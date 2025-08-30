Печень страдает не только от алкоголя: неожиданные факторы риска

Печень — главный фильтр организма, и её работа напрямую зависит от образа жизни. Однако некоторые привычки, которые кажутся безобидными или даже полезными, могут серьёзно навредить этому органу.

Опасные привычки

По словам гастроэнтеролога Натальи Паниной, одной из ключевых угроз является избыточный вес. Жировые отложения в печени приводят к развитию жирового гепатоза, который со временем может перерасти в цирроз.

"В числе других опасностей — бесконтрольный приём лекарств, БАДов и витаминов, способный вызвать токсический гепатит", — предупредила врач Наталья Панина.

Неправильное самолечение и приём добавок без назначения специалиста увеличивают нагрузку на печень, которая вынуждена перерабатывать лишние вещества и нейтрализовать их побочные эффекты.

Другие факторы риска

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко отмечала, что на ЖКТ отрицательно влияет хеликобактерная инфекция и злоупотребление алкоголем, которые в том числе провоцируют язву желудка.

А гастроэнтеролог Шота Каландия добавил, что не менее вредны для пищеварительной системы дефицит клетчатки и воды, а также привычка регулярно употреблять жирную и жареную пищу. Сахар и рафинированные углеводы он также назвал факторами, подрывающими здоровье ЖКТ.

Как сохранить здоровье печени

Чтобы снизить нагрузку на печень, врачи советуют:

• избегать переедания и лишнего веса;

• не злоупотреблять лекарствами и БАДами;

• отказаться от алкоголя и курения;

• включать в рацион клетчатку, свежие овощи и фрукты;

• пить достаточно воды;

• ограничить жирную и жареную пищу, сладости и фастфуд.

Печень обладает уникальной способностью к восстановлению, но при постоянном воздействии вредных факторов её ресурсы постепенно истощаются. Поэтому профилактика и внимательное отношение к собственным привычкам — лучший способ сохранить здоровье.