Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Синий диван
Синий диван
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 22:56

Как выбрать обои для стен, чтобы гостиная выглядела дороже

Дизайнеры назвали оптимальные виды обоев для зала в квартире

Зал или гостиная — это сердце квартиры. Здесь мы принимаем гостей, отдыхаем, работаем и даже иногда спим. Именно поэтому интерьер этого пространства должен быть продуман до мелочей. Обои играют ключевую роль: они формируют атмосферу, задают стиль и влияют на то, насколько уютной будет комната.

Современные магазины предлагают сотни коллекций обоев, и пересмотреть все варианты попросту невозможно. Гораздо важнее знать основные правила выбора, чтобы покупка была удачной.

Требования к выбору обоев

Прежде чем отправляться в магазин, стоит сделать точные замеры стен и рассчитать необходимое количество рулонов. Это убережёт от нехватки или лишних остатков.

Важно помнить: личное мнение о цвете и текстуре не всегда должно быть решающим. Следует учитывать освещение, стиль мебели и общий интерьер.

Типы обоев и их особенности

  • Бумажные. На вид привлекательны, но на стенах часто выглядят просто. Служат недолго.
  • Виниловые. Прочные, легко моются, но плохо "дышат".
  • Пробковые. Экологичны, создают оригинальный вид. Подходят не всем, могут показаться "офисными".
  • Майларовые. Эффектные, но легко повреждаются при перестановке мебели.
  • Жидкие. Требуют навыков нанесения, зато создают бесшовное покрытие.
  • Флизелиновые, велюровые, шелкография. Оптимальны для залов: красиво смотрятся и долго служат.

Цвет и текстура

Цветовая гамма должна гармонировать с мебелью и декоративными элементами.

  • Для классического интерьера лучше подойдут спокойные тона и ненавязчивый рисунок.
  • Для авангарда — яркие акценты и необычные узоры.
  • Для минимализма — однотонные покрытия или лёгкая текстура.

Важно избегать диссонанса: строгая мебель с кричащими обоями или наоборот выглядит нелепо.

Таблица сравнения обоев

Вид обоев Преимущества Недостатки
Бумажные Дешёвые, простые Недолговечны, теряют вид
Виниловые Прочные, моющиеся Плохо пропускают воздух
Пробковые Экологичны, оригинальны Необычный "офисный" вид
Майларовые Эффектные, блестящие Легко повреждаются
Жидкие Красивые бесшовные покрытия Требуют навыков нанесения
Флизелиновые Долговечные, удобны в поклейке Цена выше средней
Шелкография Роскошный вид Более дорогие

FAQ

Какие обои лучше выбрать для зала?
Флизелиновые или шелкография: они долговечны и эффектно смотрятся.

Сколько стоят хорошие обои?
Цена начинается от 1000-1500 рублей за рулон, премиальные коллекции могут стоить 5000 и выше.

Можно ли комбинировать разные типы обоев?
Да, главное — чтобы они гармонировали по цвету и фактуре.

При выборе обоев для зала важны не модные названия и привлекательная витрина, а гармония со стилем комнаты, практичность выбранного покрытия и качество его исполнения. Выбирайте материалы, которые служат долго и выглядят уместно рядом с вашей мебелью — и зал будет радовать и гостей, и вас каждый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Производители заявляют, что акриловые краски подходят для внутренних и наружных работ сегодня в 22:33

Краска, которая выдерживает всё: почему акрил выбирают строители и дизайнеры

Акриловые краски — универсальное решение для ремонта: чем они лучше других составов, как правильно их использовать и какие ошибки нужно избежать.

Читать полностью » Минимализм и слоистое освещение вытесняют громоздкие шкафы в оформлении прихожих сегодня в 22:31

Один шкаф способен испортить весь интерьер: главная ошибка прихожей

Современные дизайнеры всё чаще отказываются от шкафов-купе и яркого света. Узнайте, какие решения в прихожей сегодня считаются устаревшими.

Читать полностью » Эксперты: светлые обои визуально увеличивают пространство, тёмные делают его уютнее сегодня в 22:30

Как выбрать цвет обоев, чтобы спать крепче, работать быстрее и жить спокойнее

Как цвет обоев влияет на настроение и восприятие пространства: от бодрящего красного до умиротворяющего зелёного.

Читать полностью » Архитекторы отмечают благородство и глубину рисунка венецианской штукатурки сегодня в 22:28

Стены, которые выглядят дороже, чем весь интерьер: секрет венецианской штукатурки

Венецианская штукатурка превращает стены в мраморную поверхность: разберём её преимущества, разновидности, секреты нанесения и советы по выбору.

Читать полностью » Для маленьких ванных рекомендуют угловые раковины с тумбой сегодня в 22:26

Неправильная раковина превращает ванную в склад: где чаще всего ошибаются

Как правильно выбрать раковину в ванную: от размеров и способов установки до выбора смесителя и стиля в единой серии с сантехникой.

Читать полностью » Асимметричные угловые ванны экономят пространство в маленьком санузле сегодня в 22:23

Ассиметрия против удобства: почему форма ванной иногда оборачивается ловушкой

Маленькие акриловые ванны — решение для тесных санузлов. Какие бывают формы, какие размеры удобны и как выбрать модель, чтобы не потерять комфорт.

Читать полностью » Дизайнеры: светлые оттенки потолка визуально увеличивают высоту комнаты сегодня в 22:22

Низкий потолок давит психологически: как интерьер превращает дом в клетку

Какие приёмы помогают «поднять» низкий потолок: от светлой палитры и обоев в полоску до глянцевых натяжных конструкций и зеркал.

Читать полностью » Качественный ковролин из окрашенных нитей служит дольше и не выгорает сегодня в 22:19

7 признаков качественного ковролина: на что смотреть при покупке

Как выбрать ковролин: разница между натуральными и синтетическими вариантами, влияние плотности и окрашивания ворса на срок службы.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Отели Вьетнама предлагают зоны 16+ даже без формального статуса Без детей
Садоводство

Университет Халла: садоводство снижает симптомы депрессии и тревожности
Культура и шоу-бизнес

Глен Пауэлл рассказал о неудаче на кастинге в сериал "Хор"
Технологии

Эксперты сравнили слежку на iPhone и Android: местоположение, приложения, активность
Красота и здоровье

Минимальный уход вместо рутины: как кожа реагирует на косметический детокс
Наука

CRISPR-терапия показала эффективность в борьбе с подагрой на клеточном уровне
Спорт и фитнес

Тренер Жаклин Элбаз: иногда полезнее отменить пробежку ради восстановления
Авто и мото

Ладонь с растопыренными пальцами предупреждает об опасности на дороге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet