Алкоголь разрушает, но не навсегда: шаги, которые возвращают печени здоровье
Регулярное употребление алкоголя оказывает серьёзную нагрузку на печень, со временем вызывая в ней необратимые изменения. Однако при своевременном отказе от спиртного и корректировке образа жизни этот орган способен к восстановлению. О том, как "очистить" и поддержать печень после злоупотребления алкоголем, рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Ломова в интервью "Известиям".
"На ранних стадиях, при стеатозе, восстановить нормальную функцию печени можно достаточно быстро — если строго соблюдать рекомендации врача", — отметила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.
Как алкоголь разрушает печень
Печень — главный фильтр организма, отвечающий за обезвреживание токсинов, синтез белков и обмен веществ. При регулярном употреблении спиртного её клетки (гепатоциты) испытывают хроническое токсическое воздействие, из-за чего постепенно разрушаются.
По словам специалиста, длительное злоупотребление алкоголем может привести к серьёзным заболеваниям:
-
жировой гепатоз (стеатоз) - накопление жира в печени;
-
фиброз - замещение здоровой ткани соединительной;
-
цирроз - необратимое изменение структуры печени;
-
алкогольная кардиомиопатия и рак печени.
Даже умеренные дозы алкоголя в долгосрочной перспективе повышают риск хронических заболеваний печени и онкологических процессов.
Первый шаг к восстановлению — отказ от алкоголя
Главное условие выздоровления — полный отказ от спиртного. Без этого любое лечение окажется бессмысленным.
Если пациент обращается к врачу на ранней стадии заболевания (например, при стеатозе), то печень ещё способна полностью восстановить свои функции. Но на этапе фиброза или начального цирроза требуется комплексное наблюдение и индивидуальная терапия.
"Даже при серьёзных изменениях отказ от спиртного, соблюдение диеты и правильно назначенная терапия способны заметно улучшить состояние печени", — подчеркнула Ломова.
Питание при восстановлении печени
Сбалансированное питание играет ключевую роль в процессе регенерации. Суточная калорийность должна составлять не менее 2000 ккал, а количество белка — около 1-1,5 г на килограмм массы тела.
Из рациона необходимо исключить:
-
жареное и острое;
-
колбасы, консервы, копчёности;
-
избыток соли и сахара.
В основе меню должны быть:
-
овощи, зелень и ягоды;
-
нежирное мясо и рыба;
-
каши, творог, кисломолочные продукты.
"Чтобы ускорить очищение печени от токсинов, необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой воды комнатной температуры помогает организму выводить вредные вещества естественным путем", — добавила врач.
Советы шаг за шагом: как поддержать печень
-
Откажитесь от алкоголя полностью. Даже редкие "бокалы по праздникам" мешают восстановлению.
-
Соблюдайте диету. Ешьте часто, но небольшими порциями.
-
Пейте воду. Норма — 30 мл на килограмм веса в день.
-
Не принимайте лекарства без назначения врача. Многие препараты (в том числе обезболивающие) токсичны для печени.
-
Добавьте движение. Регулярная физическая активность улучшает обмен веществ и насыщает органы кислородом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Резкий переход на голодовку или "чистку" печени.
Последствие: Нарушение обмена веществ и ухудшение самочувствия.
Альтернатива: Постепенное восстановление через сбалансированное питание и отказ от токсинов.
-
Ошибка: Приём "гепатопротекторов" без назначения врача.
Последствие: Перегрузка печени и отсутствие эффекта.
Альтернатива: Индивидуальная терапия по результатам анализов.
-
Ошибка: Возврат к алкоголю после улучшения состояния.
Последствие: Рецидив и ускоренное разрушение клеток печени.
Альтернатива: Полный отказ и закрепление здоровых привычек.
А что если печень уже поражена?
Даже при развитии фиброза не стоит опускать руки. Врач проводит диагностику — УЗИ, биохимический анализ крови, эластографию — и подбирает курс лечения. Это может включать препараты, снижающие воспаление, витаминную терапию, коррекцию питания и контроль веса.
В тяжелых случаях при циррозе лечение направлено на стабилизацию состояния и предотвращение осложнений. Но даже в этом случае отказ от спиртного и соблюдение рекомендаций позволяют продлить жизнь и улучшить её качество.
Роль физической активности
Регулярные тренировки, даже умеренные — ходьба, плавание, йога — улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и способствуют естественной детоксикации. Физическая активность также помогает снизить вес, что особенно важно при жировом гепатозе.
"Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, рациональное питание и движение — вот основные условия, при которых печень имеет все шансы полностью восстановиться", — подытожила Ломова.
Таблица: продукты для здоровья печени
|Категория
|Полезно
|Избегать
|Белки
|Нежирная рыба, курица, творог
|Колбасы, жирное мясо
|Углеводы
|Крупы, овощи, фрукты
|Сладости, мучное
|Жиры
|Оливковое масло, орехи
|Маргарин, жареное
|Напитки
|Вода, травяные чаи
|Алкоголь, сладкие газировки
FAQ
Можно ли восстановить печень после алкоголя?
Да, если изменения не зашли слишком далеко. При стеатозе и начальных стадиях фиброза печень восстанавливается полностью.
Нужны ли лекарства для очищения печени?
Нет, без показаний врач не назначает препараты. Главное — диета, вода и отказ от алкоголя.
Сколько времени нужно на восстановление?
От нескольких месяцев до года в зависимости от степени поражения.
