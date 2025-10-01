До бедности — рукой подать: сколько нужно зарабатывать, чтобы не выпасть из системы
Сколько в 2026 году нужно будет зарабатывать, чтобы считаться "выше черты бедности"? Госдума уже представила проект федерального бюджета, и в нём обозначены новые цифры прожиточного минимума.
Федеральные значения
С 2026 года прожиточный минимум в России составит 18 939 рублей. Сейчас он равен 17 733 рублям, а значит, рост составит 6,8%.
Для сравнения: в 2025 году жители страны живут при более скромных показателях, но уже через год эта планка поднимется почти на 1 200 рублей.
Прогноз для Свердловской области
Хотя официальных данных по региону пока нет, расчёты показывают, что прожиточный минимум здесь будет чуть ниже федерального — 18 750 рублей на душу населения.
-
Для трудоспособных жителей: 20 437 рублей (сейчас — 19 136).
-
Для пенсионеров: 16 124 рубля (вместо 15 098).
-
Для детей: 18 187 рублей (в 2025 году — 17 029).
Интересный факт: в 2025 году региональный прожиточный минимум оказался примерно на 1% ниже среднероссийского. Если тенденция сохранится, в 2026 году разница также будет заметна.
Почему эти цифры важны
Прожиточный минимум используется не только как статистический показатель. От него напрямую зависят:
-
право на единое пособие для семей с детьми (выплаты положены, если доход на человека ниже ПМ);
-
возможность получить ежемесячные выплаты из маткапитала (если доход семьи не превышает двойной прожиточный минимум);
-
размер социальной доплаты к пенсии, если страховой выплаты недостаточно для уровня, установленного в регионе.
Как считают прожиточный минимум
С 2021 года формула стала более прозрачной: величина ПМ определяется как 44,2% от медианной зарплаты. Однако регионы вправе корректировать значения, исходя из уровня цен и особенностей экономики. Поэтому в разных субъектах цифры могут заметно отличаться.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru