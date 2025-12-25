Любовь Марченко и её скандальный подарок мужу: депутат Дорожкин лишился позиции после рождественской истории

Депутат из Тольятти Александр Дорожкин лишился должности главы комиссии по городскому хозяйству после публичного скандала, связанного с его супругой. Об этом сообщает Readovka.

Скандал с рождением ребенка в Чили

Решение было принято Гордумой Тольятти после того, как в СМИ и социальных сетях появился скандал. Супруга депутата Любовь Марченко в своём блоге рассказала, что рожала второго ребенка в Чили, чтобы он получил паспорт этой страны, обеспечивающий безвизовые поездки в 161 страну. Марченко назвала это "подарком мужа".

Скандал привёл к тому, что сначала Дорожкин был лишён всех партийных должностей в партии "Единая Россия", а затем покинул её ряды и закрыл свои аккаунты в соцсетях.

Последствия для Дорожкина

После публичного резонанса и обвинений, Дорожкин был лишён своей должности в Гордуме Тольятти. Это решение стало частью последствий, связанных с его действиями и общественным осуждением поступка его супруги.