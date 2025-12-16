Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Заседание регионального градостроительного совета под председательством губернатора Юрия Слюсаря, Ростовская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:20

Запад Ростова под защитой: проект ливневой канализации получил финансирование авансом

Что важнее для города после сильного ливня — новые дороги или исправная ливневая канализация? В Ростове-на-Дону сделали ставку на второе: федеральный центр ускорил финансирование одного из самых проблемных инфраструктурных проектов региона.

Федеральные деньги ускорили стройку в Ростове

Ростовская область получила дополнительные 3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство ливневой канализации в Ростове-на-Дону. Решение принято правительственной комиссией по региональному развитию. Как максимально быстро и эффективно использовать эти средства, обсудили на заседании регионального градостроительного совета под председательством губернатора Юрия Слюсаря.

Выделенные средства позволят не растягивать работы на годы и перейти к активной фазе строительства уже сейчас.

Масштабный проект для западной части города

Речь идёт об инфраструктурном проекте, который стартовал в этом году и должен существенно изменить ситуацию с регулярными подтоплениями в западных районах Ростова.

Проект включает:

  • строительство очистных сооружений мощностью 49 тыс. кубометров в сутки;
  • реконструкцию 0,5 км существующих сетей;
  • прокладку более 6 км новых ливневых коллекторов.

Общая стоимость работ оценивается почти в 12 млрд рублей.

Левенцовский и ключевые улицы — в зоне риска

Соглашение о реализации проекта правительство Ростовской области и Минстрой России подписали в октябре. Оно рассчитано на 2025-2028 годы и направлено на решение хронической проблемы подтоплений:

  • в жилом районе Левенцовский;
  • на улицах Доватора, Мадояна и Жданова.

Изначально объём финансирования на 2025 год составлял 1,5 млрд рублей. Муниципальный контракт был заключён в ноябре, однако острота проблемы потребовала пересмотра сроков.

Финансирование сдвинули вперёд на три года

Президиум правительственной комиссии согласился перенести ещё 3 млрд рублей с 2028 года на 2025-й. Это решение позволяет резко ускорить реализацию проекта и сократить сроки строительства.

Губернатор Ростовской области подчеркнул, что теперь важно не потерять время на согласования.

"Благодарю правительственную комиссию, Министерство строительства и ЖКХ России за то, что смогли перераспределить федеральные лимиты и добавить к выделенным на 2025 год полутора миллиардам еще 3 млрд рублей. Это важно для скорейшей реализации проекта ливневой канализации в огромном районе Ростова-на-Дону, который из-за подтоплений находится, к сожалению, в тяжёлой ситуации. Неоднократно писали о плавающих там машинах. Проект очень нужный, а главное — его финансирование на 80% осуществляется за счет федеральных средств. Необходимо не затягивая провести все процедуры, чтобы до конца года деньги получить и обеспечить реальное ускорение работ", — потребовал Юрий Слюсарь.

Что теперь требуется от городских властей

Администрации Ростова-на-Дону поручено в максимально сжатые сроки:

  • заключить с подрядчиком дополнительное соглашение об увеличении авансового платежа;
  • утвердить обновлённые графики выполнения работ.

От скорости этих решений напрямую зависит, когда жители проблемных районов перестанут сталкиваться с последствиями сильных дождей.

