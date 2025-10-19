Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
хирурги проводят операцию по пересадке печени
хирурги проводят операцию по пересадке печени
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:29

Печень не прощает: врачи рассказали, когда ещё можно всё исправить после алкоголя

Врач Валерия Ломова назвала способы ускорить очищение печени

Печень — один из самых выносливых органов человека, но даже она имеет предел прочности. Регулярное употребление алкоголя создаёт чрезмерную нагрузку, нарушая обменные процессы и вызывая воспалительные реакции. Однако, как отмечают специалисты, при своевременных мерах её здоровье можно восстановить.

"Чтобы ускорить очищение печени от токсинов, необходимо соблюдать правильный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой воды комнатной температуры помогает организму выводить вредные вещества естественным путем", — сказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

Что происходит с печенью при злоупотреблении алкоголем

Основная функция печени — нейтрализация токсинов. Этанол и продукты его распада (в частности, ацетальдегид) разрушают клетки печени — гепатоциты, вызывая воспаление и образование жировых включений. Со временем это приводит к снижению функциональности органа.

Гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе с "Известиями" пояснила, что злоупотребление алкоголем может спровоцировать развитие целого ряда заболеваний, включая:
• жировой гепатоз (стеатоз);
• цирроз печени;
• алкогольную кардиомиопатию;
• рак печени.

Когда печень ещё можно восстановить

На ранних стадиях, например при стеатозе, печень имеет способность к регенерации. В этом случае восстановление возможно при полном отказе от алкоголя, нормализации питания и снижении веса.

Процесс восстановления требует системного подхода: изменения образа жизни, контроля анализов и соблюдения врачебных рекомендаций. Если вмешаться вовремя, структура печени способна вернуться к нормальному состоянию в течение нескольких месяцев.

Однако при развитии фиброза ситуация усложняется. Здесь уже необходимо наблюдение гастроэнтеролога, проведение диагностики (УЗИ, анализы, биохимия крови) и назначение терапии, направленной на замедление фиброзных изменений.

Сравнение стадий поражения печени

Стадия Что происходит Можно ли восстановить
Стеатоз (жировой гепатоз) Накопление жира в клетках печени Да, при отказе от алкоголя и диете
Фиброз Замещение клеток соединительной тканью Частично, при терапии
Цирроз Гибель гепатоцитов, нарушение кровотока Частично, но контроль обязателен
Рак печени Развитие злокачественной опухоли Только с помощью онкологического лечения

Советы шаг за шагом: как помочь печени восстановиться

  1. Полный отказ от алкоголя. Даже небольшие дозы этанола мешают регенерации.

  2. Сбалансированное питание. Рацион должен содержать не менее 2000 ккал в сутки, с белком 1-1,5 г на килограмм веса.

  3. Питьевой режим. Не менее 1,5-2 литров чистой воды в день.

  4. Физическая активность. Умеренные нагрузки стимулируют кровообращение и ускоряют обмен веществ.

  5. Контроль анализов. Биохимия крови (АЛТ, АСТ, билирубин) позволяет отслеживать динамику восстановления.

Что нужно исключить из рациона

  • жирное мясо, колбасы, копчёности;

  • консервы и солёные закуски;

  • острые специи, жареную пищу;

  • сладкие газированные напитки и фастфуд.

Полезные продукты для печени

Продукт Почему полезен
Овощи и зелень Источник антиоксидантов и клетчатки
Нежирная рыба Омега-3 кислоты поддерживают обмен веществ
Ягоды и фрукты Содержат витамины и пектин
Крупы Улучшают метаболизм и снижают уровень жира
Растительные масла Помогают восстановить клеточные мембраны

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Резкое похудение или строгие диеты.
    Последствие: Нарушение обмена веществ и дополнительный стресс для печени.
    Альтернатива: Плавное снижение веса и полноценный рацион.

  • Ошибка: Приём "очищающих" препаратов без назначения врача.
    Последствие: Возможна интоксикация и ухудшение состояния.
    Альтернатива: Только назначенные гастроэнтерологом средства.

  • Ошибка: Игнорирование физической активности.
    Последствие: Замедление кровообращения и восстановительных процессов.
    Альтернатива: Пешие прогулки, йога, плавание.

А что если поражение уже серьёзное?

Даже при развитии фиброза или начальных стадиях цирроза отказ от алкоголя остаётся ключевым шагом. По словам врачей, ткани печени способны частично регенерировать, если устранить вредный фактор и обеспечить сбалансированное питание.

Медикаментозная терапия включает гепатопротекторы, витамины группы B, антиоксиданты и препараты на основе аминокислот. Но назначать их должен только врач — самолечение может привести к обратному эффекту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Светлана Синицына рассказала, почему стресс опасен для желудка и кишечника сегодня в 2:12
Стресс ест нас изнутри: врачи рассказали, как тревога разрушает желудок и кишечник

Почему желудок реагирует на стресс быстрее, чем мозг, и как эмоции вызывают реальные болезни? Разбираемся с врачом, что делать при тревоге и боли в животе.

Читать полностью » Врач Михаил Богомолов рассказал, как помочь организму во время магнитных бурь сегодня в 1:44
Сердце и давление под ударом: как питание спасает организм во время магнитных бурь

Почему метеозависимым людям тяжело во время магнитных бурь и как помочь себе пережить их без скачков давления и бессонницы?

Читать полностью » Учёные из Университета Макгилла доказали: когнитивные тренировки повышают уровень ацетилхолина в мозге вчера в 22:29
Мозг можно "омолодить" без лекарств: открытие, которое переворачивает представление о старении

Новое исследование показывает, как когнитивные тренировки могут замедлить старение мозга, повышая уровень ацетилхолина и улучшая память и внимание.

Читать полностью » Учёные из Университета Миннесоты выяснили: десятисекундная растяжка плеч снижает артериальное давление вчера в 21:25
Всего 10 секунд — и тело включает "режим покоя": как работает микротрюк с плечами

Простое движение плечами всего за 10 секунд может стать неотъемлемой частью вашего здоровья и благополучия — узнайте, как оно помогает снизить давление и снять стресс.

Читать полностью » Кунал Суд: отёки, судороги и онемение ног могут указывать на болезни сердца, вен и почек вчера в 20:20
Ваши ноги говорят громче, чем вы думаете: какие болезни они выдают первыми

Ваши ноги могут говорить о проблемах со здоровьем: не игнорируйте 7 тревожных сигналов от ног, которые могут спасти вашу жизнь.

Читать полностью » Учёные из Нанкинского университета выяснили: тренировки отца повышают выносливость потомства через микроРНК вчера в 19:16
Тренировки переписали законы наследственности: как спорт отца меняет детей без участия генов

Новое исследование показывает, как физическая активность отца влияет на выносливость его детей, открывая секреты эпигенетики и возможность программирования будущего здоровья.

Читать полностью » Диетологи: ужин после 22:00 снижает эффективность обмена веществ вчера в 18:45
Один ужин — и минус неделя усилий: как вечерняя еда блокирует жиросжигание

Даже идеальная диета и спорт не помогут, если вы ошибаетесь с ужином. Рассказываем, какие вечерние привычки мешают телу сжигать жир ночью.

Читать полностью » Актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет от пневмонии вчера в 18:11
Смертельная опасность пневмонии: почему именно сейчас стоит обратить внимание на свои лёгкие?

Смертельная опасность пневмонии вновь в центре внимания после смерти Дайан Китон. Узнайте, как защитить себя и близких от этой скрытой угрозы.

Читать полностью »

Новости
Еда
Курица с картошкой в сметане получается сочной при запекании в духовке
Дом
Эксперт Фёдор Васильев объяснил, почему появляется сырость в квартире и как её устранить
Садоводство
Гравийный сад помогает экономить воду и не требует частого ухода — советы садоводов
Еда
Яичница с сыром на сковороде сохраняет сочность желтка
Технологии
Илон Маск предложил Андрею Карпати дуэль Grok 5 против человека
Авто и мото
Автоэксперт объяснил, почему двигатель зимой работает на обогащённой смеси
Красота и здоровье
Специалисты Выборгского роддома рассказали о пользе компрессионных чулок при родах
Наука
Профессор Хоффмайер: найденная в Синае крепость подтверждает экспансию Египта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet