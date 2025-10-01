До бедности — рукой подать: сколько нужно зарабатывать, чтобы не выпасть из системы

Сколько в 2026 году нужно будет зарабатывать, чтобы считаться "выше черты бедности"? Госдума уже представила проект федерального бюджета, и в нём обозначены новые цифры прожиточного минимума.

Федеральные значения

С 2026 года прожиточный минимум в России составит 18 939 рублей. Сейчас он равен 17 733 рублям, а значит, рост составит 6,8%.

Для сравнения: в 2025 году жители страны живут при более скромных показателях, но уже через год эта планка поднимется почти на 1 200 рублей.

Прогноз для Свердловской области

Хотя официальных данных по региону пока нет, расчёты показывают, что прожиточный минимум здесь будет чуть ниже федерального — 18 750 рублей на душу населения.

Для трудоспособных жителей: 20 437 рублей (сейчас — 19 136).

Для пенсионеров: 16 124 рубля (вместо 15 098).

Для детей: 18 187 рублей (в 2025 году — 17 029).

Интересный факт: в 2025 году региональный прожиточный минимум оказался примерно на 1% ниже среднероссийского. Если тенденция сохранится, в 2026 году разница также будет заметна.

Почему эти цифры важны

Прожиточный минимум используется не только как статистический показатель. От него напрямую зависят:

право на единое пособие для семей с детьми (выплаты положены, если доход на человека ниже ПМ);

возможность получить ежемесячные выплаты из маткапитала (если доход семьи не превышает двойной прожиточный минимум);

размер социальной доплаты к пенсии, если страховой выплаты недостаточно для уровня, установленного в регионе.

Как считают прожиточный минимум

С 2021 года формула стала более прозрачной: величина ПМ определяется как 44,2% от медианной зарплаты. Однако регионы вправе корректировать значения, исходя из уровня цен и особенностей экономики. Поэтому в разных субъектах цифры могут заметно отличаться.