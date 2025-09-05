Пять дизайнерских правил, которые сделают гостиную уютной и функциональной

Гостиная — место, где собирается семья и где принимают гостей. Она должна быть одновременно функциональной, уютной и гибкой: сегодня это зона отдыха, завтра — столовая или кабинет. Дизайнер интерьеров Андрей Руденский рассказал, как создать гармоничное пространство и каких ошибок лучше избежать.

Определяем стиль

Сегодня редко встречаются гостиные в "чистом" стиле. Чаще всего это эклектика — сочетание разных направлений. Но комбинировать стоит только близкие по духу стили: скандинавский и минимализм, классику и прованс. Перед выбором полезно представить, как вы будете жить в этой атмосфере каждый день, а не только любоваться ею на картинке.

"Уют — это не только столики, полки и комоды, но и то, что стоит и лежит на них", — отметил Андрей Руденский.

Зонирование пространства

Гостиная выполняет сразу несколько функций: отдых, работа, игры с детьми, встречи с друзьями. Чтобы всё это сочеталось, пространство делят на зоны. Разделять можно перегородками, мебелью или цветом. Важно, чтобы зоны были связаны между собой и не выглядели как отдельные комнаты.

Даже в небольшой "однушке" можно выделить диванную, спальную и рабочую зоны — достаточно использовать мебель как перегородки и грамотно рассчитать сантиметры.

Акцентная стена

Это элемент, вокруг которого строится весь интерьер. Чаще всего акцент делают на стене напротив входа. Можно выделить не всю поверхность, а часть — нишу или полку. Используют краску, камень, фактурную отделку или яркий цвет.

"Я сделал акцент на чёрной стене с камином и чёрно-белой картиной. Цвет добавляет настроения и уюта — ярко-синие, малиново-клюквенные стены могут смотреться эффектно", — рассказал дизайнер.

Типичные ошибки

Жёсткие перегородки. Делить гостиную на "глухие" комнаты не стоит — зоны должны оставаться связанными. Телевизор напротив окна. Важно ставить экран перпендикулярно источникам света, чтобы избежать бликов. Мягкая мебель вдоль стен. Кресла и стулья лучше расставить свободно, чтобы их можно было двигать.

Универсальные приёмы

• Зеркала помогают расширить пространство, но использовать их стоит умеренно.

• Глубину интерьеру придаёт книжная зона — полки или шкаф с книгами.

• Шкафы лучше убрать в гардеробную, а стены оставить для картин и фото.

• Освещение должно быть многослойным: люстра, бра, направленный свет.

• Растения и букеты оживляют обстановку и делают её более тёплой.

Итог

Гостиная — пространство для общения и впечатлений. Правильно подобранный стиль, продуманное зонирование и несколько акцентных деталей помогут превратить её в центр дома, где приятно собираться всей семьёй и встречать друзей.