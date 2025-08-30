"Нашествие Li" откладывается: гибридные кроссоверы упёрлись в таможенные правила

Можно ли ждать нашествие "казахстанских Li" на российский рынок? Эта тема в последние дни активно обсуждается в среде автолюбителей. Многие поклонники китайского бренда Lixiang уже предвкушали, что теперь смогут покупать машины напрямую через Казахстан, где недавно стартовали официальные продажи. Но реальность оказалась иной.

Официальный старт в Казахстане

В Казахстане действительно начались продажи автомобилей Lixiang. Локальным партнёром китайской компании Li Auto стала хорошо известная в регионе компания Allur. Это событие мгновенно вызвало интерес среди российских фанатов бренда. В соцсетях и на форумах тут же появились предположения: раз автомобили уже есть у ближайших соседей, значит, путь на российский рынок через Казахстан открыт.

Однако специалисты уверяют: такой сценарий невозможен.

Почему нельзя ввозить через соседние страны

"Кроссоверы марки Lixiang разрешено ввозить только напрямую на территорию России. Из Казахстана, Белоруссии, Киргизии или Армении завезти такие автомобили нельзя, так как они являются последовательными гибридами", — пояснил изданию Quto Евгений Забелин, глава компании E. N. CARS, специализирующейся на поставках автомобилей из Китая.

Главная причина кроется в таможенных правилах. Ввозом последовательных гибридов, к которым относятся автомобили Lixiang, вправе заниматься исключительно российская таможня. Поэтому даже если в соседней стране модель продаётся официально, это не открывает для россиян "серый коридор" поставок.

Существующие схемы импорта

Чтобы приобрести кроссовер Lixiang, российские клиенты всё равно должны пользоваться проверенными каналами поставок. Сейчас на рынке действует так называемая "прокси-схема": концерн Sinomach Auto, а точнее российское ООО "Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)", выступает официальным импортёром гибридных моделей марки.