Как выбрать обои для стен, чтобы гостиная выглядела дороже
Зал или гостиная — это сердце квартиры. Здесь мы принимаем гостей, отдыхаем, работаем и даже иногда спим. Именно поэтому интерьер этого пространства должен быть продуман до мелочей. Обои играют ключевую роль: они формируют атмосферу, задают стиль и влияют на то, насколько уютной будет комната.
Современные магазины предлагают сотни коллекций обоев, и пересмотреть все варианты попросту невозможно. Гораздо важнее знать основные правила выбора, чтобы покупка была удачной.
Требования к выбору обоев
Прежде чем отправляться в магазин, стоит сделать точные замеры стен и рассчитать необходимое количество рулонов. Это убережёт от нехватки или лишних остатков.
Важно помнить: личное мнение о цвете и текстуре не всегда должно быть решающим. Следует учитывать освещение, стиль мебели и общий интерьер.
Типы обоев и их особенности
- Бумажные. На вид привлекательны, но на стенах часто выглядят просто. Служат недолго.
- Виниловые. Прочные, легко моются, но плохо "дышат".
- Пробковые. Экологичны, создают оригинальный вид. Подходят не всем, могут показаться "офисными".
- Майларовые. Эффектные, но легко повреждаются при перестановке мебели.
- Жидкие. Требуют навыков нанесения, зато создают бесшовное покрытие.
- Флизелиновые, велюровые, шелкография. Оптимальны для залов: красиво смотрятся и долго служат.
Цвет и текстура
Цветовая гамма должна гармонировать с мебелью и декоративными элементами.
- Для классического интерьера лучше подойдут спокойные тона и ненавязчивый рисунок.
- Для авангарда — яркие акценты и необычные узоры.
- Для минимализма — однотонные покрытия или лёгкая текстура.
Важно избегать диссонанса: строгая мебель с кричащими обоями или наоборот выглядит нелепо.
Таблица сравнения обоев
|Вид обоев
|Преимущества
|Недостатки
|Бумажные
|Дешёвые, простые
|Недолговечны, теряют вид
|Виниловые
|Прочные, моющиеся
|Плохо пропускают воздух
|Пробковые
|Экологичны, оригинальны
|Необычный "офисный" вид
|Майларовые
|Эффектные, блестящие
|Легко повреждаются
|Жидкие
|Красивые бесшовные покрытия
|Требуют навыков нанесения
|Флизелиновые
|Долговечные, удобны в поклейке
|Цена выше средней
|Шелкография
|Роскошный вид
|Более дорогие
FAQ
Какие обои лучше выбрать для зала?
Флизелиновые или шелкография: они долговечны и эффектно смотрятся.
Сколько стоят хорошие обои?
Цена начинается от 1000-1500 рублей за рулон, премиальные коллекции могут стоить 5000 и выше.
Можно ли комбинировать разные типы обоев?
Да, главное — чтобы они гармонировали по цвету и фактуре.
При выборе обоев для зала важны не модные названия и привлекательная витрина, а гармония со стилем комнаты, практичность выбранного покрытия и качество его исполнения. Выбирайте материалы, которые служат долго и выглядят уместно рядом с вашей мебелью — и зал будет радовать и гостей, и вас каждый день.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru