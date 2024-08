Ливийская армия заявила об усилении границ с соседними государствами

Ливийская армия усилила охрану границ с Мали, Нигером и Чадом в связи с ростом нестабильности в этих государствах, сообщил в интервью РИА Новости Ахмед Аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА).

Аль-Мисмари рассказал, что главное командование ЛНА направило значительные резервы для усиления и поддержки пограничных подразделений на юго-западе Ливии.

По словам представителя ЛНА, эти меры необходимы для обеспечения безопасности по всей протяженности границы и предотвращения проникновения нестабильности из соседних стран.

Аль-Мисмари подчеркнул, что командование ЛНА поддерживает постоянную связь с властями Мали, Нигера и Чада по вопросам охраны приграничных территорий. Он сообщил, что ливийские пограничники создали три линии обороны — западную, восточную и южную, общей протяженностью 4,2 тысячи километров. Для эффективного контроля такой протяженной границы требуется значительное количество военнослужащих, что и объясняет необходимость усиления пограничных войск.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала существовать как единое государство. В настоящее время на территории страны функционируют два противоборствующих правительства. Одно из них, Правительство национального единства (ПНЕ), признанное ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, расположено в Триполи. Второе правительство, сформированное палатой представителей и возглавляемое Усамой Хаммадом, находится в Бенгази.

В последние годы наблюдалось противостояние между властями в Триполи и на востоке страны, где поддержку получала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара.В 2021 году форум Ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН сформировал временные органы власти до проведения всеобщих выборов, которые до сих пор не состоялись.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jonathan Kulp