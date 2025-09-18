Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Книжный магазин в Португалии
© commons.wikimedia.org by John Samuel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:55

Книжный магазин, вдохновивший Джоан Роулинг скрывает неожиданное условие для гостей

В Порту попасть в книжный магазин Livraria Lello можно только по предварительной броне за 10 евро

Livraria Lello в Порту, Португалия, называют одним из самых впечатляющих книжных магазинов мира. Об этом пишет автор блога Джули Делаэ, которая объединила свою страсть к путешествиям и литературе в недавней поездке. Это место привлекает внимание не только архитектурой и историей, но и необычной системой посещения.

Архитектурная легенда и "Гарри Поттер"

Livraria Lello давно стала символом Порту. Её интерьеры вдохновили создателей фильмов о Гарри Поттере: витражные потолки, изящная деревянная отделка, высокие книжные полки и знаменитая красная винтовая лестница делают магазин похожим на декорации волшебного мира. Неудивительно, что фото этого места часто мелькают в соцсетях.

Однако популярность сыграла с магазином двоякую роль. Огромный поток туристов создал проблему переполненности. Чтобы регулировать поток, владельцы ввели систему временных слотов для входа. Теперь попасть внутрь можно только по предварительной броне и после оплаты 10 евро. Эта сумма позже вычитается из покупки, если гость приобретает книги.

Первый визит: очереди и впечатления

Автор признаётся, что не знал о такой системе заранее, но сумел найти свободное время для визита. Несмотря на ранний слот в 9:30 утра, очередь оказалась внушительной. К счастью, ожидание заняло всего около 15 минут.

"Сразу стало понятно, почему это место так популярно", — отмечает Делаэ.

Интересно, что магазин ориентирован на международную аудиторию: книги рассортированы по языкам, что облегчает поиск. Благодаря этому посетителям не приходится толкаться у одних и тех же полок. Автор в итоге купил сразу пять книг, включая издания на английском языке.

Уникальные издания и товары

Помимо классических книг, Livraria Lello выпускает лимитированные обложки — коллекционные варианты, которые можно найти только здесь. В продаже есть и тематические сувениры для поклонников "Гарри Поттера" и "Маленького принца". Очередь на кассу, в отличие от входа, оказалась короткой, что сделало визит ещё приятнее.

Книжный магазин в центре города

Особая ценность магазина — его расположение. Он находится в самом центре Порту, рядом с архитектурными достопримечательностями. Примечательно, что буквально в нескольких минутах ходьбы расположен McDonald's, который также входит в списки "самых красивых ресторанов сети в мире". Сочетание изысканного книжного магазина и необычного фастфуда делает прогулку по центру Порту по-настоящему уникальной.

Интересные факты о Livraria Lello

  • Магазин открылся ещё в 1906 году, а его здание построено в стиле неоготики с элементами ар-нуво.
  • В 2011 году британская газета The Guardian включила Livraria Lello в список "10 самых красивых книжных магазинов мира".
  • По данным туристических гидов, ежегодно его посещают более миллиона человек, что делает его одним из самых популярных частных книжных магазинов Европы.

Посещение Livraria Lello — это не только встреча с архитектурным шедевром, но и пример того, как туристический поток меняет привычные форматы работы культурных объектов. Для одних это символ магии и вдохновения, для других — своеобразный аттракцион. Но в любом случае впечатления от визита остаются яркими, даже если на входе приходится заплатить за билет.

