Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Li Auto L7 001
Li Auto L7 001
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:33

"Нашествие Li" откладывается: гибридные кроссоверы упёрлись в таможенные правила

Эксперт Забелин: кроссоверы Lixiang нельзя ввозить из Казахстана в Россию

Можно ли ждать нашествие "казахстанских Li" на российский рынок? Эта тема в последние дни активно обсуждается в среде автолюбителей. Многие поклонники китайского бренда Lixiang уже предвкушали, что теперь смогут покупать машины напрямую через Казахстан, где недавно стартовали официальные продажи. Но реальность оказалась иной.

Официальный старт в Казахстане

В Казахстане действительно начались продажи автомобилей Lixiang. Локальным партнёром китайской компании Li Auto стала хорошо известная в регионе компания Allur. Это событие мгновенно вызвало интерес среди российских фанатов бренда. В соцсетях и на форумах тут же появились предположения: раз автомобили уже есть у ближайших соседей, значит, путь на российский рынок через Казахстан открыт.

Однако специалисты уверяют: такой сценарий невозможен.

Почему нельзя ввозить через соседние страны

"Кроссоверы марки Lixiang разрешено ввозить только напрямую на территорию России. Из Казахстана, Белоруссии, Киргизии или Армении завезти такие автомобили нельзя, так как они являются последовательными гибридами", — пояснил изданию Quto Евгений Забелин, глава компании E. N. CARS, специализирующейся на поставках автомобилей из Китая.

Главная причина кроется в таможенных правилах. Ввозом последовательных гибридов, к которым относятся автомобили Lixiang, вправе заниматься исключительно российская таможня. Поэтому даже если в соседней стране модель продаётся официально, это не открывает для россиян "серый коридор" поставок.

Существующие схемы импорта

Чтобы приобрести кроссовер Lixiang, российские клиенты всё равно должны пользоваться проверенными каналами поставок. Сейчас на рынке действует так называемая "прокси-схема": концерн Sinomach Auto, а точнее российское ООО "Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)", выступает официальным импортёром гибридных моделей марки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт рассказал о скрытой функции стеклоподъёмников для закрытия окон без запуска двигателя сегодня в 4:55

Стеклоподъёмники с секретом: зачем держать кнопки дольше обычного

Многие водители не подозревают, что их авто скрывает десятки незаметных функций. От стеклоподъёмников до багажника — что может удивить даже опытного шофёра.

Читать полностью » Андрей из Петербурга легализовал и восстановил Volkswagen Jetta из США за год за 400 тысяч рублей сегодня в 4:41

Взял Volkswagen Jetta в Белоруссии и поехал в Россию — дальше начался самый кошмар

История о том, как Volkswagen Jetta с американского аукциона прошла долгий путь через Белоруссию и ремонт в Петербурге, чтобы снова выйти на дорогу.

Читать полностью » Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке сегодня в 3:57

Машина едва съехала с завода — и уже на продаже: в чём подвох

Почему владельцы продают почти новые машины с минимальным пробегом? Разбираем причины: от ДТП и кредитов до таксопарков и автосалонов.

Читать полностью » МВД: число аварий с подростками на питбайках выросло на четверть в 2025 году сегодня в 3:26

В МВД не выдержали: после всплеска аварий с подростками готовят жёсткие меры

В России хотят ввести штрафы до 30 тысяч рублей за езду на питбайках по дорогам. Почему подростки всё чаще выбирают этот транспорт и чем это грозит?

Читать полностью » В полиции рассказали, какие работы с автомобилем во дворе не приводят к наказанию сегодня в 2:56

Что можно чинить во дворе без страха штрафа — список разрешённых мелочей

Можно ли починить машину во дворе и не заплатить штраф? Полиция разъяснила, какие работы допустимы, а за что придётся выложить до 20 тысяч рублей.

Читать полностью » Врачи предупреждают: валериана, пустырник и БАДы могут стать причиной лишения водительских прав сегодня в 2:11

Привычные витамины и БАДы обернулись угрозой за рулём — мало кто ожидал

Новый закон о «лекарственном опьянении» изменит правила для водителей: под запрет могут попасть даже привычные травы и безрецептурные БАДы.

Читать полностью » Porsche 911 Turbo и Turbo S с гибридной установкой представят 7 сентября сегодня в 1:55

Porsche 911 Turbo готовит прорыв: гибрид сделает легенду ещё быстрее

7 сентября Porsche представит новые 911 Turbo и Turbo S: впервые с гибридной установкой и мощностью до 700 л.с. Что изменится в легенде?

Читать полностью » «Автостат»: Toyota RAV4 стала лидером продаж среди подержанных кроссоверов в России сегодня в 1:40

Эти три японские машины смели рынок кроссоверов с пробегом в 2025 году

Российский рынок подержанных кроссоверов остаётся под контролем японцев и немцев, а китайские модели пока не могут пробиться в лидеры.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как правильно хранить бельё, чтобы оно не теряло свежесть
Спорт и фитнес

Тренер Мэтью Форцалья показал 200 повторов для бицепсов и трицепсов
Красота и здоровье

Витамин С: как не навредить здоровью – врачи предупреждают об опасных дозах
Дом

Сушка штор: правила для сохранения длины и формы
Красота и здоровье

Врачи предостерегают: голодание опасно для здоровья и психики
Питомцы

Ветеринар Стефани Лифф: кошки приносят добычу домой не в знак благодарности
Еда

Как приготовить штрудель с вишней: пошаговая инструкция от шеф-повара
Красота и здоровье

Репродуктолог Ольга Белоусова назвала лучшие дни цикла для зачатия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru