 2 Реалистичные Уточняли присутствие животных
Другие животные десятки Разные Козлы, лошади, газели, туры
Люди несколько Средние Фигуры и лица, предположительно ритуального значения

Советы шаг за шагом (как исследователи изучают наскальное искусство)

  1. Фиксируют все изображения при помощи фото и дронов, особенно на труднодоступных высотах.

  2. Изучают естественный "лак" на поверхности гравюр, чтобы оценить их возраст.

  3. Проводят раскопки под панелями и ищут артефакты: наконечники стрел, бусы, охру.

  4. Сравнивают найденные предметы с культурами соседних регионов (например, Леванта).

  5. Анализируют отложения и пыльцу в близлежащих плайях, чтобы восстановить климатические условия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать рисунки просто каракулями.
    Последствие: теряется понимание культурного значения и связи с образом жизни людей.
    Альтернатива: рассматривать их как свидетельства ритуалов, ориентиров и социальной организации.

  • Ошибка: думать, что климат пустыни всегда был одинаковым.
    Последствие: искажение исторической картины заселения региона.
    Альтернатива: учитывать данные о более влажных и зелёных условиях 12-11 тысяч лет назад.

  • Ошибка: предполагать, что это были примитивные кочевники.
    Последствие: недооценка уровня их мастерства и мобильности.
    Альтернатива: признать, что это были изобретательные и опытные охотники-собиратели.

А что если…

А что если эти изображения были своеобразной "картой" или системой предупреждений? Верблюды в натуральную величину могли отмечать ключевые источники воды, а фигуры людей — обозначать принадлежность территории. Это означало бы, что древние жители использовали искусство не только как форму самовыражения, но и как средство коммуникации.

Плюсы и минусы наскального искусства

Плюсы Минусы
Дает уникальные сведения о культуре и климате Трудности с точной датировкой
Сохраняется тысячелетиями Доступ к росписям часто опасен
Отражает образ жизни и мировоззрение людей Подвержено эрозии и разрушению
Подтверждает мобильность древних людей Некоторые панели недоступны для прямого изучения

FAQ

Где нашли изображения?
В пустыне Нефуд в Саудовской Аравии, на скалах и труднодоступных утёсах.

Какой возраст рисунков?
Артефакты рядом с панелями датируются 12 800-11 400 лет назад.

Почему так много верблюдов?
Вероятно, они символизировали ключевое животное региона и указывали на источники воды.

Какие инструменты использовали?
Каменные наконечники и резцы, найденные в раскопках, могли применяться для высекания изображений.

Мифы и правда

  • Миф: наскальное искусство в пустынях делали случайные кочевники.
    Правда: создатели были опытными и изобретательными охотниками-собирателями.

  • Миф: климат тогда был таким же засушливым, как сегодня.
    Правда: регион был значительно влажнее и зеленее.

  • Миф: рисунки не несут особого смысла.
    Правда: они имели культурное и, возможно, практическое значение.

Исторический контекст

  1. 12 800-11 400 лет назад — создание изображений и использование временных озёр (плай).

  2. Поздний неолит — связи с Левантом, обмен бусами и охрой.

  3. Современные исследования (с 2022 года) — фиксация почти 200 изображений с помощью дронов и цифровой обработки.

  4. 2025 год — публикация в Nature Communications с наиболее полным анализом.

Три интересных факта

  1. Один из верблюдов достигает трёх метров и высечен на высоте более 40 м над землёй.

  2. На некоторых панелях встречаются отпечатки копыт — редчайший элемент в наскальном искусстве.

  3. Естественный "лак" на гравюрах формировался около 8000 лет, подтверждая древность рисунков.

