Алкоголь разрушает, но не навсегда: шаги, которые возвращают печени здоровье

Регулярное употребление алкоголя оказывает серьёзную нагрузку на печень, со временем вызывая в ней необратимые изменения. Однако при своевременном отказе от спиртного и корректировке образа жизни этот орган способен к восстановлению. О том, как "очистить" и поддержать печень после злоупотребления алкоголем, рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Ломова в интервью "Известиям".

"На ранних стадиях, при стеатозе, восстановить нормальную функцию печени можно достаточно быстро — если строго соблюдать рекомендации врача", — отметила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

Как алкоголь разрушает печень

Печень — главный фильтр организма, отвечающий за обезвреживание токсинов, синтез белков и обмен веществ. При регулярном употреблении спиртного её клетки (гепатоциты) испытывают хроническое токсическое воздействие, из-за чего постепенно разрушаются.

По словам специалиста, длительное злоупотребление алкоголем может привести к серьёзным заболеваниям:

жировой гепатоз (стеатоз) - накопление жира в печени;

фиброз - замещение здоровой ткани соединительной;

цирроз - необратимое изменение структуры печени;

алкогольная кардиомиопатия и рак печени.

Даже умеренные дозы алкоголя в долгосрочной перспективе повышают риск хронических заболеваний печени и онкологических процессов.

Первый шаг к восстановлению — отказ от алкоголя

Главное условие выздоровления — полный отказ от спиртного. Без этого любое лечение окажется бессмысленным.

Если пациент обращается к врачу на ранней стадии заболевания (например, при стеатозе), то печень ещё способна полностью восстановить свои функции. Но на этапе фиброза или начального цирроза требуется комплексное наблюдение и индивидуальная терапия.

"Даже при серьёзных изменениях отказ от спиртного, соблюдение диеты и правильно назначенная терапия способны заметно улучшить состояние печени", — подчеркнула Ломова.

Питание при восстановлении печени

Сбалансированное питание играет ключевую роль в процессе регенерации. Суточная калорийность должна составлять не менее 2000 ккал, а количество белка — около 1-1,5 г на килограмм массы тела.

Из рациона необходимо исключить:

жареное и острое;

колбасы, консервы, копчёности;

избыток соли и сахара.

В основе меню должны быть:

овощи, зелень и ягоды ;

нежирное мясо и рыба ;

каши, творог, кисломолочные продукты.

"Чтобы ускорить очищение печени от токсинов, необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой воды комнатной температуры помогает организму выводить вредные вещества естественным путем", — добавила врач.

Советы шаг за шагом: как поддержать печень

Откажитесь от алкоголя полностью. Даже редкие "бокалы по праздникам" мешают восстановлению. Соблюдайте диету. Ешьте часто, но небольшими порциями. Пейте воду. Норма — 30 мл на килограмм веса в день. Не принимайте лекарства без назначения врача. Многие препараты (в том числе обезболивающие) токсичны для печени. Добавьте движение. Регулярная физическая активность улучшает обмен веществ и насыщает органы кислородом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Резкий переход на голодовку или "чистку" печени.

Последствие: Нарушение обмена веществ и ухудшение самочувствия.

Альтернатива: Постепенное восстановление через сбалансированное питание и отказ от токсинов.

Ошибка: Приём "гепатопротекторов" без назначения врача.

Последствие: Перегрузка печени и отсутствие эффекта.

Альтернатива: Индивидуальная терапия по результатам анализов.

Ошибка: Возврат к алкоголю после улучшения состояния.

Последствие: Рецидив и ускоренное разрушение клеток печени.

Альтернатива: Полный отказ и закрепление здоровых привычек.

А что если печень уже поражена?

Даже при развитии фиброза не стоит опускать руки. Врач проводит диагностику — УЗИ, биохимический анализ крови, эластографию — и подбирает курс лечения. Это может включать препараты, снижающие воспаление, витаминную терапию, коррекцию питания и контроль веса.

В тяжелых случаях при циррозе лечение направлено на стабилизацию состояния и предотвращение осложнений. Но даже в этом случае отказ от спиртного и соблюдение рекомендаций позволяют продлить жизнь и улучшить её качество.

Роль физической активности

Регулярные тренировки, даже умеренные — ходьба, плавание, йога — улучшают кровообращение, ускоряют обмен веществ и способствуют естественной детоксикации. Физическая активность также помогает снизить вес, что особенно важно при жировом гепатозе.

"Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, рациональное питание и движение — вот основные условия, при которых печень имеет все шансы полностью восстановиться", — подытожила Ломова.

Таблица: продукты для здоровья печени