Слишком много галочек — и никого рядом: как фильтры в дейтинге работают против любви

Россиянки, пользующиеся дейтинг-приложениями, нередко сами усложняют себе поиск партнёра, используя слишком большое количество фильтров. В результате реальные шансы на знакомство снижаются, несмотря на широкий выбор анкет. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" рассказала генеральный директор сервиса знакомств Teamo Анна Гришачева.

Когда фильтры мешают, а не помогают

По словам специалистки, проблемы возникают в тот момент, когда требования к потенциальному партнёру становятся чрезмерными. Женщины нередко придают слишком большое значение параметрам, которые не имеют прямого отношения к построению долгосрочных и устойчивых отношений. В качестве примеров она называет рост мужчины или его знак зодиака.

Такая избирательность приводит к тому, что из поиска автоматически исключается большое количество потенциально подходящих кандидатов. При этом реальные основания для совместной жизни и эмоциональной близости остаются за пределами внимания.

"Речь не идет о том, чтобы отказываться от действительно важных для себя вещей, но женщинам важно понять, какие критерии критичны для построения здоровых отношений, а какие на дистанции долгих лет совместной жизни не играют решающей роли", — пояснила генеральный директор сервиса знакомств Teamo Анна Гришачева.

Как повысить шансы на знакомство

Эксперт отмечает, что дейтинг-сервисы изначально предполагают гибкость и готовность к диалогу. Чрезмерная детализация фильтров, по её мнению, превращает поиск партнёра в отбор по формальным признакам, а не по ценностям и жизненным ориентирам.

Чтобы повысить вероятность успешного знакомства, Гришачева рекомендует заранее определить для себя действительно значимые качества партнёра, а также так называемые "красные флаги", с которыми человек не готов мириться. После этого критерии стоит расставить по степени важности, отделив принципиальное от второстепенного.

Такой подход позволяет пересмотреть требования и сосредоточиться на базовых ценностях, которые действительно влияют на качество отношений в долгосрочной перспективе.