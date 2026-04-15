Одинокая жизнь запускает опасный процесс: организм реагирует совсем не случайно

Одиночество само по себе нельзя прямо связать с тяжелыми болезнями, но состояние человека и его отношения с близкими могут влиять на общее самочувствие, пояснила семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. В комментарии NewsInfo специалист рассказала, как одиночество и эмоциональныq фон могут быть связаны с болезнями.

Ранее издание "Архперспектива" сообщило, что согласно новым данным, полученным учеными из Университета Майами, существует заметная связь между семейным положением и риском развития рака. Исследование, результаты которого опубликованы в Cancer Research Communications, показало, что люди, которые никогда не состояли в браке, сталкиваются с более высоким уровнем заболеваемости онкологическими заболеваниями по сравнению с теми, кто имеет супругов.

Никитина считает, что проводить прямую связь между одиночеством и серьезными заболеваниями было бы некорректно. По ее словам, внешняя картина не всегда отражает реальное состояние человека: кто-то может казаться одиноким со стороны, но при этом быть самодостаточным, а кто-то жить в семье и все равно чувствовать полное одиночество.

Она пояснила, что наличие близких людей и привязанностей может менять внутреннее состояние человека.

"Когда человеку есть для кого жить, о ком заботиться, тогда он меньше думает о себе, не концентрируется на своих ощущениях, на своих болезнях. Скажем, когда у женщины маленькие дети, ей бы успеть поесть и в туалет сходить, особенно если их двое-трое, погодки. У нее совершенно не бывает времени сидеть и рефлексировать, как она себя чувствует", — пояснила Никитина.

Эксперт также отметила, что отношения с другими людьми могут влиять на эмоциональный и гормональный фон. Она добавила, что при ощущении близости, любви и тепла у человека улучшается настроение, а при затяжном внутреннем неблагополучии, напротив, может нарастать уныние.