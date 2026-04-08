Земля способна прокормить больше: глобальный баланс меняется быстрее, чем ожидали

Перенаселение Земли сегодня не является глобальной угрозой, а большинство стран, наоборот, сталкиваются с сокращением населения, отметил демограф, директор Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Андрей Коротаев. В беседе с NewsInfo эксперт прокомментировал выводы ученых о якобы превышении допустимой численности людей на планете.

Ранее издание "Российская газета" сообщило, что, по утверждению британского журнала Environmental Research Letters со ссылкой на исследования австралийских ученых, численность населения Земли превысила допустимый уровень, который планета может поддерживать.

Коротаев заявил, что выводы о перенаселении выглядят устаревшими и не отражают текущую демографическую ситуацию в мире. По его словам, сегодня ключевая проблема для большинства стран это не рост, а снижение численности населения, что уже наблюдается в России, странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Он отметил, что даже в крупнейших странах, включая Китай и Индию, рождаемость снижается, а глобальный рост населения происходит в основном за счет ограниченного числа регионов. При этом производство продовольствия, по оценкам, уже сейчас превышает потребности человечества и способно обеспечить значительно большее население, чем прогнозируется.

"Не то чтобы перенаселение не скоро. Перенаселение вообще не грозит. Перенаселение это реальная проблема только в странах тропической Африки. Это единственный регион мира, но больше нигде проблема серьезно не стоит", — отметил Коротаев.

Эксперт также подчеркнул, что оценки "оптимального" числа людей на Земле сильно различаются и зависят от выбранных критериев — уровня потребления, качества жизни и экологических факторов. По его словам, разброс таких расчетов может составлять от двух до двадцати миллиардов человек, что делает подобные выводы условными.