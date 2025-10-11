Когда уют устарел: почему привычная стенка портит даже самый современный интерьер

Декоративная стенка долгие годы считалась символом уюта и обязательным элементом гостиной. В ней хранили книги, посуду, сувениры, телевизор и семейные фотографии. Однако современные интерьеры всё чаще отходят от громоздких мебельных конструкций, отдавая предпочтение лёгкости и функциональности.

Сегодня у традиционной стенки появилось множество стильных и практичных альтернатив, которые помогают организовать пространство без перегрузки.

Почему классическая стенка теряет актуальность

Современные гостиные всё чаще объединяют функции зоны отдыха, столовой и рабочего пространства. Массивные шкафы и витрины, которые раньше занимали всю стену, делают помещение тесным и "тяжёлым".

"Стенка — элемент, унаследованный от прошлых десятилетий. Сегодня вместо неё выбирают лёгкие модульные конструкции, открытые системы хранения и мебель-трансформеры, которые не перегружают интерьер", — отмечают дизайнеры интерьеров.

Новая мебель не только освобождает место, но и позволяет подчеркнуть индивидуальность комнаты.

1. Открытый стеллаж — воздух и функциональность

Открытые стеллажи — одно из самых универсальных решений. Они сочетают в себе эстетику и удобство: на полках можно разместить книги, технику, фотографии, растения или предметы декора.

Преимущества:

делают пространство визуально лёгким;

подходят для любых стилей — от минимализма до скандинавского;

легко менять наполнение в зависимости от настроения.