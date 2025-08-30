Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Здоровье печени
Здоровье печени
© freepik by WangXiNa is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:14

Печень страдает не только от алкоголя: неожиданные факторы риска

Панина: избыточный вес и бесконтрольный приём БАДов приводят к болезням печени

Печень — главный фильтр организма, и её работа напрямую зависит от образа жизни. Однако некоторые привычки, которые кажутся безобидными или даже полезными, могут серьёзно навредить этому органу.

Опасные привычки

По словам гастроэнтеролога Натальи Паниной, одной из ключевых угроз является избыточный вес. Жировые отложения в печени приводят к развитию жирового гепатоза, который со временем может перерасти в цирроз.

"В числе других опасностей — бесконтрольный приём лекарств, БАДов и витаминов, способный вызвать токсический гепатит", — предупредила врач Наталья Панина.

Неправильное самолечение и приём добавок без назначения специалиста увеличивают нагрузку на печень, которая вынуждена перерабатывать лишние вещества и нейтрализовать их побочные эффекты.

Другие факторы риска

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко отмечала, что на ЖКТ отрицательно влияет хеликобактерная инфекция и злоупотребление алкоголем, которые в том числе провоцируют язву желудка.

А гастроэнтеролог Шота Каландия добавил, что не менее вредны для пищеварительной системы дефицит клетчатки и воды, а также привычка регулярно употреблять жирную и жареную пищу. Сахар и рафинированные углеводы он также назвал факторами, подрывающими здоровье ЖКТ.

Как сохранить здоровье печени

Чтобы снизить нагрузку на печень, врачи советуют:
• избегать переедания и лишнего веса;
• не злоупотреблять лекарствами и БАДами;
• отказаться от алкоголя и курения;
• включать в рацион клетчатку, свежие овощи и фрукты;
• пить достаточно воды;
• ограничить жирную и жареную пищу, сладости и фастфуд.

Печень обладает уникальной способностью к восстановлению, но при постоянном воздействии вредных факторов её ресурсы постепенно истощаются. Поэтому профилактика и внимательное отношение к собственным привычкам — лучший способ сохранить здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Печень трески – кладезь витаминов: как правильно употреблять для максимальной пользы сегодня в 11:45

Кожа сияет, волосы блестят: печень трески – ваш личный косметолог из глубин моря, результат вас поразит

Печень трески – суперфуд, богатый витаминами и омега-3. Узнайте, как правильно употреблять печень трески для укрепления иммунитета, здоровья сердца и нервной системы.

Читать полностью » Чернышова объяснила, как физическая активность помогает при диабете второго типа сегодня в 11:05

Секрет контроля диабета кроется в тарелке и движении, а не в аптеке

Сахарный диабет второго типа всё чаще развивается из-за сидячего образа жизни. Врач объяснила, как изменить привычки, чтобы держать болезнь под контролем.

Читать полностью » Сало: польза и вред, сколько можно есть без риска для фигуры сегодня в 10:51

Сало против старения: как обычный продукт продлевает молодость – сенсационное открытие

Сало в умеренных количествах – полезный продукт! Содержит арахидоновую кислоту, витамины A, D, E, селен. Укрепляет иммунитет, сердце, улучшает состояние кожи. Важно соблюдать меру – до 30 граммов в день.

Читать полностью » Гомункул и фантомные боли: мозг хранит карту тела даже после ампутации сегодня в 10:28

Карта тела в мозге: почему ампутация не стирает воспоминания о движениях

Новое исследование показало, что мозг продолжает хранить информацию об утраченных конечностях, благодаря чему открываются новые перспективы в нейропротезировании.

Читать полностью » Педиатр Софья Олешкевич рассказала, что нельзя делать при отравлении грибами у детей сегодня в 10:02

Какие напитки можно давать при отравлении, а какие только ухудшат состояние

Рвота, диарея, боль в животе — первые признаки отравления грибами у ребёнка. Врач объяснила, что делать и чего категорически нельзя предпринимать.

Читать полностью » В чём подвох фитнес-хлеба: диетолог предупреждает о скрытой опасности для фигуры сегодня в 9:51

Хитрый ход маркетологов: почему фитнес-хлеб может испортить вашу диету – предостережение диетолога

Диетолог Юлия Чехонина предупреждает: фитнес-хлеб не всегда полезнее обычного! Узнайте, когда он оправдан и как не попасть в ловушку калорий.

Читать полностью » Ножницы вместо красоты: зачем подростки калечат губы и чем это грозит – мнение врача сегодня в 9:28

Цена красоты – шрамы на всю жизнь: почему опасен новый тренд с губами

В интернете набирает популярность опасный тренд, где подростки режут губы! Врачи предупреждают о риске заражения и необратимых последствиях. Берегите здоровье!

Читать полностью » Врач Тарасова: выгорание не проходит после отдыха и сна сегодня в 9:19

Усталость проходит, а выгорание остаётся: как распознать разницу

Кардиолог объяснила, как отличить обычную усталость от выгорания и почему последнее не проходит само по себе, а требует особого подхода.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные выяснили, что Каньон Хеллс сформировался всего 2,1 млн лет назад: как это произошло
Красота и здоровье

Польза и вред хлеба: гастроэнтеролог раскрыла секреты правильного употребления
Красота и здоровье

Эксперт раскрыла секрет полезных макарон: ищите 12% на упаковке
Мир

Shot: Полиция вышла на след киллера после убийства экс-спикера Верховной Рады Парубия
Садоводство

Секреты подкормки капусты в июле: как получить крупные и сочные кочаны
Еда

Как приготовить куриные желудки по-корейски: рецепт и технология обработки субпродукта
Спорт и фитнес

IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпиаде-2026
Еда

Эксперты: сыр с растительными жирами и крахмалом не является натуральным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru