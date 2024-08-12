Как визуально увеличить небольшую гостиную: 5 простых и эффективных дизайнерских приёмов

Многие мечтают о просторной гостиной, но не у всех есть такая возможность. Однако есть несколько приемов, которые помогут визуально увеличить небольшое пространство и создать ощущение легкости и воздушности.

Светлые оттенки

Использование светлых тонов в отделке стен, пола и потолка визуально расширяет пространство и придает комнате ощущение легкости и простора. Важно, чтобы эти оттенки были не обязательно белоснежными, но обязательно светлыми.

Легкие шторы

Плотные, темные и массивные шторы "съедают" пространство, делая его еще меньше. Для небольшой гостиной лучше выбирать шторы, которые едва заметны. Они должны быть выполнены из легкой, тонкой ткани, возможно, полупрозрачной. Пусть шторы свободно свисают по краям окна, касаясь пола, а карниз располагайте как можно ближе к потолку. Это визуально увеличит высоту стен.

Использование зеркал

Зеркала в маленькой гостиной играют важную роль, не только как стильный элемент декора, но и как способ визуального расширения пространства. Лучше всего разместить зеркало напротив окна, чтобы оно отражало свет и добавляло глубину комнате. Если это невозможно, постарайтесь расположить его так, чтобы оно отражало красивый элемент интерьера, например, уголок с растениями или книжную полку.

Минимализм

Для создания ощущения простора в маленькой гостиной важно отказаться от излишка предметов и текстиля. Хотя они и добавляют уют, но также и загромождают пространство. Минималистичный стиль станет лучшим решением для небольшого помещения. Если вам нравится стиль бохо с множеством ярких текстильных элементов и декора, придется пожертвовать визуальной широтой. В качестве альтернативы можно рассмотреть скандинавский стиль или прованс — они менее перегружены и используют светлые оттенки.

Мебель

Мебель, которая не закрывает полностью пол и стены, делает пространство визуально больше. В маленькой гостиной лучше выбирать мебель, которая кажется "парящей" в воздухе. От массивных кресел и диванов, полностью стоящих на полу, стоит отказаться. Сейчас доступно много моделей на высоких тонких ножках. Также для журнального столика лучше выбрать вариант на изящных ножках. Если вам нравятся изделия из стекла и металла или из стекла и дерева — это будет удачным выбором.

Несмотря на то что в небольшом пространстве следует избегать излишков декора, несколько тщательно подобранных аксессуаров все же нужны, чтобы интерьер не выглядел незавершенным. Рассмотрите возможность добавить крупное растение в кадке — лучше высокое и с узкой кроной.

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