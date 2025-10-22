На еду, одежду и жизнь: сколько власти считают достаточным в 2026 году

Жителям Пензенской области готовят повышение прожиточного минимума. Соответствующее постановление регионального правительства уже направлено на антикоррупционную экспертизу, после которой документ будет утверждён.

Новые значения

Согласно проекту, в 2026 году предлагается установить следующие показатели:

на душу населения - 15 909 рублей;

для трудоспособных граждан - 17 341 рубль;

для пенсионеров - 13 628 рублей;

для детей - 15 432 рубля.

Таким образом, по сравнению с текущим уровнем, рост составит:

для трудоспособных — на 1 104 рубля ,

для пенсионеров — на 817 рублей ,

для детей — на 983 рубля.

Сравнение с федеральными показателями

Для справки: в проекте федерального бюджета на следующий год заложен прожиточный минимум в 18 939 рублей. Этот показатель используется как один из базовых ориентиров при расчёте минимальной заработной платы и определении уровня жизни населения.

Зачем нужен прожиточный минимум

Прожиточный минимум определяет, какой доход необходим гражданину для удовлетворения основных потребностей — питания, оплаты жилья, одежды, лекарств и других жизненно важных расходов. На его основе рассчитываются пособия, социальные выплаты и МРОТ.