В рамках реализации двух профильных проектов в сфере животноводства достигнуты результаты по созданию инструментов диагностики, вакцинации и репродуктивного управления.

В проекте "Ветеринарное благополучие АПК" сформирована база данных, включающая 247 тысяч геномных последовательностей. На основе этих данных разработана модель прогнозирования гриппа птиц и зарегистрирована отечественная вакцина против ньюкаслской болезни. В настоящее время проходят стадию испытаний специализированные корма и средства диагностики, которые в дальнейшем станут частью единой платформы по прогнозированию рисков распространения заразных болезней животных.

Репродуктивные биотехнологии

Параллельно в проекте "Управление генетическими ресурсами" создана инфраструктура в виде консорциума вузов и коммерческих предприятий. Технологический стек проекта включает верифицированную методику OPU-IVEP и сформированный банк эмбрионов крупного рогатого скота.

Практическим этапом внедрения стала первая в отечественной практике лапароскопическая процедура OPU (забор ооцитов) у коровы. Данная операция позволяет извлекать генетический материал без необходимости забива животного, что меняет последовательность работы с ценным племенным поголовьем и обеспечивает полный цикл репродуктивных биотехнологий внутри страны.

Оба проекта прошли стадию доказательства концепции, что переводит их из режима разработки в фазу масштабирования и внедрения в производственные процессы реального сектора АПК.

Сопоставление подходов показывает переход от стандартного содержания племенного скота к использованию лапароскопического забора ооцитов и созданию банков эмбрионов.