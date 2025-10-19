Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
хирурги проводят операцию по пересадке печени
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:17

Алкоголь разрушает, но не навсегда: шаги, которые возвращают печени здоровье

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, как восстановить печень после алкоголя

Регулярное употребление алкоголя оказывает серьёзную нагрузку на печень, со временем вызывая в ней необратимые изменения. Однако при своевременном отказе от спиртного и корректировке образа жизни этот орган способен к восстановлению. О том, как "очистить" и поддержать печень после злоупотребления алкоголем, рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Ломова в интервью "Известиям".

"На ранних стадиях, при стеатозе, восстановить нормальную функцию печени можно достаточно быстро — если строго соблюдать рекомендации врача", — отметила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

Как алкоголь разрушает печень

Печень — главный фильтр организма, отвечающий за обезвреживание токсинов, синтез белков и обмен веществ. При регулярном употреблении спиртного её клетки (гепатоциты) испытывают хроническое токсическое воздействие, из-за чего постепенно разрушаются.

По словам специалиста, длительное злоупотребление алкоголем может привести к серьёзным заболеваниям:

  • жировой гепатоз (стеатоз) - накопление жира в печени;

  • фиброз - замещение здоровой ткани соединительной;

  • цирроз - необратимое изменение структуры печени;

  • алкогольная кардиомиопатия и рак печени.

Даже умеренные дозы алкоголя в долгосрочной перспективе повышают риск хронических заболеваний печени и онкологических процессов.

Первый шаг к восстановлению — отказ от алкоголя

Главное условие выздоровления — полный отказ от спиртного. Без этого любое лечение окажется бессмысленным.

Если пациент обращается к врачу на ранней стадии заболевания (например, при стеатозе), то печень ещё способна полностью восстановить свои функции. Но на этапе фиброза или начального цирроза требуется комплексное наблюдение и индивидуальная терапия.

"Даже при серьёзных изменениях отказ от спиртного, соблюдение диеты и правильно назначенная терапия способны заметно улучшить состояние печени", — подчеркнула Ломова.

Питание при восстановлении печени

Сбалансированное питание играет ключевую роль в процессе регенерации. Суточная калорийность должна составлять не менее 2000 ккал, а количество белка — около 1-1,5 г на килограмм массы тела.

Из рациона необходимо исключить:

  • жареное и острое;

  • колбасы, консервы, копчёности;

  • избыток соли и сахара.

В основе меню должны быть:

  • овощи, зелень и ягоды;

  • нежирное мясо и рыба;

  • каши, творог, кисломолочные продукты.

"Чтобы ускорить очищение печени от токсинов, необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой воды комнатной температуры помогает организму выводить вредные вещества естественным путем", — добавила врач.

Советы шаг за шагом: как поддержать печень

  1. Откажитесь от алкоголя полностью. Даже редкие "бокалы по праздникам" мешают восстановлению.

  2. Соблюдайте диету. Ешьте часто, но небольшими порциями.

  3. Пейте воду. Норма — 30 мл на килограмм веса в день.

  4. Не принимайте лекарства без назначения врача. Многие препараты (в том числе обезболивающие) токсичны для печени.

  5. Добавьте движение. Регулярная физическая активность улучшает обмен веществ и насыщает органы кислородом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Резкий переход на голодовку или "чистку" печени.
    Последствие: Нарушение обмена веществ и ухудшение самочувствия.
    Альтернатива: Постепенное восстановление через сбалансированное питание и отказ от токсинов.

  • Ошибка: Приём "гепатопротекторов" без назначения врача.
    Последствие: Перегрузка печени и отсутствие эффекта.
    Альтернатива: Индивидуальная терапия по результатам анализов.

  • Ошибка: Возврат к алкоголю после улучшения состояния.
    Последствие: Рецидив и ускоренное разрушение клеток печени.
    Альтернатива: Полный отказ и закрепление здоровых привычек.

А что если печень уже поражена?

Даже при развитии фиброза не стоит опускать руки. Врач проводит диагностику — УЗИ, биохимический анализ крови, эластографию — и подбирает курс лечения. Это может включать препараты, снижающие воспаление, витаминную терапию, коррекцию питания и контроль веса.

В тяжелых случаях при циррозе лечение направлено на стабилизацию состояния и предотвращение осложнений. Но даже в этом случае отказ от спиртного и соблюдение рекомендаций позволяют продлить жизнь и улучшить её качество.

Роль физической активности

Регулярные тренировки, даже умеренные — ходьба, плавание, йога — улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и способствуют естественной детоксикации. Физическая активность также помогает снизить вес, что особенно важно при жировом гепатозе.

"Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, рациональное питание и движение — вот основные условия, при которых печень имеет все шансы полностью восстановиться", — подытожила Ломова.

Таблица: продукты для здоровья печени

Категория Полезно Избегать
Белки Нежирная рыба, курица, творог Колбасы, жирное мясо
Углеводы Крупы, овощи, фрукты Сладости, мучное
Жиры Оливковое масло, орехи Маргарин, жареное
Напитки Вода, травяные чаи Алкоголь, сладкие газировки

FAQ

Можно ли восстановить печень после алкоголя?
Да, если изменения не зашли слишком далеко. При стеатозе и начальных стадиях фиброза печень восстанавливается полностью.

Нужны ли лекарства для очищения печени?
Нет, без показаний врач не назначает препараты. Главное — диета, вода и отказ от алкоголя.

Сколько времени нужно на восстановление?
От нескольких месяцев до года в зависимости от степени поражения.

