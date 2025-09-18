Книжный магазин, вдохновивший Джоан Роулинг скрывает неожиданное условие для гостей

Livraria Lello в Порту, Португалия, называют одним из самых впечатляющих книжных магазинов мира. Об этом пишет автор блога Джули Делаэ, которая объединила свою страсть к путешествиям и литературе в недавней поездке. Это место привлекает внимание не только архитектурой и историей, но и необычной системой посещения.

Архитектурная легенда и "Гарри Поттер"

Livraria Lello давно стала символом Порту. Её интерьеры вдохновили создателей фильмов о Гарри Поттере: витражные потолки, изящная деревянная отделка, высокие книжные полки и знаменитая красная винтовая лестница делают магазин похожим на декорации волшебного мира. Неудивительно, что фото этого места часто мелькают в соцсетях.

Однако популярность сыграла с магазином двоякую роль. Огромный поток туристов создал проблему переполненности. Чтобы регулировать поток, владельцы ввели систему временных слотов для входа. Теперь попасть внутрь можно только по предварительной броне и после оплаты 10 евро. Эта сумма позже вычитается из покупки, если гость приобретает книги.

Первый визит: очереди и впечатления

Автор признаётся, что не знал о такой системе заранее, но сумел найти свободное время для визита. Несмотря на ранний слот в 9:30 утра, очередь оказалась внушительной. К счастью, ожидание заняло всего около 15 минут.

"Сразу стало понятно, почему это место так популярно", — отмечает Делаэ.

Интересно, что магазин ориентирован на международную аудиторию: книги рассортированы по языкам, что облегчает поиск. Благодаря этому посетителям не приходится толкаться у одних и тех же полок. Автор в итоге купил сразу пять книг, включая издания на английском языке.

Уникальные издания и товары

Помимо классических книг, Livraria Lello выпускает лимитированные обложки — коллекционные варианты, которые можно найти только здесь. В продаже есть и тематические сувениры для поклонников "Гарри Поттера" и "Маленького принца". Очередь на кассу, в отличие от входа, оказалась короткой, что сделало визит ещё приятнее.

Книжный магазин в центре города

Особая ценность магазина — его расположение. Он находится в самом центре Порту, рядом с архитектурными достопримечательностями. Примечательно, что буквально в нескольких минутах ходьбы расположен McDonald's, который также входит в списки "самых красивых ресторанов сети в мире". Сочетание изысканного книжного магазина и необычного фастфуда делает прогулку по центру Порту по-настоящему уникальной.

Интересные факты о Livraria Lello

Магазин открылся ещё в 1906 году, а его здание построено в стиле неоготики с элементами ар-нуво.

В 2011 году британская газета The Guardian включила Livraria Lello в список "10 самых красивых книжных магазинов мира".

По данным туристических гидов, ежегодно его посещают более миллиона человек, что делает его одним из самых популярных частных книжных магазинов Европы.

Посещение Livraria Lello — это не только встреча с архитектурным шедевром, но и пример того, как туристический поток меняет привычные форматы работы культурных объектов. Для одних это символ магии и вдохновения, для других — своеобразный аттракцион. Но в любом случае впечатления от визита остаются яркими, даже если на входе приходится заплатить за билет.