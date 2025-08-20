Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ремонт
ремонт
© https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:02

Жить посреди ремонта: как пережить переезд, если всё ещё не закончено

Переезд в незавершённую квартиру: что можно сделать временно и как избежать стресса

Ремонт в квартире — это всегда стресс, особенно когда сроки нарушаются, а в доме ещё не завершены все работы. А вы тем временем живёте у родственников или платите за аренду временного жилья. Как быть, если переехать в новый дом нужно, а ремонт ещё не завершён? В этой ситуации важно не только правильно распределить работы, но и найти способы комфортного существования в недоделанном жилье.

Когда можно переехать в незавершённое жильё?

С точки зрения строительных норм переезд возможен, когда завершены все "мокрые" работы и установлены основные элементы:

  • сделаны черновая штукатурка и шпаклёвка;
  • высохла стяжка пола;
  • уложена плитка в санузле и на кухне;
  • проведены и проверены системы отопления, электрики и сантехники;
  • установлены окна и входные двери.

Переезжать можно, но важно дать комнате "отдохнуть" после мокрых работ. Рекомендуется подождать 2-4 недели, чтобы избежать появления плесени. Это время следует использовать для регулярного проветривания и, если необходимо, для работы осушителей воздуха.

Что можно сделать временно и обойтись без этого поначалу?

Не все работы обязательно должны быть завершены до вашего переезда. Вот что можно отложить:

1. Межкомнатные двери
Практически все двери, кроме санузла, можно установить позже. Временно пространство можно разделить шторами, ширмами или даже коробками.

2. Кухонный гарнитур
Если коммуникации подведены, можно обойтись без полноценной кухни. Чайник, мультиварка и мойка на подставке — этого вполне достаточно. Простой холодильник можно временно разместить на балконе.

3. Натяжные потолки
Монтаж потолков можно отложить, особенно если потолок ровный. После завершения всех пыльных работ, таких как шлифовка и покраска, потолок будет готов.

4. Финишный декор
Молдинги, плинтуса и покраска могут подождать. Главное — не забывать проветривать помещения после покраски, чтобы избежать запахов.

5. Мебель
Не стоит устанавливать дорогую мебель, пока не завершены отделочные работы. Но раскладной диван и складной стол можно поставить уже сейчас, чтобы создать функциональные зоны.

Правила безопасности при жизни в ремонте

Жить посреди стройки — это не только неудобно, но и опасно. Вот несколько рекомендаций:

  • Электробезопасность. Проверьте, чтобы все провода были аккуратно спрятаны и не висели по всей квартире. Удлинители должны быть с защитой, а перед выходом из дома выключайте устройства, которые не используются.
  • Влажность. Контролируйте влажность в помещении, чтобы избежать образования плесени и повреждения ремонта. Используйте гигрометр и поддерживайте влажность в пределах 45-60%.
  • Строительная пыль. Она может оставаться в воздухе ещё долго после завершения работ. Регулярная уборка и использование робот-пылесоса помогут улучшить ситуацию.
  • Строительный мусор. На полу будет много мелких строительных отходов, которые могут быть опасны для детей и животных. Будьте осторожны и выделите безопасные зоны для питомцев.

Психология жизни в ремонте

Жизнь в хаосе может оказывать психологическое воздействие. Как избежать стресса и сохранять гармонию?

  • Зонирование пространства. Даже в недоделанной квартире можно создать уютные уголки. Простой коврик может превратить любую комнату в полноценную зону для отдыха.
  • Сосредоточьтесь на функциях. Вместо того чтобы искать идеальный стиль, сосредоточьтесь на том, что вам нужно. Старые коробки могут стать и столами, и стульями.
  • Ежедневная уборка. Заведите 15-минутный вечерний ритуал уборки. Это даст ощущение контроля и порядка в хаосе.
  • Верьте в пространство. Примите, что всё временно. Это не навсегда. Создайте себе уголок для отдыха или работы, пусть даже это будет временная кровать из палет.

Главное

  • Постепенное обустройство — это нормально. Воспринимайте неудобства как временное явление, а не как проблему.
  • Микроклимат — контролируйте влажность и пыль, чтобы не повредить материалы и не создать угрозу здоровью.
  • Зонирование — даже в незавершённой квартире можно создать комфортные зоны для сна, работы и отдыха.
  • Функциональность, а не форма — пока не завершён ремонт, не гонитесь за идеальной мебелью и декором.
  • Жизнь в ремонте — это проверка на креативность и терпение. Помните: этот период пройдёт, а воспоминания о вашем ремонте станут частью вашей истории.
  • Не забывайте фотографировать процесс — потом будет интересно (или забавно) сравнивать фотографии с тем, что получилось в конце.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как выбрать современный холодильник: классический или side-by-side сегодня в 13:29

Вертикальный или двухдверный: какой холодильник подходит именно вам

Вертикальный холодильник или side-by-side: какой выбрать? Разбираем плюсы и минусы обоих форматов и что реально удобнее для семьи и квартиры.

Читать полностью » ТОП-7 привычек, которые помогают продлить срок службы холодильника сегодня в 12:28

Холодильник проработал 15 лет: привычки, которые реально помогают

ТОП-7 привычек, которые продлевают жизнь холодильнику. Простые шаги, которые помогут избежать поломок и сохранить свежесть продуктов дольше.

Читать полностью » Наледь в морозильнике: как правильно бороться и когда звонить в сервис сегодня в 11:25

Морозильник оброс льдом: как я боролся с наледью и что помогло

Наледь в морозильнике: как правильно с ней бороться, что помогает надолго, и когда пора вызывать сервис или задуматься о замене холодильника.

Читать полностью » Что делать, если в морозильнике появился запах: проверенные шаги сегодня в 10:23

Запах исчез за выходные: мой опыт борьбы с морозильником

Личный опыт: как я избавился от неприятного запаха в морозильнике. Что помогло быстро вернуть свежесть и сохранить продукты без постороннего запаха.

Читать полностью » ТОП-5 ошибок при заморозке овощей и фруктов в домашних условиях сегодня в 9:21

Почему ягоды превратились в лёд: главные ошибки заморозки дома

ТОП-5 ошибок при заморозке овощей и фруктов: что делать нельзя и как сохранить вкус, текстуру и пользу продуктов при хранении в морозильнике.

Читать полностью » Организация морозильника: как правильно раскладывать продукты сегодня в 8:19

Больше не забываю про продукты на полгода: мой способ организации морозильника

Как правильно организовать морозильник: простая схема хранения продуктов, чтобы не терять их и всегда помнить, что где лежит.

Читать полностью » Как правильно мыть холодильник, чтобы неприятные запахи не вернулись сегодня в 7:17

Запах ушёл и не вернулся: мой способ чистки холодильника

Простая инструкция: как правильно мыть холодильник, чтобы запахи не возвращались. Проверенный способ, который помогает сохранить свежесть надолго.

Читать полностью » Личный опыт: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике сегодня в 6:15

Секрет чистоты: что реально работает против неприятных запахов в холодильнике

Личный опыт: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике без химии. Что реально сработало и помогло сохранить свежесть надолго.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Римская войлочная шляпа II века восстановлена реставраторами в Музее Болтона
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Уэсли Спарго назвал пользу reverse Nordic curl для укрепления квадрицепсов
Красота и здоровье

Осенью 2025 скинни-джинсы возвращаются как альтернатива широким моделям
Наука и технологии

Учёные выявили связь между выходными и развитием социального апноэ
Дом

Как ухаживать за детской одеждой: правила стирки, сушки и глажки для безопасности ребёнка
Еда

Шампиньоны с травами и лимоном: готовим в духовке по простому рецепту
Садоводство

Дачники в Ульяновской области совмещают клумбы с мини-огородами
Питомцы

Козы различают эмоции человека по голосу и выражению лица
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru