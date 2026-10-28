Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Раздел имущества
Раздел имущества
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:50

Развелись, а квартиру так и не разделили: чем оборачивается экономия на отдельном жилье

Совместное проживание после официального разрыва мешает формированию новых жизненных сценариев и является формой избегания реальности, заявила детский и семейный психолог Надежда Резенова. В комментарии для NewsInfo эксперт отметила, что страх перед неизвестностью заставляет людей годами находиться в деструктивных отношениях.

Ранее сообщалось, что жители столицы все чаще вынуждены делить быт с бывшими партнерами из-за стремительного роста стоимости аренды недвижимости. За последние пять лет число таких случаев увеличилось вдвое, так как экс-супругам финансово выгоднее разделять расходы на жилье, чем оплачивать отдельную квартиру и вносить залоги при доходе менее ста тысяч рублей.

По мнению Резеновой, если пара приняла решение о разводе и индивидуальном пути развития, разъезд должен стать обязательным шагом. Отсутствие физической дистанции блокирует возможность перемен, так как мозг стремится сохранить привычную, пусть и болезненную, обстановку. Психолог подчеркивает, что сохранение общего быта часто свидетельствует о желании уйти от ответственности за свою жизнь. В подобных ситуациях нередко возникает потребность в социальных связях, которую люди пытаются удовлетворить за счет токсичного прошлого.

"Если никаких действий новых не предпринимаем, будем получать то, что и старые действия. Если люди не готовы жить вместе, у них разные ценности, разные взгляды на жизнь, чтобы это попробовать, потрогать, новые действия надо совершать в любом случае", — пояснила Резенова.

Специалист также указала на проблему эмоциональной созависимости, которая удерживает людей под одной крышей даже при наличии взаимной неприязни. Мозгу проще мириться со знакомым дискомфортом, чем адаптироваться к новым условиям. Часто решение о смене жилья принимается только тогда, когда боль от совместного существования становится невыносимой.

При этом важно понимать, что истинные чувства не имеют ничего общего с вынужденным сожительством ради экономии. Чтобы преодолеть этот этап, необходимо сфокусироваться на вдохновляющем образе будущего и четких целях.

"С этой маленькой болью привыкли быть. И на другую боль тяжелее посмотреть. Поэтому с этой свыкшейся болью живут. Когда она будет сильно невыносима, часто только тогда и принимаем важное решение, находим возможность съехать и все прочее", — отметила специалист.

Психолог добавила, что для многих пар первым шагом к окончательному разрыву может стать профессиональное посредничество. В настоящее время в юридической практике активно обсуждается встреча с медиатором как способ цивилизованного урегулирования споров. Эксперт резюмировала, что только через преодоление страха перед переменами можно достичь желаемого результата.

Важно помнить, что затянувшийся кризис в личной жизни нередко провоцирует профессиональное выгорание и упадок сил. В то же время многие молодые люди сознательно выбирают путь автономии, понимая, что откладывание брака или расставание являются необходимыми этапами личностного роста.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вузовские олимпиады предложили сократить до минимума: какую угрозу увидели за массовыми победами школьников 23.10.2026 в 17:51

Эксперт по образованию Сергей Комков прокомментировал NewsInfo сокращение числа вузовских олимпиад.

Читать полностью » Злость и стресс сжигают изнутри: простые упражнения помогают выпустить пар без тяжелых тренировок 23.10.2026 в 17:32

Физиолог Борис Жерлыгин объяснил NewsInfo, что привычные силовые тренировки могут не только не помочь, но и усугубить стресс.

Читать полностью » Мужчины в браке живут дольше не просто так: дело вовсе не в стабильности 23.10.2026 в 16:08

Сексолог Анатолий Некрасов объяснил NewsInfo, почему семейные конфликты могут быть полезны для мужчин.

Читать полностью » Бесплатное ЭКО после 38 лет предлагают отменить: за попыткой повысить рождаемость увидели опасный просчет 23.10.2026 в 13:08

Эксперт по семейной политике Максим Мазуровский прокомментировал NewsInfo инициативы по ограничению доступа к ЭКО для женщин старше 38 лет.

Читать полностью » Одиночество становится новым идеалом: что происходит с людьми, которые отказываются от отношений 23.10.2026 в 11:37

Психолог Татьяна Маремпольская объяснила NewsInfo, как одиночество может скрывать серьезные внутренние дефициты, связанные с потребностью в социальных связях.

Читать полностью » Пенсионную реформу предложили пересмотреть ради внуков: почему новая льгота устроит далеко не всех 22.10.2026 в 15:35

Эксперт по семейной политике Марина Поняхина прокомментировала предложение раннего выхода на пенсию бабушкам и дедушкам.

Читать полностью » Уверенность в собственной неотразимости выдает неожиданную черту: высокий IQ тут не причем 22.10.2026 в 12:22

Психолог Татьяна Потемкина объяснила NewsInfo, как интеллект и семейное воспитание формируют восприятие себя.

Читать полностью » Деньги ударяют по дружбе: почему после повышения зарплаты отношения могут пойти по другому сценарию 21.10.2026 в 17:19

Психолог Людмила Полянова прокомментировала NewsInfo влияние достатка на социальные связи.

Читать полностью »

Новости
Мир
Мелания Трамп: как первая леди США стала миротворцем и добилась соглашения Москвы и Киева
Еда
Мясо на столе, бактерии на старте: привычная разморозка может испортить ужин без запаха
Экономика
Кредитный рейтинг россиян преподнес сюрприз: самые надежные заемщики оказались не молодыми
Технологии
В России обсуждают лимиты на зарубежный трафик: кого могут затронуть последствия
Авто и мото
Москва в пробках, но без рекорда: по числу машин на жителей столица уступила региону России
Красота и здоровье
Вирус папилломы человека угрожает не только девочкам: вот почему страдают и мальчики
Авто и мото
Шипы вернули, а зиму не продлили: ремонт покрышек может оказаться пустой тратой денег
Недвижимость
Ключи выдали, а жить негде: за обещанием дома под ключ могут скрываться новые расходы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet