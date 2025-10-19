Печень не прощает: врачи рассказали, когда ещё можно всё исправить после алкоголя

Печень — один из самых выносливых органов человека, но даже она имеет предел прочности. Регулярное употребление алкоголя создаёт чрезмерную нагрузку, нарушая обменные процессы и вызывая воспалительные реакции. Однако, как отмечают специалисты, при своевременных мерах её здоровье можно восстановить.

"Чтобы ускорить очищение печени от токсинов, необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой воды комнатной температуры помогает организму выводить вредные вещества естественным путем", — сказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

Что происходит с печенью при злоупотреблении алкоголем

Основная функция печени — нейтрализация токсинов. Этанол и продукты его распада (в частности, ацетальдегид) разрушают клетки печени — гепатоциты, вызывая воспаление и образование жировых включений. Со временем это приводит к снижению функциональности органа.

Гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с "Известиями" пояснила, что злоупотребление алкоголем может спровоцировать развитие целого ряда заболеваний, включая:

• жировой гепатоз (стеатоз);

• цирроз печени;

• алкогольную кардиомиопатию;

• рак печени.

Когда печень ещё можно восстановить

На ранних стадиях, например при стеатозе, печень имеет способность к регенерации. В этом случае восстановление возможно при полном отказе от алкоголя, нормализации питания и снижении веса.

Процесс восстановления требует системного подхода: изменения образа жизни, контроля анализов и соблюдения врачебных рекомендаций. Если вмешаться вовремя, структура печени способна вернуться к нормальному состоянию в течение нескольких месяцев.

Однако при развитии фиброза ситуация усложняется. Здесь уже необходимо наблюдение гастроэнтеролога, проведение диагностики (УЗИ, анализы, биохимия крови) и назначение терапии, направленной на замедление фиброзных изменений.

