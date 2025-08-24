ТОП-7 приёмов, которые дизайнеры используют в подсветке гостиной
Гостиная — это пространство, которое должно быть универсальным. Здесь проходят и тихие вечера с книгой, и шумные встречи с друзьями. Правильно подобранная подсветка превращает одну комнату в разные сценарии жизни. Вот семь идей, которые работают лучше всего.
1. Лента за телевизором
Создаёт мягкий фон и снимает нагрузку с глаз во время просмотра фильмов. Комната перестаёт напоминать "кинозал с прожектором".
2. Подсветка стеллажей и полок
Даёт акцент на любимые книги, сувениры или коллекцию. Особенно эффектно смотрится с тёплым белым светом.
3. Торшер с регулируемым светом
Идеален для вечеров. Можно направить свет для чтения или включить мягкий режим для уюта.
4. Бра у дивана или кресла
Локальный свет делает уголок для чтения или отдыха особенным. Бра не перегружают интерьер, а создают ощущение продуманности.
5. Подсветка картин или постеров
Небольшой светильник над картиной добавляет интерьеру "галерейный" эффект. Даже недорогой постер засияет по-новому.
6. Контурная подсветка потолка
Добавляет глубину комнате, создаёт ощущение пространства. Особенно полезна в небольших гостиных, где хочется "воздуха".
7. Подсветка мебели
Диваны, комоды или тумбы с лёгкой подсветкой снизу придают комнате современный вид и становятся мягким ночным освещением.
Итог
Подсветка — это не только про красоту, но и про функциональность. Она помогает зонировать пространство, создавать настроение и делать гостиную более живой. Даже одно из этих решений способно полностью изменить атмосферу.
