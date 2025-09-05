Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обновленная гостиная
Обновленная гостиная
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:48

Пять дизайнерских правил, которые сделают гостиную уютной и функциональной

Дизайнер Андрей Руденский рассказал, как грамотно оформить гостиную

Гостиная — место, где собирается семья и где принимают гостей. Она должна быть одновременно функциональной, уютной и гибкой: сегодня это зона отдыха, завтра — столовая или кабинет. Дизайнер интерьеров Андрей Руденский рассказал, как создать гармоничное пространство и каких ошибок лучше избежать.

Определяем стиль

Сегодня редко встречаются гостиные в "чистом" стиле. Чаще всего это эклектика — сочетание разных направлений. Но комбинировать стоит только близкие по духу стили: скандинавский и минимализм, классику и прованс. Перед выбором полезно представить, как вы будете жить в этой атмосфере каждый день, а не только любоваться ею на картинке.

"Уют — это не только столики, полки и комоды, но и то, что стоит и лежит на них", — отметил Андрей Руденский.

Зонирование пространства

Гостиная выполняет сразу несколько функций: отдых, работа, игры с детьми, встречи с друзьями. Чтобы всё это сочеталось, пространство делят на зоны. Разделять можно перегородками, мебелью или цветом. Важно, чтобы зоны были связаны между собой и не выглядели как отдельные комнаты.

Даже в небольшой "однушке" можно выделить диванную, спальную и рабочую зоны — достаточно использовать мебель как перегородки и грамотно рассчитать сантиметры.

Акцентная стена

Это элемент, вокруг которого строится весь интерьер. Чаще всего акцент делают на стене напротив входа. Можно выделить не всю поверхность, а часть — нишу или полку. Используют краску, камень, фактурную отделку или яркий цвет.

"Я сделал акцент на чёрной стене с камином и чёрно-белой картиной. Цвет добавляет настроения и уюта — ярко-синие, малиново-клюквенные стены могут смотреться эффектно", — рассказал дизайнер.

Типичные ошибки

  1. Жёсткие перегородки. Делить гостиную на "глухие" комнаты не стоит — зоны должны оставаться связанными.

  2. Телевизор напротив окна. Важно ставить экран перпендикулярно источникам света, чтобы избежать бликов.

  3. Мягкая мебель вдоль стен. Кресла и стулья лучше расставить свободно, чтобы их можно было двигать.

Универсальные приёмы

• Зеркала помогают расширить пространство, но использовать их стоит умеренно.
• Глубину интерьеру придаёт книжная зона — полки или шкаф с книгами.
• Шкафы лучше убрать в гардеробную, а стены оставить для картин и фото.
• Освещение должно быть многослойным: люстра, бра, направленный свет.
• Растения и букеты оживляют обстановку и делают её более тёплой.

Итог

Гостиная — пространство для общения и впечатлений. Правильно подобранный стиль, продуманное зонирование и несколько акцентных деталей помогут превратить её в центр дома, где приятно собираться всей семьёй и встречать друзей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растения и интерьер: гармоничные решения для дома сегодня в 12:20

Тайна уюта: как органично вписать растения в любой интерьер

Растения делают интерьер живым и уютным. Рассказываем, как вписать зелень в пространство так, чтобы она стала гармоничной частью стиля квартиры.

Читать полностью » Что нужно продумать в квартире, прежде чем завести кошку сегодня в 11:18

Прежде чем завести кошку: что стоит продумать дома

Прежде чем завести кошку, важно продумать, как устроить квартиру. Это не только про миску и лоток — речь о комфорте, безопасности и гармонии дома.

Читать полностью » Домашний зелёный уголок: как организовать растения сегодня в 10:13

Зелёный уголок в интерьере: как сочетать разные растения

Зелёный уголок в квартире — это не только красиво, но и полезно. Рассказываем, как организовать растения так, чтобы они гармонично сочетались.

Читать полностью » Ядовитые для кошек комнатные растения: чего избегать дома сегодня в 9:11

Красивые, но ядовитые: чего не должно быть в доме с кошкой

Многие комнатные растения привлекательны, но могут быть ядовиты для кошек. Рассказываем, какие цветы лучше убрать из дома ради безопасности питомца.

Читать полностью » Что делать, если кошка слизывает влагу с домашних растений сегодня в 8:09

Тайна кошки: зачем она слизывает капли с растений, а не из миски

Кошки часто слизывают влагу с растений. Рассказываем, почему они так делают, чем это опасно и как мягко отучить питомца от этой привычки.

Читать полностью » Эко-уборка: натуральные средства для чистоты без химии сегодня в 7:06

Эко-уборка: как навести чистоту в доме без химикатов и вреда для здоровья

Эко-уборка помогает поддерживать чистоту без агрессивной химии. Простые натуральные средства делают дом безопасным и экологичным.

Читать полностью » Зеленые растения против запахов и пыли в квартире сегодня в 6:02

Живые фильтры: какие растения спасут квартиру от затхлости

Зелёные растения помогают бороться с пылью и запахами, делая воздух чище. Они не только украшают дом, но и создают здоровую атмосферу.

Читать полностью » Натуральные ароматизаторы против неприятных запахов в доме сегодня в 5:59

Натуральные ароматизаторы: секрет приятного аромата в вашем доме

Натуральные ароматизаторы помогают избавиться от неприятных запахов и наполняют дом свежестью. Простые и безопасные решения доступны каждому.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Забота хозяина на каждом этапе продлевает жизнь и улучшает здоровье кошки
Красота и здоровье

Сода уменьшает зуд после укусов насекомых и служит натуральным дезодорантом
Спорт и фитнес

Эксперты назвали 12 обязательных элементов экипировки для безопасной игры в хоккей
Спорт и фитнес

Растяжка сгибателей бедра: упражнения для снижения боли в пояснице и шее
Красота и здоровье

Алисия Викандер, Наоми Уоттс и Амаль Клуни выбрали платья с открытыми плечами в Венеции
Культура и шоу-бизнес

Энтони Хопкинс сыграет главную роль в экранизации рассказа Дилана Томаса
Наука и технологии

Мозг выбирает голос в шуме без снижения уровня фоновых звуков — данные экспериментов
Садоводство

Садоводы Ульяновской области рассказали о преимуществах посева моркови под зиму
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet