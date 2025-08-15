Секрет зонирования, который изменил мою гостиную с телевизором
Телевизор может быть как главным акцентом гостиной, так и одной из её функциональных зон. Правильное расположение помогает избежать хаоса и сделать комнату удобной для всех сценариев отдыха.
Выбор места для ТВ
На центральной стене — вариант для классической планировки, когда диван стоит напротив.
В нише — помогает встроить телевизор в мебель и спрятать провода.
На поворотном кронштейне — удобно, если в комнате несколько точек просмотра.
Деление гостиной на зоны
Гостиная может включать несколько зон:
- ТВ-зона — диван, кресла, столик, телевизор.
- Читальный уголок — кресло, лампа, полка с книгами.
- Обеденная зона — стол и стулья, отделённые ковром или перегородкой.
Для разделения можно использовать: ковры, разное освещение, мебель-перегородку или декоративные панели.
Отделение ТВ-зоны
Визуальное — ковёр, акцентная стена, подсветка.
Функциональное — поворотный кронштейн для изменения ориентации экрана.
Физическое — стеллажи или декоративные рейки между зонами.
Личный опыт
Я выделил ТВ-зону ковром и ламелями, а диван поставил так, чтобы он отделял её от обеденной части. Это создало уютный "киноуголок" и при этом не перегрузило комнату.
