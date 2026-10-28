Развелись, а квартиру так и не разделили: чем оборачивается экономия на отдельном жилье

Совместное проживание после официального разрыва мешает формированию новых жизненных сценариев и является формой избегания реальности, заявила детский и семейный психолог Надежда Резенова. В комментарии для NewsInfo эксперт отметила, что страх перед неизвестностью заставляет людей годами находиться в деструктивных отношениях.

Ранее сообщалось, что жители столицы все чаще вынуждены делить быт с бывшими партнерами из-за стремительного роста стоимости аренды недвижимости. За последние пять лет число таких случаев увеличилось вдвое, так как экс-супругам финансово выгоднее разделять расходы на жилье, чем оплачивать отдельную квартиру и вносить залоги при доходе менее ста тысяч рублей.

По мнению Резеновой, если пара приняла решение о разводе и индивидуальном пути развития, разъезд должен стать обязательным шагом. Отсутствие физической дистанции блокирует возможность перемен, так как мозг стремится сохранить привычную, пусть и болезненную, обстановку. Психолог подчеркивает, что сохранение общего быта часто свидетельствует о желании уйти от ответственности за свою жизнь. В подобных ситуациях нередко возникает потребность в социальных связях, которую люди пытаются удовлетворить за счет токсичного прошлого.

"Если никаких действий новых не предпринимаем, будем получать то, что и старые действия. Если люди не готовы жить вместе, у них разные ценности, разные взгляды на жизнь, чтобы это попробовать, потрогать, новые действия надо совершать в любом случае", — пояснила Резенова.

Специалист также указала на проблему эмоциональной созависимости, которая удерживает людей под одной крышей даже при наличии взаимной неприязни. Мозгу проще мириться со знакомым дискомфортом, чем адаптироваться к новым условиям. Часто решение о смене жилья принимается только тогда, когда боль от совместного существования становится невыносимой.

При этом важно понимать, что истинные чувства не имеют ничего общего с вынужденным сожительством ради экономии. Чтобы преодолеть этот этап, необходимо сфокусироваться на вдохновляющем образе будущего и четких целях.

"С этой маленькой болью привыкли быть. И на другую боль тяжелее посмотреть. Поэтому с этой свыкшейся болью живут. Когда она будет сильно невыносима, часто только тогда и принимаем важное решение, находим возможность съехать и все прочее", — отметила специалист.

Психолог добавила, что для многих пар первым шагом к окончательному разрыву может стать профессиональное посредничество. В настоящее время в юридической практике активно обсуждается встреча с медиатором как способ цивилизованного урегулирования споров. Эксперт резюмировала, что только через преодоление страха перед переменами можно достичь желаемого результата.

Важно помнить, что затянувшийся кризис в личной жизни нередко провоцирует профессиональное выгорание и упадок сил. В то же время многие молодые люди сознательно выбирают путь автономии, понимая, что откладывание брака или расставание являются необходимыми этапами личностного роста.

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