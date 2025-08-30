Печень страдает не только от алкоголя: неожиданные факторы риска
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Печень трески – суперфуд, богатый витаминами и омега-3. Узнайте, как правильно употреблять печень трески для укрепления иммунитета, здоровья сердца и нервной системы.Читать полностью » сегодня в 11:05
Сахарный диабет второго типа всё чаще развивается из-за сидячего образа жизни. Врач объяснила, как изменить привычки, чтобы держать болезнь под контролем.Читать полностью » сегодня в 10:51
Сало в умеренных количествах – полезный продукт! Содержит арахидоновую кислоту, витамины A, D, E, селен. Укрепляет иммунитет, сердце, улучшает состояние кожи. Важно соблюдать меру – до 30 граммов в день.Читать полностью » сегодня в 10:28
Новое исследование показало, что мозг продолжает хранить информацию об утраченных конечностях, благодаря чему открываются новые перспективы в нейропротезировании.Читать полностью » сегодня в 10:02
Рвота, диарея, боль в животе — первые признаки отравления грибами у ребёнка. Врач объяснила, что делать и чего категорически нельзя предпринимать.Читать полностью » сегодня в 9:51
Диетолог Юлия Чехонина предупреждает: фитнес-хлеб не всегда полезнее обычного! Узнайте, когда он оправдан и как не попасть в ловушку калорий.Читать полностью » сегодня в 9:28
В интернете набирает популярность опасный тренд, где подростки режут губы! Врачи предупреждают о риске заражения и необратимых последствиях. Берегите здоровье!Читать полностью » сегодня в 9:19
Кардиолог объяснила, как отличить обычную усталость от выгорания и почему последнее не проходит само по себе, а требует особого подхода.Читать полностью »