Ливия приостановила добычу и экспорт нефти из-за атак на центральный банк

Правительство восточной Ливии решило временно приостановить экспорт и добычу нефти в ответ на атаки на руководство и работников центрального банка Ливии. Об этом заявил премьер-министр Усама Хаммад.

Он отметил, что правительство вводит форс-мажор на всех нефтяных месторождениях и в портах, где происходила отгрузка нефти, и прекращает ее производство до дальнейших указаний. Хаммад объяснил это решение необходимостью защиты бюджета страны и вкладов граждан, так как незаконные формирования стремятся овладеть этими средствами, в том числе доходами от нефтедобычи, и использовать их в своих интересах. Однако премьер не уточнил, о каких именно формированиях идет речь.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация пока не прокомментировала данное решение. В последнее время в стране участились случаи похищения государственных служащих, что только добавляет напряженности в ситуацию. В Ливии действует два несогласованных между собой правительства: одно в Триполи, поддерживаемое ООН, другое в Бенгази, возглавляемое Хаммадом.

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