Лишние кресла на свалку: гигантский кроссовер лишили третьего ряда ради невероятного комфорта

Когда в салон попадает пятиместный кроссовер длиной более пяти метров, инженерная задача становится непростой: как сохранить ощущение просторности без третьего ряда кресел, который обычно съедает весь багажник и вес? Li Auto решила эту проблему через радикальное упрощение компоновки заднего дивана и агрессивное применение электронных систем, которые в прошлом казались избыточными для массового сегмента, но теперь определяют комфорт.

Новый Lixiang L8, представленный в России дистрибьютором Li Auto, занимает нишу флагмана среди пятиместных моделей. Длина кузова составляет 5135 мм, колесная база — 3045 мм. Внешне автомобиль сохраняет узнаваемые черты семейства L: непрерывная светодиодная полоса на передней панели, лаконичный фас и приземленная, динамичная пластика силуэта. В линейке он уступает только шести местному L9 по габаритам, но выигрывает за счет того, что его задний ряд выполнен не как универсальный диван, а как пара индивидуальных кресел с отдельной, продуманной до мелочей эргономикой.

Ключевая особенность интерьера — четыре кресла с режимом "невесомости" (Zero-Gravity), присутствующие в обеих комплектациях. Для задних пассажиров разработана пятирычажная система регулировки, которая позволяет синхронно менять положение спинки и подушки. При раскладывании сиденья подушка выдвигается вперед на 37 мм, а спинка отклоняется на 55 градусов. Ноги опираются на электромеханические оттоманки с регулировкой в четырех плоскостях. Такое решение требует точной настройки привязки ремней безопасности, чтобы при экстренном торможении пассажир не улетел над подголовником, но в режиме отдыха оно превращает задний ряд в полноценные места для глубокого сна.

Энергетика и запас хода

Силовая установка — это последовательный гибрид третьего поколения (REEV). Здесь 1,5-литровый бензиновый турбомотор работает исключительно как генератор, не связан напрямую с колесами. Электрическую тягу обеспечивают два мотора: передний мощностью 145 кВт (197 л. с.) и задний — 275 кВт (374 л. с.). Суммарная мощность — 420 кВт (571 л. с.), пиковый момент — 710 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а электроника ограничивает скорость на отметке 200 км/ч.

Батарея производства CATL емкостью 72,7 кВт·ч поддерживает быструю зарядку на уровне 5C. Заявленный запас хода на электротяге составляет 353 км по циклу WLTC. С полным 60-литровым баком и заряженной батареей общий запас хода достигает 1385 км. Такая конфигурация позволяет использовать автомобиль преимущественно как электромобиль в городской среде, задействуя ДВС только для дальних перегонов. Система V2L мощностью 3,5 кВт позволяет питать внешние приборы, что делает кроссовер автономным источником энергии на стоянках.

Ходовая часть и управляемость

Обе версии — Ultra и Livis — оснащены рулевым управлением по проводам (steer-by-wire) без механической связи руля с передними колесами. Это позволяет гибко менять усиление и отклик руля, но требует безупречной надежности электронных датчиков и резервирования. Подуливающие задние колеса обеспечивают маневренность на низких скоростях и стабильность на высоких. Несмотря на габариты, минимальный радиус разворота составляет 5,1 метра — показатель, типичный для автомобилей на полразмера меньше.

Главное различие между комплектациями кроется в подвеске. Версия Ultra оснащена пневмоподвеской третьего поколения. Топовый Livis получает активную гидравлическую подвеску с архитектурой 800 В. Каждое колесо здесь имеет собственный электрогидравлический насос, что позволяет независимо корректировать крены и продольные колебания кузова, а также автоматически менять дорожный просвет. Это не просто плавность хода, а активное подавление инерции кузова при перестроениях и торможении, где традиционная пружина и амортизатор физически не успевают отреагировать.

Цифровая платформа и локализация

Интерфейс Lixiang L8 построен на мультимедийной архитектуре с единым панорамным экраном диагональю 29 дюймов и разрешением 6K для переднего ряда. Задним пассажирам выделен отдельный 21-дюймовый дисплей с разрешением 4K. Обработкой данных занимается процессор Qualcomm Snapdragon 8797 Elite. Объем оперативной памяти в Ultra составляет 32 ГБ, в Livis — 48 ГБ.

Для российского рынка система полностью русифицирована. Регистрация аккаунта возможна по электронной почте без привязки к китайскому номеру телефона. В медиасистему интегрированы сервисы "Яндекса": "Яндекс Карты", "Яндекс Музыка" с библиотекой "Яндекс Книг", "Яндекс Видео" (контент "Кинопоиска") и "Яндекс Заправки". Это решает главную проблему локальных версий китайских автомобилей, когда навигация и музыка работают некорректно или отсутствуют вовсе.

Аудиосистема Pristine Halo Theater включает 27 динамиков, среди которых четыре пространственных динамика-капсулы Livis Pods, встроенные в подголовники. Максимальная мощность — 4720 Вт. Технология пространственного звучания создает независимые звуковые зоны для пассажиров, а функция иммерсивного 5D-эффекта синхронизирует звук, изображение и работу активной подвески в топовой версии. Акустический комфорт поддерживается многослойным звукоизоляционным остеклением и системами активного шумоподавления (EOC и RNC), которые компенсируют гул ДВС и дорожный шум.

Комплектация Ultra стоит 10 390 000 рублей, Livis — 11 690 000 рублей. Заводская гарантия на автомобиль составляет 3 года или 100 000 км, на тяговую батарею и компоненты электропривода — 8 лет или 160 000 км. Опционально доступны электрохромные стекла, выдвижные пороги с электроприводом, электрический фаркоп и эксклюзивные двухцветные окраски кузова с золотистой верхней частью.

Исходя из технического листа, Lixiang L8 — это не просто большой кроссовер с батарейной емкостью и экранами. Это образец подхода, где электроника не дополняет механику, а заменяет многие физические связи. Руль без троса, подвеска с индивидуальными насосами на каждое колесо, сиденья с пятирычажной кинематикой — все эти решения требуют высокой точности производства и программного обеспечения. В российских условиях, где сервисная сеть пока только формируется, ключевым фактором станет не столько список опций, как скорость реагирования на потенциальные сложности с таким количеством электроники. Гарантия на батарею в восемь лет — серьезный сигнал доверия, но для систем управления движением по проводам критично наличие квалифицированных диагностов и запчастей. Lixiang L8 доказывает, что пятиместный формат может быть более комфортным, чем шестиместный, если пожертвовать количеством посадочных мест ради качества каждого из них.